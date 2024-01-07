https://crimea.ria.ru/20240107/dozhd-so-snegom-i-moroz-idut-v-krym-1134032580.html

Дождь со снегом и мороз идут в Крым

Дождь со снегом и мороз идут в Крым - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Дождь со снегом и мороз идут в Крым

На Крым движется холодный фронт, резко похолодает и ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.Об этом предупреждают в Крымском управлении по... РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T11:59

2024-01-07T11:59

2024-01-07T12:01

погода

крым

штормовое предупреждение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/01/1121930507_0:141:3080:1874_1920x0_80_0_0_b6b40d6faaba59114f371a6c1ba3180b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. На Крым движется холодный фронт, резко похолодает и ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.Об этом предупреждают в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В свою очередь в МЧС по Республике Крым предупреждают, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач и вероятность возникновения происшествий в акваториях омывающих Крым морей. "Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни". - в очередной раз предупреждают спасатели.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крым, штормовое предупреждение