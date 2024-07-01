https://crimea.ria.ru/20240701/stalo-plokho-v-gorakh-v-krymu-spasli-turista-1138484101.html

Стало плохо в горах: в Крыму спасли туриста

Стало плохо в горах: в Крыму спасли туриста - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Стало плохо в горах: в Крыму спасли туриста

Мужчине стало плохо в районе пещерного города Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе Крыма, ему понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T11:44

2024-07-01T11:44

2024-07-01T11:44

мчс крыма

происшествия

бахчисарайский район

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Мужчине стало плохо в районе пещерного города Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе Крыма, ему понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС республики.По информации МЧС РК, к месту происшествия направилась дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда. Мужчину обнаружили у Южных ворот. Выяснилось, что он получил солнечный удар."Сотрудники "КРЫМ-СПАС" оказали ему первую помощь, после чего на носилках транспортировали по сложному скальному рельефу к автомобилю скорой медицинской помощи", - уточняют в министерстве.В середине июня помощь спасателей понадобилась туристке, которая подвернула ногу во время прогулки по тропе Голицына в поселке Новый Свет.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина упал в реку с подпорной стены в ЯлтеВ Феодосии едва не утонула 95-летняя женщинаПроспала всю ночь в море на буйках: в Сочи спасли жительницу Кубани

бахчисарайский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, происшествия, бахчисарайский район, новости крыма, общество