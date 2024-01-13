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Графики отключений электроэнергии ввели в Ростовской области

Графики отключений электроэнергии ввели в Ростовской области - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Графики отключений электроэнергии ввели в Ростовской области

Из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях вводятся графики временного отключения электроэнергии в ряде районов Ростовской области. Об этом... РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-13T23:14

2024-01-13T23:14

2024-01-14T00:02

ростовская область

россети

новости

отключение электроэнергии

электросети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях вводятся графики временного отключения электроэнергии в ряде районов Ростовской области. Об этом сообщает Минэнерго России.Восстановить нормальную схему электроснабжения планируется в ближайшее время, уточнили энергетики.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария на сетях обесточила часть города Саки на западе КрымаБез света в городе Саки остаются 200 абонентовАвария на электросетях в Севастополе: отключены более 10 улиц

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, россети, новости, отключение электроэнергии, электросети