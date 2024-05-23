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Летний поезд Москва-Феодосия меняет маршрут - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Летний поезд Москва-Феодосия меняет маршрут
Летний поезд Москва-Феодосия меняет маршрут - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Летний поезд Москва-Феодосия меняет маршрут
Летний поезд "Таврия" №163/164 Москва – Феодосия в этом году будет ходить по новому маршруту, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T15:45
2024-05-23T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Летний поезд "Таврия" №163/164 Москва – Феодосия в этом году будет ходить по новому маршруту, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Эксперсс".Первый в этом году рейс из Москвы назначен на 23 мая. Отправление из столицы - с Павелецкого вокзала в 17:45. Прибытие в Феодосию - через день в 8:50. Из Феодосии поезд будет отправляться в 15:55 и прибывать в Москву через день в 5:35."Поезд будет отправляться из Феодосии ежедневно до 10 октября, из Москвы – ежедневно до 12 октября. В состав включены купейные плацкартные вагоны", - уточнили в компании.С 24 мая по 8 сентября 2024 года в связи с производством ремонтно-путевых работ изменяется расписание пригородных поездов Анапа – Керчь, Керчь – Анапа, сообщала накануне пресс-служба Крымской железной дороги.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым запускают еще один летний поездБилеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 сутокПутешествие с комфортом: два поезда в Крым оснастили вагонами СВ
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гранд сервис экспресс, поезд, железные дороги крыма, новости крыма, транспорт, москва, феодосия, инфографика
Летний поезд Москва-Феодосия меняет маршрут

Летний поезд сообщением Москва-Феодосия меняет маршрут

15:45 23.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Летний поезд "Таврия" №163/164 Москва – Феодосия в этом году будет ходить по новому маршруту, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Эксперсс".
"Поезд впервые пойдет через Липецк, другие крупные города по пути – Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, в Крыму останавливается в Керчи, Багерове, Семи Колодезях, Владиславовке", - говорится в сообщении.
Первый в этом году рейс из Москвы назначен на 23 мая. Отправление из столицы - с Павелецкого вокзала в 17:45. Прибытие в Феодосию - через день в 8:50. Из Феодосии поезд будет отправляться в 15:55 и прибывать в Москву через день в 5:35.
Летний поезд Москва-Феодосия меняет маршрутЛетний поезд Москва-Феодосия меняет маршрут
"Поезд будет отправляться из Феодосии ежедневно до 10 октября, из Москвы – ежедневно до 12 октября. В состав включены купейные плацкартные вагоны", - уточнили в компании.
С 24 мая по 8 сентября 2024 года в связи с производством ремонтно-путевых работ изменяется расписание пригородных поездов Анапа – Керчь, Керчь – Анапа, сообщала накануне пресс-служба Крымской железной дороги.
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Гранд Сервис ЭкспрессПоездЖелезные дороги КрымаНовости КрымаТранспортМоскваФеодосия
 
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