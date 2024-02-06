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Задержанные из-за селя поезда на Кубани входят в график - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Задержанные из-за селя поезда на Кубани входят в график
Задержанные из-за селя поезда на Кубани входят в график - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Задержанные из-за селя поезда на Кубани входят в график
Задержанные пассажирские поезда из-за схода селя на участке Дагомыс — Лоо в Краснодарском крае вводятся в график, сообщает официальный Telegram-канал РЖД. РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T11:35
2024-02-06T11:35
российские железные дороги (ржд)
сочи
новости
погода
оползень
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Задержанные пассажирские поезда из-за схода селя на участке Дагомыс — Лоо в Краснодарском крае вводятся в график, сообщает официальный Telegram-канал РЖД.На участке Дагомыс – Якорная Щель тремя десятками автобусов к поездам доставлено около 15 тысяч пассажиров. Поезда пока следуют до станций: Лазаревская - №13 Саратов – Имеретинский курорт, №43 Москва – Адлер, №101 Москва – Адлер; Лоо - №821 Краснодар – Имеретинский Курорт, №815 Краснодар – Роза Хутор, №829 Анапа – Аэропорт Сочи; Якорная щель - №629 Владикавказ – Адлер, №301 Минск – Адлер, №353 Пермь – Имеретинский Курорт; Туапсе - №35 Санкт-Петербург – Адлер, №103 Москва – Адлер.Далее пассажирам предложено добираться до мест назначения на автобусах или электропоездах "Ласточка".Пассажиров поезда Адлер – Симферополь также пересадят на автобусы до Туапсе, откуда отправят поездами до мест назначения, сообщила ранее пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи 4 февраля около 11 часов вечера, движение поездов на участке Туапсе — Адлер приостановлено. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников работают над восстановлением контактной сети и расчистке железнодорожных путей. Работы осложняются тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, селевые массы продолжают сходить на путь. Координацией восстановительных работ занимается оперативный штаб РЖД. К утру 6 февраля участок железной дороги в Сочи, где в воскресенье вечером сошел сель, полностью очистили со стороны моря, в ближайшее время планируют начать замену поврежденных рельсов. Читайте также на РИА Новости Крым:Оползень заблокировал железную дорогу на Черноморском побережье18 поездов задерживаются в Сочи из-за оползняУпавшие деревья перекрыли движение на автодороге Ялта–Севастополь
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российские железные дороги (ржд), сочи, новости, погода, оползень
Задержанные из-за селя поезда на Кубани входят в график

Задержка большинства поездов из-за селя на Кубани не превышает трех часов - РЖД

11:35 06.02.2024
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Задержанные пассажирские поезда из-за схода селя на участке Дагомыс — Лоо в Краснодарском крае вводятся в график, сообщает официальный Telegram-канал РЖД.
"В настоящее время задержка большинства поездов не превышает трех часов", - сказано в сообщении предприятия.
На участке Дагомыс – Якорная Щель тремя десятками автобусов к поездам доставлено около 15 тысяч пассажиров. Поезда пока следуют до станций: Лазаревская - №13 Саратов – Имеретинский курорт, №43 Москва – Адлер, №101 Москва – Адлер; Лоо - №821 Краснодар – Имеретинский Курорт, №815 Краснодар – Роза Хутор, №829 Анапа – Аэропорт Сочи; Якорная щель - №629 Владикавказ – Адлер, №301 Минск – Адлер, №353 Пермь – Имеретинский Курорт; Туапсе - №35 Санкт-Петербург – Адлер, №103 Москва – Адлер.
Далее пассажирам предложено добираться до мест назначения на автобусах или электропоездах "Ласточка".
Пассажиров поезда Адлер – Симферополь также пересадят на автобусы до Туапсе, откуда отправят поездами до мест назначения, сообщила ранее пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи 4 февраля около 11 часов вечера, движение поездов на участке Туапсе — Адлер приостановлено. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников работают над восстановлением контактной сети и расчистке железнодорожных путей. Работы осложняются тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, селевые массы продолжают сходить на путь. Координацией восстановительных работ занимается оперативный штаб РЖД.
К утру 6 февраля участок железной дороги в Сочи, где в воскресенье вечером сошел сель, полностью очистили со стороны моря, в ближайшее время планируют начать замену поврежденных рельсов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Российские железные дороги (РЖД)СочиНовостиПогодаОползень
 
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