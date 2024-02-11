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Поезда "Таврия" отстают от графика из-за повреждения контактного провода - РИА Новости Крым, 11.02.2024
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Поезда "Таврия" отстают от графика из-за повреждения контактного провода
Поезда "Таврия" отстают от графика из-за повреждения контактного провода - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Поезда "Таврия" отстают от графика из-за повреждения контактного провода
Пять поездов "Таврия" сообщением в Крым и из Крыма отстают от графика из-за повреждения контактного провода, вызванного непогодой в Ростовской области. Об этом... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T11:28
2024-02-11T11:49
поезд "таврия"
поезд
гранд сервис экспресс
происшествия
железная дорога
крым
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия" сообщением в Крым и из Крыма отстают от графика из-за повреждения контактного провода, вызванного непогодой в Ростовской области. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс"."Несколько поездов "Таврия" отстают от графика из-за неблагоприятных погодных условий. На перегоне Зверево – Предугольная в Ростовской области произошло повреждение контактного провода", - говорится в сообщении.По информации компании, по состоянию на 11.00 из Крыма задерживаются в пути следующие поезда:В направлении Крыма опаздывает на 1,5 часа поезд № 067/068 Москва - Симферополь, выехавший из Москвы 10 февраля.Пассажиров просят уточнять время прибытия на промежуточные станции, так как поезда будут нагонять отставание от графика в пути. Кроме того, по информации минтранса Ростовской области, с задержкой от 1 часа до 6 часов следуют поезда:Мокрый снег и ледяной дождь накрыли Ростовскую область в субботу, 10 февраля. В результате произошли массовые отключения электроэнергии. Толщина гололеда на проводах достигает почти 40 мм. На утро воскресенья число обесточенных абонентов увеличилось почти до 195 тысяч. Электрики в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области более 100 тысяч потребителей остаются без светаПоезд Адлер – Симферополь пойдет по графику после оползня в районе СочиЗадержанные из-за селя поезда на Кубани входят в график
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поезд "таврия", поезд, гранд сервис экспресс, происшествия, железная дорога, крым, логистика, транспорт
Поезда "Таврия" отстают от графика из-за повреждения контактного провода

Несколько поездов "Таврия" отстают от графика из-за непогоды в Ростовской области

11:28 11.02.2024 (обновлено: 11:49 11.02.2024)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия" сообщением в Крым и из Крыма отстают от графика из-за повреждения контактного провода, вызванного непогодой в Ростовской области. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
"Несколько поездов "Таврия" отстают от графика из-за неблагоприятных погодных условий. На перегоне Зверево – Предугольная в Ростовской области произошло повреждение контактного провода", - говорится в сообщении.
По информации компании, по состоянию на 11.00 из Крыма задерживаются в пути следующие поезда:
  • № 017/018 Симферополь – Москва отправлением 10 февраля опаздывает более, чем на 5 часов. Пассажирам предоставлены сухие пайки.
  • № 027/028 Симферополь – Москва отправлением 10 февраля опаздывает более, чем на 3 часа.
  • № 007/008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 10 февраля опаздывает более, чем на 1,5 часа.
  • № 067/068 Симферополь – Москва отправлением 10 февраля опаздывает менее, чем на 1 час.
В направлении Крыма опаздывает на 1,5 часа поезд № 067/068 Москва - Симферополь, выехавший из Москвы 10 февраля.
Пассажиров просят уточнять время прибытия на промежуточные станции, так как поезда будут нагонять отставание от графика в пути.
Кроме того, по информации минтранса Ростовской области, с задержкой от 1 часа до 6 часов следуют поезда:
  • №84 Москва – Адлер;
  • №326 Пермь – Новороссийск;
  • №122 Санкт-Петербург – Новороссийск;
  • №118 Самара – Адлер;
  • №12 Москва – Анапа;
  • №104 Москва – Адлер;
  • №266 Москва – Новороссийск;
  • №125 Новороссийск – Москва;
  • №18 Москва – Симферополь;
  • №559 Ростов – Волгоград.
Мокрый снег и ледяной дождь накрыли Ростовскую область в субботу, 10 февраля. В результате произошли массовые отключения электроэнергии. Толщина гололеда на проводах достигает почти 40 мм. На утро воскресенья число обесточенных абонентов увеличилось почти до 195 тысяч. Электрики в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды.
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