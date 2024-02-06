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Засыпанную оползнем железную дорогу в Сочи расчистили со стороны моря - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Засыпанную оползнем железную дорогу в Сочи расчистили со стороны моря
Засыпанную оползнем железную дорогу в Сочи расчистили со стороны моря - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Засыпанную оползнем железную дорогу в Сочи расчистили со стороны моря
Участок железной дороги в Сочи, где в воскресенье вечером сошел сель, полностью очистили со стороны моря, в ближайшее время планируют начать замену поврежденных РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T09:30
2024-02-06T09:30
оползень
сочи
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
новости
краснодарский край
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Участок железной дороги в Сочи, где в воскресенье вечером сошел сель, полностью очистили со стороны моря, в ближайшее время планируют начать замену поврежденных рельсов. Об этом сообщили в РЖД.По информации компании, к утру вторника убрано свыше 15,5 тысяч кубометров грунта. В данный момент оперативные службы продолжают расчищать пути с горной стороны, предстоит убрать еще порядка 2,5-3 тысяч кубометров грунта. Кроме того, специалисты обследуют склон и устанавливают дополнительные маяки для постоянного мониторинга возможных подвижек породы.Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи 4 февраля около 11 часов вечера, движение поездов на участке Туапсе — Адлер приостановлено. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников работают над восстановлением контактной сети и расчистке железнодорожных путей. Работы осложняются тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, селевые массы продолжают сходить на путь. Координацией восстановительных работ занимается оперативный штаб РЖД.Читайте также на РИА Новости Крым:Что спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнение18 поездов задерживаются в Сочи из-за оползняОползень заблокировал железную дорогу на Черноморском побережье
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РИА Новости Крым
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оползень, сочи, железная дорога, российские железные дороги (ржд), новости, краснодарский край, происшествия
Засыпанную оползнем железную дорогу в Сочи расчистили со стороны моря

В Сочи приступают к замене рельсов на поврежденном оползнем участке железной дороги

09:30 06.02.2024
 
© РЖДОползень сошел на железную дорогу в Сочи
Оползень сошел на железную дорогу в Сочи
© РЖД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Участок железной дороги в Сочи, где в воскресенье вечером сошел сель, полностью очистили со стороны моря, в ближайшее время планируют начать замену поврежденных рельсов. Об этом сообщили в РЖД.
По информации компании, к утру вторника убрано свыше 15,5 тысяч кубометров грунта.
"Для организации дальнейшего безопасного пропуска поездов был осуществлен принудительный спуск грунта с горной стороны. Путь со стороны моря полностью очищен, в ближайшее время планируется приступить к замене поврежденной рельсошпальной решетки", - говорится в сообщении.
В данный момент оперативные службы продолжают расчищать пути с горной стороны, предстоит убрать еще порядка 2,5-3 тысяч кубометров грунта. Кроме того, специалисты обследуют склон и устанавливают дополнительные маяки для постоянного мониторинга возможных подвижек породы.
Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи 4 февраля около 11 часов вечера, движение поездов на участке Туапсе — Адлер приостановлено. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников работают над восстановлением контактной сети и расчистке железнодорожных путей. Работы осложняются тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, селевые массы продолжают сходить на путь. Координацией восстановительных работ занимается оперативный штаб РЖД.
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ОползеньСочиЖелезная дорогаРоссийские железные дороги (РЖД)НовостиКраснодарский крайПроисшествия
 
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