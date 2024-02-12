https://crimea.ria.ru/20240212/poezdov-v-krym-i-obratno-stanet-bolshe-opublikovano-letnee-raspisanie-1134897665.html

Поездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписание

Поездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписание - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Поездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписание

Количество поездов в Крым на время курортного сезона будет увеличено. Летнее расписание опубликовали в официальном Telegram-канале компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T20:11

2024-02-12T20:11

2024-02-12T20:11

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крымская железная дорога (кжд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Количество поездов в Крым на время курортного сезона будет увеличено. Летнее расписание опубликовали в официальном Telegram-канале компании "Гранд Сервис Экспресс".С Казанского вокзала Москвы в Симферополь будут ежедневно отправляться четыре поезда, из них один состав – двухэтажный. С мая по сентябрь с Павелецкого вокзала столицы ежедневно начнут курсировать еще три поезда – до Симферополя, Феодосии и Евпатории.Из Санкт-Петербурга, помимо круглогодичного поезда № 7/8 до Севастополя, в летний сезон будет ходить рейс до Евпатории (с 27.04 по 28.09) с группой беспересадочных вагонов из Пскова (с 31.05 по 06.09).Из других регионов будут осуществлять движение круглогодичные составы из Омска, Перми, Адлера и Кисловодска. Один раз в неделю будет отправляться поезд Мурманск – Севастополь – Мурманск с группой беспересадочных вагонов до Архангельска.На время отпусков также один раз в неделю будет курсировать поезд Челябинск – Севастополь. По маршруту Смоленск – Симферополь с прицепными вагонами до Белгорода и Курска движение будет осуществляться согласно расписанию, а поезд Волгоград – Симферополь будет курсировать через день.Более подробно с расписанием можно ознакомиться на сайте компании – оператора пассажирских перевозок.Ранее сообщалось, что дополнительные поезда "Таврия" в Крым и обратно будут запущены на время майских праздников. Продажи билетов на них были открыты 2 февраля.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержка поездов "Таврия": права пассажиров на контроле прокуратурыПоезда "Таврия" отстают от графика из-за повреждения контактного провода Поезд Адлер – Симферополь пойдет по графику после оползня в районе Сочи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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