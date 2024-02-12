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Поездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписание
Поездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписание - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Поездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписание
Количество поездов в Крым на время курортного сезона будет увеличено. Летнее расписание опубликовали в официальном Telegram-канале компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T20:11
2024-02-12T20:11
2024-02-12T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Количество поездов в Крым на время курортного сезона будет увеличено. Летнее расписание опубликовали в официальном Telegram-канале компании "Гранд Сервис Экспресс".С Казанского вокзала Москвы в Симферополь будут ежедневно отправляться четыре поезда, из них один состав – двухэтажный. С мая по сентябрь с Павелецкого вокзала столицы ежедневно начнут курсировать еще три поезда – до Симферополя, Феодосии и Евпатории.Из Санкт-Петербурга, помимо круглогодичного поезда № 7/8 до Севастополя, в летний сезон будет ходить рейс до Евпатории (с 27.04 по 28.09) с группой беспересадочных вагонов из Пскова (с 31.05 по 06.09).Из других регионов будут осуществлять движение круглогодичные составы из Омска, Перми, Адлера и Кисловодска. Один раз в неделю будет отправляться поезд Мурманск – Севастополь – Мурманск с группой беспересадочных вагонов до Архангельска.На время отпусков также один раз в неделю будет курсировать поезд Челябинск – Севастополь. По маршруту Смоленск – Симферополь с прицепными вагонами до Белгорода и Курска движение будет осуществляться согласно расписанию, а поезд Волгоград – Симферополь будет курсировать через день.Более подробно с расписанием можно ознакомиться на сайте компании – оператора пассажирских перевозок.Ранее сообщалось, что дополнительные поезда "Таврия" в Крым и обратно будут запущены на время майских праздников. Продажи билетов на них были открыты 2 февраля.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержка поездов "Таврия": права пассажиров на контроле прокуратурыПоезда "Таврия" отстают от графика из-за повреждения контактного провода Поезд Адлер – Симферополь пойдет по графику после оползня в районе Сочи
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, гранд сервис экспресс, новости, новости крыма, крым курортный, поезд, российские железные дороги (ржд), крымская железная дорога (кжд)
Поездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписание
Семь дополнительных поездов в Крым добавят на время отпусков
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Количество поездов в Крым на время курортного сезона будет увеличено. Летнее расписание опубликовали в официальном Telegram-канале компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Уже в конце мая из Москвы в Крым будут оправляться семь поездов ежедневно, два поезда пойдут из Петербурга. Еще восемь поездов (и три прицепные группы) поедут из других регионов", – уточнили в пресс-службе компании-перевозчика.
С Казанского вокзала Москвы в Симферополь будут ежедневно отправляться четыре поезда, из них один состав – двухэтажный. С мая по сентябрь с Павелецкого вокзала столицы ежедневно начнут курсировать еще три поезда – до Симферополя, Феодосии и Евпатории.
Из Санкт-Петербурга, помимо круглогодичного поезда № 7/8 до Севастополя, в летний сезон будет ходить рейс до Евпатории (с 27.04 по 28.09) с группой беспересадочных вагонов из Пскова (с 31.05 по 06.09).
Из других регионов будут осуществлять движение круглогодичные составы из Омска, Перми, Адлера и Кисловодска. Один раз в неделю будет отправляться поезд Мурманск – Севастополь – Мурманск с группой беспересадочных вагонов до Архангельска.
На время отпусков также один раз в неделю будет курсировать поезд Челябинск – Севастополь. По маршруту Смоленск – Симферополь с прицепными вагонами до Белгорода и Курска движение будет осуществляться согласно расписанию, а поезд Волгоград – Симферополь будет курсировать через день.
Более подробно с расписанием можно ознакомиться на сайте компании – оператора пассажирских перевозок.
Ранее сообщалось, что дополнительные поезда "Таврия" в Крым и обратно будут запущены
на время майских праздников. Продажи билетов на них были открыты 2 февраля.
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