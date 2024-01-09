https://crimea.ria.ru/20240109/metel-i-moroz-nazvan-samyy-nenastnyy-den-v-krymu-na-etoy-nedele-1134058493.html

Метель и мороз: назван самый ненастный день в Крыму на этой неделе

Метель и мороз: назван самый ненастный день в Крыму на этой неделе - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Метель и мороз: назван самый ненастный день в Крыму на этой неделе

Самым ненастным днем в Крыму на этой неделе станет пятница, 12 января, когда ожидается не только мороз и гололедица, но и метель с ухудшением видимости до... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T19:52

2024-01-09T19:52

2024-01-09T20:03

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Евгений Тишковец о погоде в Крыму 9 и 10 января Евгений Тишковец о погоде в Крыму 9 и 10 января audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Самым ненастным днем в Крыму на этой неделе станет пятница, 12 января, когда ожидается не только мороз и гололедица, но и метель с ухудшением видимости до километра и меньше. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам Тишковца, уже в четверг, 11 января, небо под влиянием североатлантического циклона нахмурится, местами пройдут осадки в разной фазе, которые "кое-где будут срываться в ледяной дождь".В течение дня температура с ночных 0…-5 повысится до 0…+5, но уже в ночь на пятницу, 12 января, в Симферополе будет 0…+2, в среднем по Крыму -2…+3. А днем станет еще холоднее: от 0 до -2 в крымской столице, по региону 0…-5 и на побережье 0…+5 градусов.Из-за неприятного ветра северных румбов 5-10 м/с, порывы которого будут достигать штормовой силы – 15 м/с, "температура будет казаться на 5 градусов холоднее, чем она есть в истинном измерении", добавил эксперт. Там, где ударят минусовые температуры, на дорогах образуется гололедица, предупредил он.В ночь на субботу, 13 января, снег пройдет уже местами и кратковременными зарядами. Однако будет еще холоднее: до -6...-11. Днем инициативу перехватит гребень антициклона, поэтому немного распогодится и обойдется без существенных осадков, но по-прежнему будет холодно: -2…-6.К утру воскресенья, 14 января, воздух остынет до морозных -5…-10 градусов. Но днем станет теплее: -3…+2.Ранее в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что на полуостров идут морозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Закрыты сады, отменены рейсы: на Черноморский район обрушилась непогода В Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентов

https://crimea.ria.ru/20240109/nepogoda-v-krymu-chto-proiskhodit-v-regionakh-1134053099.html

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