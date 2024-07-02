https://crimea.ria.ru/20240702/v-krym-iz-tolyatti-naznachen-dopolnitelnyy-poezd-1138524709.html
В Крым из Тольятти назначен дополнительный поезд
В Крым из Тольятти назначен дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 02.07.2024
В Крым из Тольятти назначен дополнительный поезд
Назначен дополнительный поезд в столицу Крыма из Тольятти. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гран Сервис Экспресс" (ГСЭ). РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T11:47
2024-07-02T11:47
2024-07-02T11:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Назначен дополнительный поезд в столицу Крыма из Тольятти. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гран Сервис Экспресс" (ГСЭ).Перевозчик уточняет, что из Симферополя поезд будет отправляться 5, 19, 26 июля, 10, 16, 23 августа. Из Тольятти – 7, 21, 29 июля, 13, 18, 26 августа."Расписание и маршрут следования поезда в разные даты будут отличаться", - обращает внимание "Гранд Сервис Экспресс".В даты отправления из Симферополя 5, 19, 26 июля, 16, 23 августа, из Тольятти 13 августа поезд проследует через Тамань, Ростов, Лиски, Пензу, Самару.В даты отправления из Симферополя 10 августа, из Тольятти 7, 21, 29 июля, 18, 26 августа поезд проследует через Тамань, Краснодар, Волгоград, Саратов, Самару.В составе поезда шесть двухэтажных купейных вагонов, а также один штабной вагон. Продажи уже открыты.Ранее в "Гранд Сервис Экспрессе" рассказали РИА Новости Крым, как можно перевезти машину и мотоцикл в Крым на поезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Не хватило мест на поезд в Крым: что делатьИз Симферополя снова запустят поезд в Смоленск с вагонами до БелгородаПоезда из Крыма в Нижний Новгород, Тулу и Липецк продлили до осени
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гранд сервис экспресс, поезд, крым, железная дорога, транспорт, логистика, симферополь, тольятти
В Крым из Тольятти назначен дополнительный поезд
Дополнительный поезд в Крым назначен из Тольятти
11:47 02.07.2024 (обновлено: 11:48 02.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Назначен дополнительный поезд в столицу Крыма из Тольятти. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гран Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Поезд Тольятти – Симферополь стал в этом году двадцатым в летней маршрутной сети крымских поездов "Гранд Сервис Экспресс" (включая регулярные, сезонные и дополнительные). Поезд выполнит несколько рейсов в июле и августе", - говорится в сообщении ГСЭ.
Перевозчик уточняет, что из Симферополя поезд будет отправляться 5, 19, 26 июля, 10, 16, 23 августа. Из Тольятти – 7, 21, 29 июля, 13, 18, 26 августа.
"Расписание и маршрут следования поезда в разные даты будут отличаться", - обращает внимание "Гранд Сервис Экспресс".
В даты отправления из Симферополя 5, 19, 26 июля, 16, 23 августа, из Тольятти 13 августа поезд проследует через Тамань, Ростов, Лиски, Пензу, Самару.
В даты отправления из Симферополя 10 августа, из Тольятти 7, 21, 29 июля, 18, 26 августа поезд проследует через Тамань, Краснодар, Волгоград, Саратов, Самару.
В составе поезда шесть двухэтажных купейных вагонов, а также один штабной вагон. Продажи уже открыты.
Ранее в "Гранд Сервис Экспрессе" рассказали РИА Новости Крым, как можно перевезти машину и мотоцикл
в Крым на поезде.
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