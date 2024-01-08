https://crimea.ria.ru/20240108/avariya-v-khersonskoy-oblasti-obestochena-znachitelnaya-chast-regiona-1134043151.html

Авария в Херсонской области: обесточена значительная часть региона

Авария в Херсонской области: обесточена значительная часть региона - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Авария в Херсонской области: обесточена значительная часть региона

Значительная часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T19:20

2024-01-08T19:20

2024-01-08T19:20

новые регионы россии

владимир сальдо

херсонская область

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Значительная часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, в данный момент специалисты выясняют масштабы аварии и принимают меры для ее устранения."Энергоснабжение части потребителей уже возобновлено", – отметил глава региона.Ранее, 6 января, Сальдо предупредил о том, что на Херсонщину надвигается снежная буря. В региональном главке МВД сообщили, что в регионе в ближайшие дни ожидается сильный гололед и ветер с порывами до 20 м/с. Резкое похолодание ожидается также в Крыму.

новые регионы россии

херсонская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, владимир сальдо, херсонская область, отключение электроэнергии