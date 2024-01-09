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Закрыты сады, отменены рейсы: на Черноморский район обрушилась непогода

Закрыты сады, отменены рейсы: на Черноморский район обрушилась непогода - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Закрыты сады, отменены рейсы: на Черноморский район обрушилась непогода

Из-за непогоды в поселке Черноморское в Крыму отсутствует электроснабжение, закрыты детские сады, в Черноморском районе отменены восемь автобусных маршрутов. Об РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T07:44

2024-01-09T07:44

2024-01-09T09:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Из-за непогоды в поселке Черноморское в Крыму отсутствует электроснабжение, закрыты детские сады, в Черноморском районе отменены восемь автобусных маршрутов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила замглавы администрации региона Юлия Бесфамильная.Детсадовцы останутся домаВо вторник, 9 января, в поселке Черноморское отменены занятия в ряде дошкольных учреждений, такое решение принято из-за отсутствия электроснабжения в населенном пункте.Специалисты работают над восстановлением света, уточнила она.Отменены рейсовые автобусыКроме того, из-за ухудшения погоды в Черноморском районе отменены восемь автобусных маршрутов.При этом автобусы №№ 1,2,3,3А в самом Черноморском работают в штатном режиме. Дорожники с ночи обрабатывают дороги противогололедной смесью. "В ночь на 9 января дорожники Черноморского участка Крымавтодора начали обработку дорожного полотна противогололедными смесями. Бригады работали на автодорогах: Черноморское – Евпатория; Черноморское – Воинка; Черноморское – Оленевка", - отметила глава района.Работа по посыпке дорог реагентами продолжается. Обрабатываются съезды возле сел Артемовка и Кузнецкое, посыпаются магистрали в Черноморском и Калиновке. К работе задействованы пять спецмашин и семь человек, уточнила Бесфамильная.Власти региона просят граждан без острой необходимости не выезжать за пределы муниципального образования.По прогнозам синоптиков, во вторник в Крыму дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица. Ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с.Ранее сообщалось, что в Севастополе из-за непогоды приостановлено пассажирское сообщение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области восстановили электроснабжениеНа Запорожье возникли проблемы с электроснабжением из-за непогодыНепогода остановила паром и катер в Севастополе

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