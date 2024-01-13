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Авария на электросетях в Севастополе: отключены более 10 улиц
Авария на электросетях в Севастополе: отключены более 10 улиц - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Авария на электросетях в Севастополе: отключены более 10 улиц
Часть улиц Севастополя осталась без электроснабжения в субботу утром. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T10:49
2024-01-13T10:49
2024-01-13T10:53
севастополь
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отключение электроэнергии
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Часть улиц Севастополя осталась без электроснабжения в субботу утром. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго"."В 09.33 13 января произошло технологическое нарушение в электрических сетях "Севастопольэнерго". Обесточены потребители", - говорится в Telegram-канале компании.На ликвидацию технологического нарушения направлена оперативно-выездная бригада.В 10.27 включена большая часть потребителей, сообщили позже в "Севастопольэнерго".Также в субботу осталась без света часть абонентов в городе Саки на западе Крыма. Причиной стали аварийные ситуации на высоковольтных линиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Холода в Крыму: будет ли побит температурный рекордТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
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РИА Новости Крым
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Авария на электросетях в Севастополе: отключены более 10 улиц
Без света в Севастополе остались более 10 улиц из-за аварий на электросетях
10:49 13.01.2024 (обновлено: 10:53 13.01.2024)