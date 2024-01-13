https://crimea.ria.ru/20240113/avariya-na-elektrosetyakh-v-sevastopole-bez-sveta-bolee-10-ulits-1134169689.html

Авария на электросетях в Севастополе: отключены более 10 улиц

Авария на электросетях в Севастополе: отключены более 10 улиц - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Авария на электросетях в Севастополе: отключены более 10 улиц

Часть улиц Севастополя осталась без электроснабжения в субботу утром. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T10:49

2024-01-13T10:49

2024-01-13T10:53

севастополь

отключение электроэнергии в крыму

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происшествия

новости крыма

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Часть улиц Севастополя осталась без электроснабжения в субботу утром. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго"."В 09.33 13 января произошло технологическое нарушение в электрических сетях "Севастопольэнерго". Обесточены потребители", - говорится в Telegram-канале компании.На ликвидацию технологического нарушения направлена оперативно-выездная бригада.В 10.27 включена большая часть потребителей, сообщили позже в "Севастопольэнерго".Также в субботу осталась без света часть абонентов в городе Саки на западе Крыма. Причиной стали аварийные ситуации на высоковольтных линиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Холода в Крыму: будет ли побит температурный рекордТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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