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На Крым идет снежная буря с морозами и гололедом - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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На Крым идет снежная буря с морозами и гололедом
На Крым идет снежная буря с морозами и гололедом - РИА Новости Крым, 11.01.2024
На Крым идет снежная буря с морозами и гололедом
Штормовой ветер, сильный снег, мороз и гололед ожидаются в Крыму в пятницу, 12 января. На территории региона объявлено штормовое предупреждение, сообщили в... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T12:05
2024-01-11T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Штормовой ветер, сильный снег, мороз и гололед ожидаются в Крыму в пятницу, 12 января. На территории региона объявлено штормовое предупреждение, сообщили в крымском управлении МЧС России.Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с. Ночью 13 января температура воздуха понизится до -11… -16 градусов, на Южном берегу Крыма до - 8… -10.Спасатели предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Жителей просят не ходить поблизости от рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев, возможны обрывы линий электропередачи.Кроме того, существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Опасно находиться на берегу, пирсах и берегоукрепительных сооружениях.Ранее о том, что самым ненастным днем в Крыму на этой неделе станет пятница, 12 января, предупредил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Из-за сильного ветра температура будет казаться на 5 градусов холоднее, чем есть на самом деле, отметил он.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаСамые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымАксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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На Крым идет снежная буря с морозами и гололедом

Сильный снег с ветром морозом надвигаются на Крым

12:05 11.01.2024 (обновлено: 12:08 11.01.2024)
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкСильный ветер
Сильный ветер - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Егор Еремов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Штормовой ветер, сильный снег, мороз и гололед ожидаются в Крыму в пятницу, 12 января. На территории региона объявлено штормовое предупреждение, сообщили в крымском управлении МЧС России.
"В связи с прохождением холодного фронтального раздела 12 января в Крыму ожидается снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололед, гололедица", - предупредили в ведомстве.
Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с. Ночью 13 января температура воздуха понизится до -11… -16 градусов, на Южном берегу Крыма до - 8… -10.
Спасатели предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Жителей просят не ходить поблизости от рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев, возможны обрывы линий электропередачи.
Кроме того, существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Опасно находиться на берегу, пирсах и берегоукрепительных сооружениях.
Ранее о том, что самым ненастным днем в Крыму на этой неделе станет пятница, 12 января, предупредил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Из-за сильного ветра температура будет казаться на 5 градусов холоднее, чем есть на самом деле, отметил он.
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