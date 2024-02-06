https://crimea.ria.ru/20240206/zasypannuyu-opolznem-zheleznuyu-dorogu-v-sochi-raschistili-so-storony-morya-1134714629.html

Засыпанную оползнем железную дорогу в Сочи расчистили со стороны моря

Засыпанную оползнем железную дорогу в Сочи расчистили со стороны моря - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Засыпанную оползнем железную дорогу в Сочи расчистили со стороны моря

Участок железной дороги в Сочи, где в воскресенье вечером сошел сель, полностью очистили со стороны моря, в ближайшее время планируют начать замену поврежденных РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T09:30

2024-02-06T09:30

2024-02-06T09:30

оползень

сочи

железная дорога

российские железные дороги (ржд)

новости

краснодарский край

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Участок железной дороги в Сочи, где в воскресенье вечером сошел сель, полностью очистили со стороны моря, в ближайшее время планируют начать замену поврежденных рельсов. Об этом сообщили в РЖД.По информации компании, к утру вторника убрано свыше 15,5 тысяч кубометров грунта. В данный момент оперативные службы продолжают расчищать пути с горной стороны, предстоит убрать еще порядка 2,5-3 тысяч кубометров грунта. Кроме того, специалисты обследуют склон и устанавливают дополнительные маяки для постоянного мониторинга возможных подвижек породы.Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи 4 февраля около 11 часов вечера, движение поездов на участке Туапсе — Адлер приостановлено. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников работают над восстановлением контактной сети и расчистке железнодорожных путей. Работы осложняются тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, селевые массы продолжают сходить на путь. Координацией восстановительных работ занимается оперативный штаб РЖД.Читайте также на РИА Новости Крым:Что спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнение18 поездов задерживаются в Сочи из-за оползняОползень заблокировал железную дорогу на Черноморском побережье

сочи

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оползень, сочи, железная дорога, российские железные дороги (ржд), новости, краснодарский край, происшествия