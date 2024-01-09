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Закрыты сады, отменены рейсы: на Черноморский район обрушилась непогода
Закрыты сады, отменены рейсы: на Черноморский район обрушилась непогода - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Закрыты сады, отменены рейсы: на Черноморский район обрушилась непогода
Из-за непогоды в поселке Черноморское в Крыму отсутствует электроснабжение, закрыты детские сады, в Черноморском районе отменены восемь автобусных маршрутов. Об РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T07:44
2024-01-09T07:44
2024-01-09T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Из-за непогоды в поселке Черноморское в Крыму отсутствует электроснабжение, закрыты детские сады, в Черноморском районе отменены восемь автобусных маршрутов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила замглавы администрации региона Юлия Бесфамильная.Детсадовцы останутся домаВо вторник, 9 января, в поселке Черноморское отменены занятия в ряде дошкольных учреждений, такое решение принято из-за отсутствия электроснабжения в населенном пункте.Специалисты работают над восстановлением света, уточнила она.Отменены рейсовые автобусыКроме того, из-за ухудшения погоды в Черноморском районе отменены восемь автобусных маршрутов.При этом автобусы №№ 1,2,3,3А в самом Черноморском работают в штатном режиме. Дорожники с ночи обрабатывают дороги противогололедной смесью. "В ночь на 9 января дорожники Черноморского участка Крымавтодора начали обработку дорожного полотна противогололедными смесями. Бригады работали на автодорогах: Черноморское – Евпатория; Черноморское – Воинка; Черноморское – Оленевка", - отметила глава района.Работа по посыпке дорог реагентами продолжается. Обрабатываются съезды возле сел Артемовка и Кузнецкое, посыпаются магистрали в Черноморском и Калиновке. К работе задействованы пять спецмашин и семь человек, уточнила Бесфамильная.Власти региона просят граждан без острой необходимости не выезжать за пределы муниципального образования.По прогнозам синоптиков, во вторник в Крыму дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица. Ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с.Ранее сообщалось, что в Севастополе из-за непогоды приостановлено пассажирское сообщение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области восстановили электроснабжениеНа Запорожье возникли проблемы с электроснабжением из-за непогодыНепогода остановила паром и катер в Севастополе
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Закрыты сады, отменены рейсы: на Черноморский район обрушилась непогода
Из-за погоды в Черноморском районе Крыма закрыты детсады и отменены автобусные маршруты
07:44 09.01.2024 (обновлено: 09:46 09.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Из-за непогоды в поселке Черноморское в Крыму отсутствует электроснабжение, закрыты детские сады, в Черноморском районе отменены восемь автобусных маршрутов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила замглавы администрации региона Юлия Бесфамильная.
Детсадовцы останутся дома
Во вторник, 9 января, в поселке Черноморское отменены занятия в ряде дошкольных учреждений, такое решение принято из-за отсутствия электроснабжения в населенном пункте.
"9 января в связи с отсутствием электроснабжения детские сады в поселке Черноморское "Витоша", "Аленушка", "Солнышко", дошкольное отделение при Черноморской СШ №3 им. Ф. Пудовкина, а также дошкольные отделения при Межводненской, Окуневской и Оленевской школах функционировать не будут", - сообщила в своем Telegram-канале Бесфамильная.
Специалисты работают над восстановлением света, уточнила она.
Отменены рейсовые автобусы
Кроме того, из-за ухудшения погоды в Черноморском районе отменены восемь автобусных маршрутов.
"Маршруты: №5 пгт Черноморское - село Задорное; №6 село Зоряное - пгт Черноморское; №7 село Кировское - пгт Черноморское; № 9 пгт Черноморское – село Окуневка; №10 пгт Черноморское - село Маяк; №11 пгт Черноморское - село Медведево; № 12 село Ленское - пгт Черноморское; №13 пгт Черноморское – село Новоульяновка – не выезжают", - написала замглавы местной администрации.
При этом автобусы №№ 1,2,3,3А в самом Черноморском работают в штатном режиме. Дорожники с ночи обрабатывают дороги противогололедной смесью.
"В ночь на 9 января дорожники Черноморского участка Крымавтодора начали обработку дорожного полотна противогололедными смесями. Бригады работали на автодорогах: Черноморское – Евпатория; Черноморское – Воинка; Черноморское – Оленевка", - отметила глава района.
Работа по посыпке дорог реагентами продолжается. Обрабатываются съезды возле сел Артемовка и Кузнецкое, посыпаются магистрали в Черноморском и Калиновке. К работе задействованы пять спецмашин и семь человек, уточнила Бесфамильная.
Власти региона просят граждан без острой необходимости не выезжать за пределы муниципального образования.
По прогнозам синоптиков, во вторник в Крыму дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица. Ожидается
усиление юго-западного ветра 15-20 м/с.
Ранее сообщалось, что в Севастополе из-за непогоды приостановлено
пассажирское сообщение.
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