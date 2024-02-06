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Упавшие деревья перекрыли движение на автодороге Ялта–Севастополь - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Упавшие деревья перекрыли движение на автодороге Ялта–Севастополь
Упавшие деревья перекрыли движение на автодороге Ялта–Севастополь - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Упавшие деревья перекрыли движение на автодороге Ялта–Севастополь
На автодороге Ялта – Севастополь ликвидируют последствия непогоды. Об этом сообщает министр транспорта Республики Крым Николай Лукшенко. РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T08:41
2024-02-06T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На автодороге Ялта – Севастополь ликвидируют последствия непогоды. Об этом сообщает министр транспорта Республики Крым Николай Лукшенко.По информации министра, сотрудники предприятия "Крымавтодор" ночью проводили работы по ликвидации последствий непогоды. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию при передвижении по автомобильным дорогам.Накануне республиканский гидрометцентр предупреждал, что во вторник ночью Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Ожидается дождь, в горах с мокрым снегом, втер западный, северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с. Днем осадки постепенно прекратятся.Читайте также на РИА Новости Крым:Оползень заблокировал железную дорогу на Черноморском побережьеЧто спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнениеДымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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николай лукашенко, крым, дороги крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, новости крыма
Упавшие деревья перекрыли движение на автодороге Ялта–Севастополь

Сильный ветер повалил деревья на автодорогу Ялта – Севастополь

08:41 06.02.2024 (обновлено: 08:54 06.02.2024)
 
© Telegram Николай ЛукашенкоНа дорогу Ялта-Севастополь ветром повалило несколько деревьев
На дорогу Ялта-Севастополь ветром повалило несколько деревьев
© Telegram Николай Лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На автодороге Ялта – Севастополь ликвидируют последствия непогоды. Об этом сообщает министр транспорта Республики Крым Николай Лукшенко.
"В связи с прохождением комплекса неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного ветра на автомобильной дороге Ялта - Севастополь было зафиксировано падение деревьев на проезжую часть", - написал Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
По информации министра, сотрудники предприятия "Крымавтодор" ночью проводили работы по ликвидации последствий непогоды. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию при передвижении по автомобильным дорогам.
Накануне республиканский гидрометцентр предупреждал, что во вторник ночью Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Ожидается дождь, в горах с мокрым снегом, втер западный, северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с. Днем осадки постепенно прекратятся.
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