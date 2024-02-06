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Упавшие деревья перекрыли движение на автодороге Ялта–Севастополь

Упавшие деревья перекрыли движение на автодороге Ялта–Севастополь - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Упавшие деревья перекрыли движение на автодороге Ялта–Севастополь

На автодороге Ялта – Севастополь ликвидируют последствия непогоды. Об этом сообщает министр транспорта Республики Крым Николай Лукшенко. РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T08:41

2024-02-06T08:41

2024-02-06T08:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На автодороге Ялта – Севастополь ликвидируют последствия непогоды. Об этом сообщает министр транспорта Республики Крым Николай Лукшенко.По информации министра, сотрудники предприятия "Крымавтодор" ночью проводили работы по ликвидации последствий непогоды. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию при передвижении по автомобильным дорогам.Накануне республиканский гидрометцентр предупреждал, что во вторник ночью Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Ожидается дождь, в горах с мокрым снегом, втер западный, северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с. Днем осадки постепенно прекратятся.Читайте также на РИА Новости Крым:Оползень заблокировал железную дорогу на Черноморском побережьеЧто спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнениеДымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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