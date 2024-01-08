https://crimea.ria.ru/20240108/na-zaporozhe-voznikli-problemy-s-elektrosnabzheniem-iz-za-nepogody-1134043657.html

На Запорожье возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды

На Запорожье возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды - РИА Новости Крым, 08.01.2024

На Запорожье возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды

В Запорожской области возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, вследствие... РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T20:31

2024-01-08T20:31

2024-01-08T20:31

евгений балицкий

запорожская область

электросети

отключение электроэнергии

погода

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, вследствие непогоды на территории Запорожской области наблюдаются кратковременные отключения в электрических сетях 150 кВ.Он отметил, что на электросетях Мелитополя и Мелитопольского района ситуация стабильная.Балицкий также предупредил, что из-за дождя и ветра на трассах региона быстро образовывается наледь и призвал водителей быть предельно внимательными."Коммунальные службы работают в оперативном режиме. Нахожусь на связи со всеми службами", – подчеркнул губернатор.Ранее об аварии на электросетях сообщил и обесточивании значительной части Херсонской области сообщил глава региона Владимир Сальдо. Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области ожидается гололед и мокрый снег – прогноз Дождь со снегом и мороз идут в Крым

запорожская область

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евгений балицкий, запорожская область, электросети, отключение электроэнергии, погода, безопасность