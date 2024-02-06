https://crimea.ria.ru/20240206/veter-i-dozhd-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1134687613.html

Ветер и дождь: погода в Крыму во вторник

Ветер и дождь: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Ветер и дождь: погода в Крыму во вторник

Во вторник ночью Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T00:01

2024-02-06T00:01

2024-02-06T00:21

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Во вторник ночью Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью временами дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +9...+11 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь; днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с; днем западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, дождь. Ночью +6...+8, днем +11...+13 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 годуДля чего на Карадаге установили две новые метеостанции Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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