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Стало плохо в горах: в Крыму спасли туриста
Стало плохо в горах: в Крыму спасли туриста - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Стало плохо в горах: в Крыму спасли туриста
Мужчине стало плохо в районе пещерного города Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе Крыма, ему понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T11:44
2024-07-01T11:44
2024-07-01T11:44
мчс крыма
происшествия
бахчисарайский район
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Мужчине стало плохо в районе пещерного города Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе Крыма, ему понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС республики.По информации МЧС РК, к месту происшествия направилась дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда. Мужчину обнаружили у Южных ворот. Выяснилось, что он получил солнечный удар."Сотрудники "КРЫМ-СПАС" оказали ему первую помощь, после чего на носилках транспортировали по сложному скальному рельефу к автомобилю скорой медицинской помощи", - уточняют в министерстве.В середине июня помощь спасателей понадобилась туристке, которая подвернула ногу во время прогулки по тропе Голицына в поселке Новый Свет.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина упал в реку с подпорной стены в ЯлтеВ Феодосии едва не утонула 95-летняя женщинаПроспала всю ночь в море на буйках: в Сочи спасли жительницу Кубани
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мчс крыма, происшествия, бахчисарайский район, новости крыма, общество
Стало плохо в горах: в Крыму спасли туриста
Мужчина получил солнечный удар в районе пещерного города Чуфут-Кале в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Мужчине стало плохо в районе пещерного города Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе Крыма, ему понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС республики.
"Днем 29 июня в службу спасения поступила информация, что в районе Чуфут-Кале мужчине стало плохо. Самостоятельно продолжить движение не может, необходима помощь спасателей в его эвакуации к месту подъезда скорой помощи", - говорится в сообщении.
По информации МЧС РК, к месту происшествия направилась дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда. Мужчину обнаружили у Южных ворот. Выяснилось, что он получил солнечный удар.
"Сотрудники "КРЫМ-СПАС" оказали ему первую помощь, после чего на носилках транспортировали по сложному скальному рельефу к автомобилю скорой медицинской помощи", - уточняют в министерстве.
В середине июня помощь спасателей понадобилась туристке, которая подвернула ногу
во время прогулки по тропе Голицына в поселке Новый Свет.
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