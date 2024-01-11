https://crimea.ria.ru/20240111/na-krym-idet-snezhnaya-burya-s-morozami-i-gololedom-1134112805.html

На Крым идет снежная буря с морозами и гололедом

На Крым идет снежная буря с морозами и гололедом - РИА Новости Крым, 11.01.2024

На Крым идет снежная буря с морозами и гололедом

Штормовой ветер, сильный снег, мороз и гололед ожидаются в Крыму в пятницу, 12 января. На территории региона объявлено штормовое предупреждение, сообщили в... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T12:05

2024-01-11T12:05

2024-01-11T12:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Штормовой ветер, сильный снег, мороз и гололед ожидаются в Крыму в пятницу, 12 января. На территории региона объявлено штормовое предупреждение, сообщили в крымском управлении МЧС России.Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с. Ночью 13 января температура воздуха понизится до -11… -16 градусов, на Южном берегу Крыма до - 8… -10.Спасатели предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Жителей просят не ходить поблизости от рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев, возможны обрывы линий электропередачи.Кроме того, существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Опасно находиться на берегу, пирсах и берегоукрепительных сооружениях.Ранее о том, что самым ненастным днем в Крыму на этой неделе станет пятница, 12 января, предупредил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Из-за сильного ветра температура будет казаться на 5 градусов холоднее, чем есть на самом деле, отметил он.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаСамые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымАксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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