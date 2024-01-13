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Графики отключений электроэнергии ввели в Ростовской области
Графики отключений электроэнергии ввели в Ростовской области - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Графики отключений электроэнергии ввели в Ростовской области
Из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях вводятся графики временного отключения электроэнергии в ряде районов Ростовской области. Об этом... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-13T23:14
2024-01-13T23:14
2024-01-14T00:02
ростовская область
россети
новости
отключение электроэнергии
электросети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях вводятся графики временного отключения электроэнергии в ряде районов Ростовской области. Об этом сообщает Минэнерго России.Восстановить нормальную схему электроснабжения планируется в ближайшее время, уточнили энергетики.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария на сетях обесточила часть города Саки на западе КрымаБез света в городе Саки остаются 200 абонентовАвария на электросетях в Севастополе: отключены более 10 улиц
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ростовская область, россети, новости, отключение электроэнергии, электросети
Графики отключений электроэнергии ввели в Ростовской области
В Ростовской области ввели графики отключений электроэнергии из-за технологического сбоя
23:14 13.01.2024 (обновлено: 00:02 14.01.2024)