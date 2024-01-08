Рейтинг@Mail.ru
Авария в Херсонской области: обесточена значительная часть региона - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240108/avariya-v-khersonskoy-oblasti-obestochena-znachitelnaya-chast-regiona-1134043151.html
Авария в Херсонской области: обесточена значительная часть региона
Авария в Херсонской области: обесточена значительная часть региона - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Авария в Херсонской области: обесточена значительная часть региона
Значительная часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T19:20
2024-01-08T19:20
новые регионы россии
владимир сальдо
херсонская область
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/30/1118113040_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_30112efcdd2e0a52aafc05ff2622ab16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Значительная часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, в данный момент специалисты выясняют масштабы аварии и принимают меры для ее устранения."Энергоснабжение части потребителей уже возобновлено", – отметил глава региона.Ранее, 6 января, Сальдо предупредил о том, что на Херсонщину надвигается снежная буря. В региональном главке МВД сообщили, что в регионе в ближайшие дни ожидается сильный гололед и ветер с порывами до 20 м/с. Резкое похолодание ожидается также в Крыму.
новые регионы россии
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/30/1118113040_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_5e7479971ad6e804f0a81f330b3a6d6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новые регионы россии, владимир сальдо, херсонская область, отключение электроэнергии
Авария в Херсонской области: обесточена значительная часть региона

Большая часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях – Сальдо

19:20 08.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая лампочка
Электрическая лампочка - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Значительная часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"Вследствие аварии на электросетях значительная часть Херсонской области обесточена, могут начаться перебои с мобильной связью и Интернетом", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, в данный момент специалисты выясняют масштабы аварии и принимают меры для ее устранения.
"Энергоснабжение части потребителей уже возобновлено", – отметил глава региона.
Ранее, 6 января, Сальдо предупредил о том, что на Херсонщину надвигается снежная буря.
В региональном главке МВД сообщили, что в регионе в ближайшие дни ожидается сильный гололед и ветер с порывами до 20 м/с. Резкое похолодание ожидается также в Крыму.
 
Новые регионы РоссииВладимир СальдоХерсонская областьОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:43Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год
20:31На Запорожье возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды
20:25В зоне СВО погиб герой-доброволец из Крыма
20:21Не нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул
20:00В Европарламенте подняли вопрос об ущемлении прав румын на Украине
19:26 Зарядка гаджетов в общественных местах: в чем опасность
19:20Авария в Херсонской области: обесточена значительная часть региона
19:03Школьников могут обязать сдавать ГТО
18:27Менее трети американцев довольны ситуацией в США при демократах у власти
18:22На трассе "Дон" под Ростовом ограничено движение
17:41Киев снова атаковал Брянскую область беспилотниками
17:19Количество пострадавших автомобилей на трассе "Нева" растет
16:54На железной дороге в Нижнем Тагиле прозвучал "хлопок": что известно
16:29В Краснодарском крае рецидивист изрезал двух взрослых и девочку
16:27Ребенок и трое взрослых погибли в массовом ДТП на трассе "Нева"
16:157 человек погибли при столкновении грузовика и маршрутки на Ставрополье
15:53Три жизни новогодней елки в Крыму: что ждет деревья после праздников
15:22Минобороны Украины наворовало 1 млрд на бронежилетах для ВСУ
14:19На Крымском мосту растет очередь
14:01Потери ВСУ превысили 800 человек за сутки - все атаки провалены
Лента новостейМолния