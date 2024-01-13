https://crimea.ria.ru/20240113/avariya-na-setyakh-obestochila-chast-goroda-saki-na-zapade-kryma-1134168391.html

Авария на сетях обесточила часть города Саки на западе Крыма

Авария на сетях обесточила часть города Саки на западе Крыма - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Авария на сетях обесточила часть города Саки на западе Крыма

Из-за аварий на высоковольтных линиях часть улиц города Саки остались без электричества в ночь на субботу. Об этом сообщил мэр Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T09:33

2024-01-13T09:33

2024-01-13T10:30

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

саки

александр овдиенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Из-за аварий на высоковольтных линиях часть улиц города Саки остались без электричества в ночь на субботу. Об этом сообщил мэр Александр Овдиенко.По информации Овдиенко, аварийные бригады работают в экстремальном режиме с двух часов ночи. Масштаб аварийной ситуации известен и полностью контролируется, заверил глава администрации."Нахожусь на рабочем месте, координирую работу аварийных и коммунальных служб. Прошу соблюдать выдержку, спокойствие", - добавил глава администрации.В МЧС Крыма ранее объявили в регионе штормовое предупреждение из-за сильного снега, ветра, гололеда и похолодания до -11…-16 градусов.Спасатели предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Экстренные службы ведут круглосуточный мониторинг ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:Холода в Крыму: будет ли побит температурный рекордТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

саки

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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