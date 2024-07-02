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Главные новости Крыма: 2 июля - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Главные новости Крыма: 2 июля
Главные новости Крыма: 2 июля - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Главные новости Крыма: 2 июля
В больницах Севастополя остаются 13 раненых после ракетной атаки ВСУ. В Крыму выросли цены на бензин. Скифское золото из Крыма не считается культурным наследием РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T23:05
2024-07-02T23:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В больницах Севастополя остаются 13 раненых после ракетной атаки ВСУ. В Крыму выросли цены на бензин. Скифское золото из Крыма не считается культурным наследием Украины. Аксенов пригласил на работу в Совмин Крыма Героя России. В Крым пустили дополнительный поезд из Тольятти. В Ялте туристы забронировали около 80 процентов мест в отелях и санаториях. Власти Крыма поздравили митрополита Тихона с днем рождения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Последствия атаки ВСУ на СевастопольПосле ракетной атаки на Севастополь 23 июня в больницах города еще остаются 13 человек. Также раненые все еще находятся в московских медицинских учреждениях, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Цены на бензин вырослиЦены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июля продолжают идти вверх. Рост стоимости бензина отмечен в Крыму. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов рассказал РИА Новости Крым, что это связано с сезонностью.2 июля на СПбМТСБ цена на АИ-92 за день выросла на 1,88%, на АИ-95 (премиум) – на 1,60%, летнее ДТ - на 1,54%.Скифское золото появилось раньше УкраиныПонятия "Украина" еще не существовало, когда экспонаты коллекции скифского золота из Крыма уже считались древними артефактами. Поэтому ни о каком "возвращении исторического наследия" и речи быть не может, сказал РИА Новости Крым директор Центрального музея Тавриды, председатель Совета крымского отделения Российского исторического общества Андрей Мальгин."Все эти вещи были найдены на территории Крыма, экспонировались и изучались в крымских музеях и никакого отношения к истории Украины эти предметы не имеют. Большая их часть являлась артефактами еще задолго до появления самого термина "украина", - сказал Андрей Мальгин.Ранее в минкульте Украины анонсировали открытие выставки украденного скифского золота под названием "Сокровища Крыма. Возвращение". Там считают, что это возвращение "исторического достояния Украины домой".Герой России в Совмине КрымаУчастник программы "Время героев" Антон Старостин будет работать в Совете министров Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он напомнил, что программа реализуется по поручению президента и направлена на подготовку участников СВО к работе в органах власти и госкомпаниях.Антон Старостин – командир танковой роты в составе 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота, гвардии старший лейтенант. Звания Героя Российской Федерации был удостоен 4 марта 2022 года по указу президента.В Крым будет курсировать новый поездНазначен дополнительный поезд в столицу Крыма из Тольятти, информирует железнодорожный перевозчик "Гран Сервис Экспресс" (ГСЭ)."Поезд Тольятти – Симферополь стал в этом году двадцатым в летней маршрутной сети крымских поездов "Гранд Сервис Экспресс" (включая регулярные, сезонные и дополнительные). Поезд выполнит несколько рейсов в июле и августе", - говорится в сообщении ГСЭТуристы едут в ЯлтуВ Ялте туристы активно бронируют места в различных средствах размещения, сообщает глава администрации города Янина Павленко."Ялта входит в высокий курортный сезон. Гостей все больше. На июль бронь в средствах размещения (санаториях, пансионатах, гостиницах, отелях) – около 80%", – написала она в своем Telegram-канале.В Крыму митрополит Тихон (Шевкунов) отметил день рожденияГлава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов поздравили митрополита Крымского и Симферопольского Тихона (Шевкунова) с днем рождения, назвав его "настоящим патриотом" и мужественным человеком."Владыка Тихон – один из самых авторитетных и уважаемых духовных лидеров России, настоящий патриот, мудрый и мужественный человек… Его многолетнее подвижническое служение направлено на возрождение православия, защиту традиционных ценностей, на помощь людям", – написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
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главное за день, новости крыма, крым, общество, новости
Главные новости Крыма: 2 июля

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 2 июля

23:05 02.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В больницах Севастополя остаются 13 раненых после ракетной атаки ВСУ. В Крыму выросли цены на бензин. Скифское золото из Крыма не считается культурным наследием Украины. Аксенов пригласил на работу в Совмин Крыма Героя России. В Крым пустили дополнительный поезд из Тольятти. В Ялте туристы забронировали около 80 процентов мест в отелях и санаториях. Власти Крыма поздравили митрополита Тихона с днем рождения.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Последствия атаки ВСУ на Севастополь

После ракетной атаки на Севастополь 23 июня в больницах города еще остаются 13 человек. Также раненые все еще находятся в московских медицинских учреждениях, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 13 пациентов, все дети выписаны домой", - написал он в своем Telegram-канале.

Цены на бензин выросли

Цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июля продолжают идти вверх. Рост стоимости бензина отмечен в Крыму. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов рассказал РИА Новости Крым, что это связано с сезонностью.
"Сейчас рынок находится в условиях высокого сезона, сезона биржевого роста. Розничные цены растут летом интенсивнее, чем в низкий сезон – зимой или в конце осени, начале весны", - объяснил он.
2 июля на СПбМТСБ цена на АИ-92 за день выросла на 1,88%, на АИ-95 (премиум) – на 1,60%, летнее ДТ - на 1,54%.
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Вчера, 21:01
В Артеке открылся детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового

Скифское золото появилось раньше Украины

Понятия "Украина" еще не существовало, когда экспонаты коллекции скифского золота из Крыма уже считались древними артефактами. Поэтому ни о каком "возвращении исторического наследия" и речи быть не может, сказал РИА Новости Крым директор Центрального музея Тавриды, председатель Совета крымского отделения Российского исторического общества Андрей Мальгин.
"Все эти вещи были найдены на территории Крыма, экспонировались и изучались в крымских музеях и никакого отношения к истории Украины эти предметы не имеют. Большая их часть являлась артефактами еще задолго до появления самого термина "украина", - сказал Андрей Мальгин.
Ранее в минкульте Украины анонсировали открытие выставки украденного скифского золота под названием "Сокровища Крыма. Возвращение". Там считают, что это возвращение "исторического достояния Украины домой".
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Вчера, 21:48
Карен Шахназаров покажет в Артеке свой новый фильм

Герой России в Совмине Крыма

Участник программы "Время героев" Антон Старостин будет работать в Совете министров Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он напомнил, что программа реализуется по поручению президента и направлена на подготовку участников СВО к работе в органах власти и госкомпаниях.
Антон Старостин – командир танковой роты в составе 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота, гвардии старший лейтенант. Звания Героя Российской Федерации был удостоен 4 марта 2022 года по указу президента.
Благоустройство бухты Маленького капитана в селе Веселое - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Вчера, 19:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Набережная с нуля: новый объект по поручению президента строят в Крыму

В Крым будет курсировать новый поезд

Назначен дополнительный поезд в столицу Крыма из Тольятти, информирует железнодорожный перевозчик "Гран Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Поезд Тольятти – Симферополь стал в этом году двадцатым в летней маршрутной сети крымских поездов "Гранд Сервис Экспресс" (включая регулярные, сезонные и дополнительные). Поезд выполнит несколько рейсов в июле и августе", - говорится в сообщении ГСЭ
Солнце - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Вчера, 18:38Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда в Крым придет 40-градусная жара

Туристы едут в Ялту

В Ялте туристы активно бронируют места в различных средствах размещения, сообщает глава администрации города Янина Павленко.
"Ялта входит в высокий курортный сезон. Гостей все больше. На июль бронь в средствах размещения (санаториях, пансионатах, гостиницах, отелях) – около 80%", – написала она в своем Telegram-канале.
Строительство экотехнопарка в Белогорском районе ускорят
Вчера, 17:30
Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма ускорят

В Крыму митрополит Тихон (Шевкунов) отметил день рождения

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов поздравили митрополита Крымского и Симферопольского Тихона (Шевкунова) с днем рождения, назвав его "настоящим патриотом" и мужественным человеком.
"Владыка Тихон – один из самых авторитетных и уважаемых духовных лидеров России, настоящий патриот, мудрый и мужественный человек… Его многолетнее подвижническое служение направлено на возрождение православия, защиту традиционных ценностей, на помощь людям", – написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
 
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