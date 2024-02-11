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В Ростовской области более 100 тысяч потребителей остаются без света

В Ростовской области более 100 тысяч потребителей остаются без света - РИА Новости Крым, 11.02.2024

В Ростовской области более 100 тысяч потребителей остаются без света

В Ростовской области из-за обледенения проводов без электроснабжения находятся более 100 тысяч потребителей. Об этом сообщили в Минэнерго РФ. РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T07:28

2024-02-11T07:28

2024-02-11T07:18

ростовская область

отключение электроэнергии

электросети

электроэнергия

россети

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Ростовской области из-за обледенения проводов без электроснабжения находятся более 100 тысяч потребителей. Об этом сообщили в Минэнерго РФ. Энергетики компании "Россети Юг" и Ростовэнерго подключают социально значимые объекты к резервным источникам электроснабжения. На помощь ростовским специалистам выдвинулись 15 бригад "Россети Кубань". "Бригады энергетиков трудятся в круглосуточном режиме. В некоторых районах восстановительные работы ведутся в условиях непрекращающегося гололеда", - говорится в сообщении официального ТГ-канала "Россети Юг".По данным губернатора области Василия Голубева, вечером в субботу электроснабжение было восстановлено в 14 населенных пунктах Октябрьского, Белокалитвинского и других районов области, а также в части Волгодонска и Шахт. "Работы будут проводиться круглосуточно до полного восстановления электроснабжения потребителей", - написал Голубев в своем Telegram-канале.Накануне днем сообщалось, что в регионе без электроснабжения вследствие непогоды остались 70 тысяч человек.В середине января из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях в ряде районов Ростовской области были введены графики временного отключения электроэнергии. Также в Донецкой и Луганской народных республиках из-за непогоды были обесточены 274 тысяч человек. А в конце декабря непогода оставила без электроснабжения более 200 тысяч абонентов в Луганской и Донецкой народных республиках.Читайте также на РИА Новости Крым:370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установятТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, отключение электроэнергии, электросети, электроэнергия, россети, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости, происшествия