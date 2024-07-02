https://crimea.ria.ru/20240702/glavnye-novosti-kryma-2-iyulya-1138541164.html
Главные новости Крыма: 2 июля
Главные новости Крыма: 2 июля - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Главные новости Крыма: 2 июля
В больницах Севастополя остаются 13 раненых после ракетной атаки ВСУ. В Крыму выросли цены на бензин. Скифское золото из Крыма не считается культурным наследием РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T23:05
2024-07-02T23:05
2024-07-02T23:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В больницах Севастополя остаются 13 раненых после ракетной атаки ВСУ. В Крыму выросли цены на бензин. Скифское золото из Крыма не считается культурным наследием Украины. Аксенов пригласил на работу в Совмин Крыма Героя России. В Крым пустили дополнительный поезд из Тольятти. В Ялте туристы забронировали около 80 процентов мест в отелях и санаториях. Власти Крыма поздравили митрополита Тихона с днем рождения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Последствия атаки ВСУ на СевастопольПосле ракетной атаки на Севастополь 23 июня в больницах города еще остаются 13 человек. Также раненые все еще находятся в московских медицинских учреждениях, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Цены на бензин вырослиЦены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июля продолжают идти вверх. Рост стоимости бензина отмечен в Крыму. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов рассказал РИА Новости Крым, что это связано с сезонностью.2 июля на СПбМТСБ цена на АИ-92 за день выросла на 1,88%, на АИ-95 (премиум) – на 1,60%, летнее ДТ - на 1,54%.Скифское золото появилось раньше УкраиныПонятия "Украина" еще не существовало, когда экспонаты коллекции скифского золота из Крыма уже считались древними артефактами. Поэтому ни о каком "возвращении исторического наследия" и речи быть не может, сказал РИА Новости Крым директор Центрального музея Тавриды, председатель Совета крымского отделения Российского исторического общества Андрей Мальгин."Все эти вещи были найдены на территории Крыма, экспонировались и изучались в крымских музеях и никакого отношения к истории Украины эти предметы не имеют. Большая их часть являлась артефактами еще задолго до появления самого термина "украина", - сказал Андрей Мальгин.Ранее в минкульте Украины анонсировали открытие выставки украденного скифского золота под названием "Сокровища Крыма. Возвращение". Там считают, что это возвращение "исторического достояния Украины домой".Герой России в Совмине КрымаУчастник программы "Время героев" Антон Старостин будет работать в Совете министров Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он напомнил, что программа реализуется по поручению президента и направлена на подготовку участников СВО к работе в органах власти и госкомпаниях.Антон Старостин – командир танковой роты в составе 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота, гвардии старший лейтенант. Звания Героя Российской Федерации был удостоен 4 марта 2022 года по указу президента.В Крым будет курсировать новый поездНазначен дополнительный поезд в столицу Крыма из Тольятти, информирует железнодорожный перевозчик "Гран Сервис Экспресс" (ГСЭ)."Поезд Тольятти – Симферополь стал в этом году двадцатым в летней маршрутной сети крымских поездов "Гранд Сервис Экспресс" (включая регулярные, сезонные и дополнительные). Поезд выполнит несколько рейсов в июле и августе", - говорится в сообщении ГСЭТуристы едут в ЯлтуВ Ялте туристы активно бронируют места в различных средствах размещения, сообщает глава администрации города Янина Павленко."Ялта входит в высокий курортный сезон. Гостей все больше. На июль бронь в средствах размещения (санаториях, пансионатах, гостиницах, отелях) – около 80%", – написала она в своем Telegram-канале.В Крыму митрополит Тихон (Шевкунов) отметил день рожденияГлава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов поздравили митрополита Крымского и Симферопольского Тихона (Шевкунова) с днем рождения, назвав его "настоящим патриотом" и мужественным человеком."Владыка Тихон – один из самых авторитетных и уважаемых духовных лидеров России, настоящий патриот, мудрый и мужественный человек… Его многолетнее подвижническое служение направлено на возрождение православия, защиту традиционных ценностей, на помощь людям", – написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
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главное за день, новости крыма, крым, общество, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В больницах Севастополя остаются 13 раненых после ракетной атаки ВСУ. В Крыму выросли цены на бензин. Скифское золото из Крыма не считается культурным наследием Украины. Аксенов пригласил на работу в Совмин Крыма Героя России. В Крым пустили дополнительный поезд из Тольятти. В Ялте туристы забронировали около 80 процентов мест в отелях и санаториях. Власти Крыма поздравили митрополита Тихона с днем рождения.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Последствия атаки ВСУ на Севастополь
После ракетной атаки на Севастополь 23 июня
в больницах города еще остаются 13 человек. Также раненые все еще находятся в московских медицинских учреждениях, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 13 пациентов, все дети выписаны домой", - написал он в своем Telegram-канале.
Цены на бензин выросли
Цены на топливо
на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июля продолжают идти вверх. Рост стоимости бензина отмечен в Крыму. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов рассказал РИА Новости Крым, что это связано с сезонностью.
"Сейчас рынок находится в условиях высокого сезона, сезона биржевого роста. Розничные цены растут летом интенсивнее, чем в низкий сезон – зимой или в конце осени, начале весны", - объяснил он.
2 июля на СПбМТСБ цена на АИ-92 за день выросла на 1,88%, на АИ-95 (премиум) – на 1,60%, летнее ДТ - на 1,54%.
Скифское золото появилось раньше Украины
Понятия "Украина" еще не существовало
, когда экспонаты коллекции скифского золота из Крыма уже считались древними артефактами. Поэтому ни о каком "возвращении исторического наследия" и речи быть не может, сказал РИА Новости Крым
директор Центрального музея Тавриды, председатель Совета крымского отделения Российского исторического общества Андрей Мальгин.
"Все эти вещи были найдены на территории Крыма, экспонировались и изучались в крымских музеях и никакого отношения к истории Украины эти предметы не имеют. Большая их часть являлась артефактами еще задолго до появления самого термина "украина", - сказал Андрей Мальгин.
Ранее в минкульте Украины анонсировали открытие выставки
украденного скифского золота под названием "Сокровища Крыма. Возвращение". Там считают, что это возвращение "исторического достояния Украины домой".
Герой России в Совмине Крыма
Участник программы "Время героев" Антон Старостин будет работать в Совете министров
Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он напомнил, что программа реализуется по поручению президента и направлена на подготовку участников СВО к работе в органах власти и госкомпаниях.
Антон Старостин – командир танковой роты в составе 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота, гвардии старший лейтенант. Звания Героя Российской Федерации был удостоен 4 марта 2022 года по указу президента.
В Крым будет курсировать новый поезд
Назначен дополнительный поезд
в столицу Крыма из Тольятти, информирует железнодорожный перевозчик "Гран Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Поезд Тольятти – Симферополь стал в этом году двадцатым в летней маршрутной сети крымских поездов "Гранд Сервис Экспресс" (включая регулярные, сезонные и дополнительные). Поезд выполнит несколько рейсов в июле и августе", - говорится в сообщении ГСЭ
Туристы едут в Ялту
В Ялте туристы активно бронируют места в различных средствах размещения
, сообщает глава администрации города Янина Павленко.
"Ялта входит в высокий курортный сезон. Гостей все больше. На июль бронь в средствах размещения (санаториях, пансионатах, гостиницах, отелях) – около 80%", – написала она в своем Telegram-канале.
В Крыму митрополит Тихон (Шевкунов) отметил день рождения
Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов поздравили митрополита Крымского и Симферопольского Тихона (Шевкунова) с днем рождения
, назвав его "настоящим патриотом" и мужественным человеком.
"Владыка Тихон – один из самых авторитетных и уважаемых духовных лидеров России, настоящий патриот, мудрый и мужественный человек… Его многолетнее подвижническое служение направлено на возрождение православия, защиту традиционных ценностей, на помощь людям", – написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.