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В Крыму изменится расписание пригородных поездов - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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В Крыму изменится расписание пригородных поездов
В Крыму изменится расписание пригородных поездов - РИА Новости Крым, 22.05.2024
В Крыму изменится расписание пригородных поездов
В Крыму на четыре месяца изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба Крымской железной дороги. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T20:54
2024-05-22T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Крыму на четыре месяца изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.Пригородный поезд № 6805/6806 Анапа – Керчь будет ходить по следующему расписанию:Анапа 12:14; Гостагаевская 12:22-12:23; Юровский 12:35-12:51; Красная Стрела 13:06-13:07; Старотитаровка 13:18-13:19; Вышестеблиевская 13:30-13:31; Тамань-Пасс. 13:53-13:54; Керчь-Южн. Н.п. 14:14-14:15; Керчь 14:33.Расписание пригородного поезда № 6807/6808 Керчь – Анапа:Керчь 16:00; Керчь-Южн. Н.п. 16:19-16:21; Тамань-Пасс. 16:42-16:43; Вышестеблиевская 17:03-17:04; Старотитаровка 17:15-17:16; Красная Стрела 17:27-17:28; Юровский 17:43-17:50; Гостагаевская 18:01-18:02; Анапа 18:10.Пассажиров просят быть внимательными и учитывать данные изменения при планировании поездок.Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов, а также приобрести билеты онлайн можно на сайте Южной пригородной пассажирской компании.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым запускают еще один летний поездВ Крым запускают поезд из МурманскаПоездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписание
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РИА Новости Крым
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электричка, новости крыма, транспорт, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), крым, логистика
В Крыму изменится расписание пригородных поездов

Расписание пригородных поездов в Крыму изменится из-за ремонтно-путевых работ

20:54 22.05.2024
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкКрымская железная дорога
Крымская железная дорога - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Крыму на четыре месяца изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.

"С 24 мая по 8 сентября 2024 года в связи с производством ремонтно-путевых работ изменяется расписание пригородных поездов Анапа – Керчь, Керчь – Анапа", – говорится в сообщении.

Пригородный поезд № 6805/6806 Анапа – Керчь будет ходить по следующему расписанию:
Анапа 12:14; Гостагаевская 12:22-12:23; Юровский 12:35-12:51; Красная Стрела 13:06-13:07; Старотитаровка 13:18-13:19; Вышестеблиевская 13:30-13:31; Тамань-Пасс. 13:53-13:54; Керчь-Южн. Н.п. 14:14-14:15; Керчь 14:33.

Расписание пригородного поезда № 6807/6808 Керчь – Анапа:
Керчь 16:00; Керчь-Южн. Н.п. 16:19-16:21; Тамань-Пасс. 16:42-16:43; Вышестеблиевская 17:03-17:04; Старотитаровка 17:15-17:16; Красная Стрела 17:27-17:28; Юровский 17:43-17:50; Гостагаевская 18:01-18:02; Анапа 18:10.
Пассажиров просят быть внимательными и учитывать данные изменения при планировании поездок.
Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов, а также приобрести билеты онлайн можно на сайте Южной пригородной пассажирской компании.
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