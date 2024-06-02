https://crimea.ria.ru/20240602/ne-khvatilo-mest-na-poezd-v-krym-chto-delat-1137699410.html

Не хватило мест на поезд в Крым: что делать

Не хватило мест на поезд в Крым: что делать - РИА Новости Крым, 02.06.2024

Не хватило мест на поезд в Крым: что делать

Если желаемых мест на поезд в Крым нет, а отпуск близится, отчаиваться сразу не стоит. О том, что делать, если не удалось купить билеты с первого раза,... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T08:02

2024-06-02T08:02

2024-06-02T08:02

гранд сервис экспресс

поезд

совет эксперта

железная дорога

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Если желаемых мест на поезд в Крым нет, а отпуск близится, отчаиваться сразу не стоит. О том, что делать, если не удалось купить билеты с первого раза, рассказали в пресс-службе компании перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Кроме того, можно поискать билеты с пересадкой. В компании отметили, что через Воронеж и Ростов-на-Дону проходит намного больше поездов "Гранд Сервис Экспресс", чем отправляется из Москвы и Санкт-Петербурга, например.Купить билеты на поезда, которые следуют в Симферополь из Волгограда, Кисловодска и Адлера проще. При этом в Волгограде, Минеральных Водах и Адлере работают аэропорты, напоминают в компании.Важно проверять соседние даты и помнить, что спрос на билеты выше в первых числах месяца и в середине, а также в выходные дни.О назначении дополнительных поездов информация появляется в социальных сетях компании, добавили в пресс-службе.С 24 мая по 8 сентября 2024 года в связи с производством ремонтно-путевых работ изменяется расписание пригородных поездов Анапа – Керчь, Керчь – Анапа, сообщала накануне пресс-служба Крымской железной дороги.Ранее сообщалось,что летний поезд "Таврия" №163/164 Москва – Феодосия в этом году будет ходить по новому маршруту. Также с 20 мая Севастополь и Мурманск свяжет новый поезд.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Симферополя снова запустят поезд в Смоленск с вагонами до БелгородаПоезда из Крыма в Нижний Новгород, Тулу и Липецк продлили до осениВ Крым запускают сезонный поезд из Волгограда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, совет эксперта, железная дорога, крым