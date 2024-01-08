На Запорожье возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды
В Запорожской области из-за непогоды наблюдаются перебои в электроснабжении – Балицкий
© Минэнерго РФПоследствия стихии
© Минэнерго РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, вследствие непогоды на территории Запорожской области наблюдаются кратковременные отключения в электрических сетях 150 кВ.
По словам Балицкого, вследствие непогоды на территории Запорожской области наблюдаются кратковременные отключения в электрических сетях 150 кВ.
"Зафиксировано срабатывание защитной автоматики с последующим отключением поврежденных участков. Специалисты предприятий "Таврия-Энерго" и "Россети" работают над устранением перебоев в электроснабжении", – сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на электросетях Мелитополя и Мелитопольского района ситуация стабильная.
Балицкий также предупредил, что из-за дождя и ветра на трассах региона быстро образовывается наледь и призвал водителей быть предельно внимательными.
"Коммунальные службы работают в оперативном режиме. Нахожусь на связи со всеми службами", – подчеркнул губернатор.
Ранее об аварии на электросетях сообщил и обесточивании значительной части Херсонской области сообщил глава региона Владимир Сальдо.
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Балицкий также предупредил, что из-за дождя и ветра на трассах региона быстро образовывается наледь и призвал водителей быть предельно внимательными.
"Коммунальные службы работают в оперативном режиме. Нахожусь на связи со всеми службами", – подчеркнул губернатор.
Ранее об аварии на электросетях сообщил и обесточивании значительной части Херсонской области сообщил глава региона Владимир Сальдо.
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