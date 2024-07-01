Рейтинг@Mail.ru
Стало плохо в горах: в Крыму спасли туриста - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240701/stalo-plokho-v-gorakh-v-krymu-spasli-turista-1138484101.html
Стало плохо в горах: в Крыму спасли туриста
Стало плохо в горах: в Крыму спасли туриста - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Стало плохо в горах: в Крыму спасли туриста
Мужчине стало плохо в районе пещерного города Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе Крыма, ему понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T11:44
2024-07-01T11:44
мчс крыма
происшествия
бахчисарайский район
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138483990_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_629bb21c2323933b54700f9b6f783c0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Мужчине стало плохо в районе пещерного города Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе Крыма, ему понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС республики.По информации МЧС РК, к месту происшествия направилась дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда. Мужчину обнаружили у Южных ворот. Выяснилось, что он получил солнечный удар."Сотрудники "КРЫМ-СПАС" оказали ему первую помощь, после чего на носилках транспортировали по сложному скальному рельефу к автомобилю скорой медицинской помощи", - уточняют в министерстве.В середине июня помощь спасателей понадобилась туристке, которая подвернула ногу во время прогулки по тропе Голицына в поселке Новый Свет.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина упал в реку с подпорной стены в ЯлтеВ Феодосии едва не утонула 95-летняя женщинаПроспала всю ночь в море на буйках: в Сочи спасли жительницу Кубани
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138483990_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_1d6fa0a293af8846c5a972f256ca48fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс крыма, происшествия, бахчисарайский район, новости крыма, общество
Стало плохо в горах: в Крыму спасли туриста

Мужчина получил солнечный удар в районе пещерного города Чуфут-Кале в Крыму

11:44 01.07.2024
 
© МЧС Республики КрымМужчина получил солнечный удар в районе пещерного города Чуфут-Кале в Крыму
Мужчина получил солнечный удар в районе пещерного города Чуфут-Кале в Крыму
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Мужчине стало плохо в районе пещерного города Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе Крыма, ему понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС республики.
"Днем 29 июня в службу спасения поступила информация, что в районе Чуфут-Кале мужчине стало плохо. Самостоятельно продолжить движение не может, необходима помощь спасателей в его эвакуации к месту подъезда скорой помощи", - говорится в сообщении.
По информации МЧС РК, к месту происшествия направилась дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда. Мужчину обнаружили у Южных ворот. Выяснилось, что он получил солнечный удар.
"Сотрудники "КРЫМ-СПАС" оказали ему первую помощь, после чего на носилках транспортировали по сложному скальному рельефу к автомобилю скорой медицинской помощи", - уточняют в министерстве.
В середине июня помощь спасателей понадобилась туристке, которая подвернула ногу во время прогулки по тропе Голицына в поселке Новый Свет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мужчина упал в реку с подпорной стены в Ялте
В Феодосии едва не утонула 95-летняя женщина
Проспала всю ночь в море на буйках: в Сочи спасли жительницу Кубани
 
МЧС КрымаПроисшествияБахчисарайский районНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:01Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей
11:44Стало плохо в горах: в Крыму спасли туриста
11:15Акции фабрики Порошенко в Липецке передали в собственность России
10:34Глава Керчи уходит в отставку
10:01В Симферопольском районе отключат газ: список адресов
09:51Двое пострадавших при атаке на Севастополь в стабильно тяжелом состоянии
09:13Очередь на Крымский мост выросла втрое
09:04Учения по отражению нападения БЭКов и дронов пройдут в Новороссийске
08:45Народ голосует против: что показали выборные процессы в США и Франции
08:38Цифры выше прошлогодних: Крым посетили два миллиона туристов
08:11Как пережить жару без вреда для здоровья: пять правил
07:46От героев страны к граненому стакану: жизнь и творчество Веры Мухиной
07:24Насколько вырастут с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в Крыму – инфографика
07:08Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания
06:54Парламентские выборы во Франции: в Париже радикалы устроили погромы
06:35У православных христиан начинается Петров пост - в чем его особенность
06:01ЖКХ без комиссий и дорогой алкоголь: что ждет россиян в июле
05:55Ночные атаки ВСУ на российские регионы: что известно
00:01Снова жара: прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 1 июля
Лента новостейМолния