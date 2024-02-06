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Ветер и дождь: погода в Крыму во вторник
Ветер и дождь: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Ветер и дождь: погода в Крыму во вторник
Во вторник ночью Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T00:01
2024-02-06T00:01
2024-02-06T00:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Во вторник ночью Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью временами дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +9...+11 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь; днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с; днем западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, дождь. Ночью +6...+8, днем +11...+13 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 годуДля чего на Карадаге установили две новые метеостанции Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Ветер и дождь: погода в Крыму во вторник
Проноз погоды в Крыму на вторник
00:01 06.02.2024 (обновлено: 00:21 06.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Во вторник ночью Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Местами пройдет дождь, в горах с мокрым снегом; днем осадки постепенно прекратятся. Ветер ночью западный, северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с; днем западный 8-13 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, в горах -1…+1; днем +8…+13, в горах +1…+6 градусов", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью временами дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +9...+11 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь; днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с; днем западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, дождь. Ночью +6...+8, днем +11...+13 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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