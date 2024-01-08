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Авария в Херсонской области: обесточена значительная часть региона
Авария в Херсонской области: обесточена значительная часть региона - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Авария в Херсонской области: обесточена значительная часть региона
Значительная часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T19:20
2024-01-08T19:20
2024-01-08T19:20
новые регионы россии
владимир сальдо
херсонская область
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Значительная часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, в данный момент специалисты выясняют масштабы аварии и принимают меры для ее устранения."Энергоснабжение части потребителей уже возобновлено", – отметил глава региона.Ранее, 6 января, Сальдо предупредил о том, что на Херсонщину надвигается снежная буря. В региональном главке МВД сообщили, что в регионе в ближайшие дни ожидается сильный гололед и ветер с порывами до 20 м/с. Резкое похолодание ожидается также в Крыму.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новые регионы россии, владимир сальдо, херсонская область, отключение электроэнергии
Авария в Херсонской области: обесточена значительная часть региона
Большая часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях – Сальдо