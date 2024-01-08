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На Запорожье возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды - РИА Новости Крым, 08.01.2024
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На Запорожье возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды
На Запорожье возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды - РИА Новости Крым, 08.01.2024
На Запорожье возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды
В Запорожской области возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, вследствие... РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T20:31
2024-01-08T20:31
евгений балицкий
запорожская область
электросети
отключение электроэнергии
погода
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, вследствие непогоды на территории Запорожской области наблюдаются кратковременные отключения в электрических сетях 150 кВ.Он отметил, что на электросетях Мелитополя и Мелитопольского района ситуация стабильная.Балицкий также предупредил, что из-за дождя и ветра на трассах региона быстро образовывается наледь и призвал водителей быть предельно внимательными."Коммунальные службы работают в оперативном режиме. Нахожусь на связи со всеми службами", – подчеркнул губернатор.Ранее об аварии на электросетях сообщил и обесточивании значительной части Херсонской области сообщил глава региона Владимир Сальдо. Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области ожидается гололед и мокрый снег – прогноз Дождь со снегом и мороз идут в Крым
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евгений балицкий, запорожская область, электросети, отключение электроэнергии, погода, безопасность
На Запорожье возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды

В Запорожской области из-за непогоды наблюдаются перебои в электроснабжении – Балицкий

20:31 08.01.2024
 
© Минэнерго РФПоследствия стихии
Последствия стихии
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам Балицкого, вследствие непогоды на территории Запорожской области наблюдаются кратковременные отключения в электрических сетях 150 кВ.
"Зафиксировано срабатывание защитной автоматики с последующим отключением поврежденных участков. Специалисты предприятий "Таврия-Энерго" и "Россети" работают над устранением перебоев в электроснабжении", – сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на электросетях Мелитополя и Мелитопольского района ситуация стабильная.

Балицкий также предупредил, что из-за дождя и ветра на трассах региона быстро образовывается наледь и призвал водителей быть предельно внимательными.

"Коммунальные службы работают в оперативном режиме. Нахожусь на связи со всеми службами", – подчеркнул губернатор.

Ранее об аварии на электросетях сообщил и обесточивании значительной части Херсонской области сообщил глава региона Владимир Сальдо.

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Евгений БалицкийЗапорожская областьЭлектросетиОтключение электроэнергииПогодаБезопасность
 
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