https://crimea.ria.ru/20240523/letniy-poezd-moskva-feodosiya-menyaet-marshrut-1137527556.html
Летний поезд Москва-Феодосия меняет маршрут
Летний поезд Москва-Феодосия меняет маршрут - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Летний поезд Москва-Феодосия меняет маршрут
Летний поезд "Таврия" №163/164 Москва – Феодосия в этом году будет ходить по новому маршруту, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T15:45
2024-05-23T15:45
2024-05-23T15:45
гранд сервис экспресс
поезд
железные дороги крыма
новости крыма
транспорт
москва
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/12/1130142842_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_30353bda238c49406e6a16fa35d21201.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Летний поезд "Таврия" №163/164 Москва – Феодосия в этом году будет ходить по новому маршруту, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Эксперсс".Первый в этом году рейс из Москвы назначен на 23 мая. Отправление из столицы - с Павелецкого вокзала в 17:45. Прибытие в Феодосию - через день в 8:50. Из Феодосии поезд будет отправляться в 15:55 и прибывать в Москву через день в 5:35."Поезд будет отправляться из Феодосии ежедневно до 10 октября, из Москвы – ежедневно до 12 октября. В состав включены купейные плацкартные вагоны", - уточнили в компании.С 24 мая по 8 сентября 2024 года в связи с производством ремонтно-путевых работ изменяется расписание пригородных поездов Анапа – Керчь, Керчь – Анапа, сообщала накануне пресс-служба Крымской железной дороги.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым запускают еще один летний поездБилеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 сутокПутешествие с комфортом: два поезда в Крым оснастили вагонами СВ
москва
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/12/1130142842_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_ca903f4eedcfc23ec7f11b1e3c181e7c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гранд сервис экспресс, поезд, железные дороги крыма, новости крыма, транспорт, москва, феодосия, инфографика
Летний поезд Москва-Феодосия меняет маршрут
Летний поезд сообщением Москва-Феодосия меняет маршрут