https://crimea.ria.ru/20240211/poezda-tavriya-otstayut-ot-grafika-iz-za-povrezhdeniya-kontaktnogo-provoda-1134868837.html

Поезда "Таврия" отстают от графика из-за повреждения контактного провода

Поезда "Таврия" отстают от графика из-за повреждения контактного провода - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Поезда "Таврия" отстают от графика из-за повреждения контактного провода

Пять поездов "Таврия" сообщением в Крым и из Крыма отстают от графика из-за повреждения контактного провода, вызванного непогодой в Ростовской области. Об этом... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T11:28

2024-02-11T11:28

2024-02-11T11:49

поезд "таврия"

поезд

гранд сервис экспресс

происшествия

железная дорога

крым

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия" сообщением в Крым и из Крыма отстают от графика из-за повреждения контактного провода, вызванного непогодой в Ростовской области. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс"."Несколько поездов "Таврия" отстают от графика из-за неблагоприятных погодных условий. На перегоне Зверево – Предугольная в Ростовской области произошло повреждение контактного провода", - говорится в сообщении.По информации компании, по состоянию на 11.00 из Крыма задерживаются в пути следующие поезда:В направлении Крыма опаздывает на 1,5 часа поезд № 067/068 Москва - Симферополь, выехавший из Москвы 10 февраля.Пассажиров просят уточнять время прибытия на промежуточные станции, так как поезда будут нагонять отставание от графика в пути. Кроме того, по информации минтранса Ростовской области, с задержкой от 1 часа до 6 часов следуют поезда:Мокрый снег и ледяной дождь накрыли Ростовскую область в субботу, 10 февраля. В результате произошли массовые отключения электроэнергии. Толщина гололеда на проводах достигает почти 40 мм. На утро воскресенья число обесточенных абонентов увеличилось почти до 195 тысяч. Электрики в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области более 100 тысяч потребителей остаются без светаПоезд Адлер – Симферополь пойдет по графику после оползня в районе СочиЗадержанные из-за селя поезда на Кубани входят в график

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд "таврия", поезд, гранд сервис экспресс, происшествия, железная дорога, крым, логистика, транспорт