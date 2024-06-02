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Не хватило мест на поезд в Крым: что делать - РИА Новости Крым, 02.06.2024
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Не хватило мест на поезд в Крым: что делать
Не хватило мест на поезд в Крым: что делать - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Не хватило мест на поезд в Крым: что делать
Если желаемых мест на поезд в Крым нет, а отпуск близится, отчаиваться сразу не стоит. О том, что делать, если не удалось купить билеты с первого раза,... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T08:02
2024-06-02T08:02
гранд сервис экспресс
поезд
совет эксперта
железная дорога
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Если желаемых мест на поезд в Крым нет, а отпуск близится, отчаиваться сразу не стоит. О том, что делать, если не удалось купить билеты с первого раза, рассказали в пресс-службе компании перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Кроме того, можно поискать билеты с пересадкой. В компании отметили, что через Воронеж и Ростов-на-Дону проходит намного больше поездов "Гранд Сервис Экспресс", чем отправляется из Москвы и Санкт-Петербурга, например.Купить билеты на поезда, которые следуют в Симферополь из Волгограда, Кисловодска и Адлера проще. При этом в Волгограде, Минеральных Водах и Адлере работают аэропорты, напоминают в компании.Важно проверять соседние даты и помнить, что спрос на билеты выше в первых числах месяца и в середине, а также в выходные дни.О назначении дополнительных поездов информация появляется в социальных сетях компании, добавили в пресс-службе.С 24 мая по 8 сентября 2024 года в связи с производством ремонтно-путевых работ изменяется расписание пригородных поездов Анапа – Керчь, Керчь – Анапа, сообщала накануне пресс-служба Крымской железной дороги.Ранее сообщалось,что летний поезд "Таврия" №163/164 Москва – Феодосия в этом году будет ходить по новому маршруту. Также с 20 мая Севастополь и Мурманск свяжет новый поезд.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Симферополя снова запустят поезд в Смоленск с вагонами до БелгородаПоезда из Крыма в Нижний Новгород, Тулу и Липецк продлили до осениВ Крым запускают сезонный поезд из Волгограда
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РИА Новости Крым
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гранд сервис экспресс, поезд, совет эксперта, железная дорога, крым
Не хватило мест на поезд в Крым: что делать

О действиях на случай нехватки билетов на поезд в Крым рассказали в компании-перевозчике

08:02 02.06.2024
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Вагон
Вагон
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Если желаемых мест на поезд в Крым нет, а отпуск близится, отчаиваться сразу не стоит. О том, что делать, если не удалось купить билеты с первого раза, рассказали в пресс-службе компании перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

"Проверяйте билеты вплоть до даты отправления. Их могут сдать другие пассажиры. По статистике порядка 15% пассажиров сдают билеты. Большинство из них – в последний момент", – говорится в Telegram-канале компании-перевозчика.

Кроме того, можно поискать билеты с пересадкой. В компании отметили, что через Воронеж и Ростов-на-Дону проходит намного больше поездов "Гранд Сервис Экспресс", чем отправляется из Москвы и Санкт-Петербурга, например.
Купить билеты на поезда, которые следуют в Симферополь из Волгограда, Кисловодска и Адлера проще. При этом в Волгограде, Минеральных Водах и Адлере работают аэропорты, напоминают в компании.

"Поэкспериментируйте со сменой станции назначения в Крыму. Билетов может не быть до Симферополя, но они могут быть до Керчи, Феодосии или Джанкоя. Продолжить путешествие по Крыму можно автобусами или пригородными поездами", – дает рекомендации перевозчик.

Важно проверять соседние даты и помнить, что спрос на билеты выше в первых числах месяца и в середине, а также в выходные дни.
О назначении дополнительных поездов информация появляется в социальных сетях компании, добавили в пресс-службе.
С 24 мая по 8 сентября 2024 года в связи с производством ремонтно-путевых работ изменяется расписание пригородных поездов Анапа – Керчь, Керчь – Анапа, сообщала накануне пресс-служба Крымской железной дороги.
Ранее сообщалось,что летний поезд "Таврия" №163/164 Москва – Феодосия в этом году будет ходить по новому маршруту. Также с 20 мая Севастополь и Мурманск свяжет новый поезд.
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Гранд Сервис ЭкспрессПоездСовет экспертаЖелезная дорогаКрым
 
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