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Летний поезд Москва-Феодосия меняет маршрут

Летний поезд Москва-Феодосия меняет маршрут - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Летний поезд Москва-Феодосия меняет маршрут

Летний поезд "Таврия" №163/164 Москва – Феодосия в этом году будет ходить по новому маршруту, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T15:45

2024-05-23T15:45

2024-05-23T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Летний поезд "Таврия" №163/164 Москва – Феодосия в этом году будет ходить по новому маршруту, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Эксперсс".Первый в этом году рейс из Москвы назначен на 23 мая. Отправление из столицы - с Павелецкого вокзала в 17:45. Прибытие в Феодосию - через день в 8:50. Из Феодосии поезд будет отправляться в 15:55 и прибывать в Москву через день в 5:35."Поезд будет отправляться из Феодосии ежедневно до 10 октября, из Москвы – ежедневно до 12 октября. В состав включены купейные плацкартные вагоны", - уточнили в компании.С 24 мая по 8 сентября 2024 года в связи с производством ремонтно-путевых работ изменяется расписание пригородных поездов Анапа – Керчь, Керчь – Анапа, сообщала накануне пресс-служба Крымской железной дороги.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым запускают еще один летний поездБилеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 сутокПутешествие с комфортом: два поезда в Крым оснастили вагонами СВ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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