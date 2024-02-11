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В Ростовской области более 100 тысяч потребителей остаются без света
В Ростовской области более 100 тысяч потребителей остаются без света - РИА Новости Крым, 11.02.2024
В Ростовской области более 100 тысяч потребителей остаются без света
В Ростовской области из-за обледенения проводов без электроснабжения находятся более 100 тысяч потребителей. Об этом сообщили в Минэнерго РФ. РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T07:28
2024-02-11T07:28
2024-02-11T07:18
ростовская область
отключение электроэнергии
электросети
электроэнергия
россети
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Ростовской области из-за обледенения проводов без электроснабжения находятся более 100 тысяч потребителей. Об этом сообщили в Минэнерго РФ. Энергетики компании "Россети Юг" и Ростовэнерго подключают социально значимые объекты к резервным источникам электроснабжения. На помощь ростовским специалистам выдвинулись 15 бригад "Россети Кубань". "Бригады энергетиков трудятся в круглосуточном режиме. В некоторых районах восстановительные работы ведутся в условиях непрекращающегося гололеда", - говорится в сообщении официального ТГ-канала "Россети Юг".По данным губернатора области Василия Голубева, вечером в субботу электроснабжение было восстановлено в 14 населенных пунктах Октябрьского, Белокалитвинского и других районов области, а также в части Волгодонска и Шахт. "Работы будут проводиться круглосуточно до полного восстановления электроснабжения потребителей", - написал Голубев в своем Telegram-канале.Накануне днем сообщалось, что в регионе без электроснабжения вследствие непогоды остались 70 тысяч человек.В середине января из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях в ряде районов Ростовской области были введены графики временного отключения электроэнергии. Также в Донецкой и Луганской народных республиках из-за непогоды были обесточены 274 тысяч человек. А в конце декабря непогода оставила без электроснабжения более 200 тысяч абонентов в Луганской и Донецкой народных республиках.Читайте также на РИА Новости Крым:370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установятТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
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ростовская область, отключение электроэнергии, электросети, электроэнергия, россети, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости, происшествия
В Ростовской области более 100 тысяч потребителей остаются без света
Без электроэнергии в Ростовской области остались более 100 тысяч потребителей - Минэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Ростовской области из-за обледенения проводов без электроснабжения находятся более 100 тысяч потребителей. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.
"Непогода в Ростовской области усиливается. По оперативным данным на вечер 10 февраля без электроснабжения находятся более 100 тысяч потребителей. Энергетики продолжают восстановительные работы (97 бригад в составе 367 человек и 117 единиц специальной техники)", - говорится в сообщении ведомства.
Энергетики компании "Россети Юг" и Ростовэнерго подключают социально значимые объекты к резервным источникам электроснабжения. На помощь ростовским специалистам выдвинулись 15 бригад "Россети Кубань".
"Бригады энергетиков трудятся в круглосуточном режиме. В некоторых районах восстановительные работы ведутся в условиях непрекращающегося гололеда", - говорится в сообщении официального ТГ-канала "Россети Юг".
По данным губернатора области Василия Голубева, вечером в субботу электроснабжение было восстановлено в 14 населенных пунктах Октябрьского, Белокалитвинского и других районов области, а также в части Волгодонска и Шахт.
"Работы будут проводиться круглосуточно до полного восстановления электроснабжения потребителей", - написал Голубев в своем Telegram-канале.
Накануне днем сообщалось, что в регионе без электроснабжения вследствие непогоды остались 70 тысяч человек.
В середине января из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях в ряде районов Ростовской области были введены
графики временного отключения электроэнергии. Также в Донецкой и Луганской народных республиках из-за непогоды были обесточены
274 тысяч человек. А в конце декабря непогода оставила без электроснабжения
более 200 тысяч абонентов в Луганской и Донецкой народных республиках.
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