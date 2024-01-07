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Дождь со снегом и мороз идут в Крым - РИА Новости Крым, 07.01.2024
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Дождь со снегом и мороз идут в Крым
Дождь со снегом и мороз идут в Крым - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Дождь со снегом и мороз идут в Крым
На Крым движется холодный фронт, резко похолодает и ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.Об этом предупреждают в Крымском управлении по... РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T11:59
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погода
крым
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. На Крым движется холодный фронт, резко похолодает и ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.Об этом предупреждают в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В свою очередь в МЧС по Республике Крым предупреждают, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач и вероятность возникновения происшествий в акваториях омывающих Крым морей. "Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни". - в очередной раз предупреждают спасатели.
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РИА Новости Крым
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96
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погода, крым, штормовое предупреждение
Дождь со снегом и мороз идут в Крым

В Крыму резко похолодает

11:59 07.01.2024 (обновлено: 12:01 07.01.2024)
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЗимний Сочи
Зимний Сочи - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. На Крым движется холодный фронт, резко похолодает и ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.Об этом предупреждают в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"8, 9 и 10 января в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дождь 9 января, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, 9 января северо-восточного местами до 25 м/с. 10 января температура воздуха понизится и составит: ночью -8… -13 °, днем -1…-6 °", - говорится в сообщении.
В свою очередь в МЧС по Республике Крым предупреждают, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач и вероятность возникновения происшествий в акваториях омывающих Крым морей.
"Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни". - в очередной раз предупреждают спасатели.
 
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