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Авария на сетях обесточила часть города Саки на западе Крыма
Авария на сетях обесточила часть города Саки на западе Крыма - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Авария на сетях обесточила часть города Саки на западе Крыма
Из-за аварий на высоковольтных линиях часть улиц города Саки остались без электричества в ночь на субботу. Об этом сообщил мэр Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T09:33
2024-01-13T09:33
2024-01-13T10:30
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
саки
александр овдиенко
новости крыма
происшествия
штормовое предупреждение
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Из-за аварий на высоковольтных линиях часть улиц города Саки остались без электричества в ночь на субботу. Об этом сообщил мэр Александр Овдиенко.По информации Овдиенко, аварийные бригады работают в экстремальном режиме с двух часов ночи. Масштаб аварийной ситуации известен и полностью контролируется, заверил глава администрации."Нахожусь на рабочем месте, координирую работу аварийных и коммунальных служб. Прошу соблюдать выдержку, спокойствие", - добавил глава администрации.В МЧС Крыма ранее объявили в регионе штормовое предупреждение из-за сильного снега, ветра, гололеда и похолодания до -11…-16 градусов.Спасатели предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Экстренные службы ведут круглосуточный мониторинг ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:Холода в Крыму: будет ли побит температурный рекордТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
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отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, саки, александр овдиенко, новости крыма, происшествия, штормовое предупреждение, жкх крыма и севастополя
Авария на сетях обесточила часть города Саки на западе Крыма
Часть города Саки на западе Крыма осталась без света из-за аварии
09:33 13.01.2024 (обновлено: 10:30 13.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Из-за аварий на высоковольтных линиях часть улиц города Саки остались без электричества в ночь на субботу. Об этом сообщил мэр Александр Овдиенко.
"Из-за аварийных ситуаций на высоковольтных линиях часть улиц города остаются пока без электроснабжения, на некоторых улицах обеспечивается веерное включение", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Овдиенко, аварийные бригады работают в экстремальном режиме с двух часов ночи. Масштаб аварийной ситуации известен и полностью контролируется, заверил глава администрации.
"Нахожусь на рабочем месте, координирую работу аварийных и коммунальных служб. Прошу соблюдать выдержку, спокойствие", - добавил глава администрации.
В МЧС Крыма ранее объявили в регионе штормовое предупреждение из-за сильного снега, ветра, гололеда и похолодания до -11…-16 градусов.
Спасатели предупредили
о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Экстренные службы ведут круглосуточный мониторинг ситуации.
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