https://crimea.ria.ru/20240106/snezhnaya-burya-idet-na-khersonschinu-saldo-prizval-zhiteley-k-ostorozhnosti-1134024096.html

Снежная буря идет на Херсонщину: Сальдо призвал жителей к осторожности

Снежная буря идет на Херсонщину: Сальдо призвал жителей к осторожности - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Снежная буря идет на Херсонщину: Сальдо призвал жителей к осторожности

Сильный ветер с мокрым снегом и гололед ожидаются в ближайшие дни в Херсонской области. Губернатор региона обратился в жителям с просьбой по возможности... РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T18:13

2024-01-06T18:13

2024-01-06T18:13

херсонская область

штормовое предупреждение

рождество христово

погода

новые регионы россии

безопасность

владимир сальдо

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Сильный ветер с мокрым снегом и гололед ожидаются в ближайшие дни в Херсонской области. Губернатор региона обратился в жителям с просьбой по возможности оставаться дома в первые дни Рождества.По данным главного управления МЧС России по области, вечером и до конца суток 8 января, ночью и в первой половине дня 9 января в регионе ожидается сильный гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что специалисты МЧС, "Херсоноблэнерго" и других оперативных служб находятся в готовности, чтобы в случае необходимости оказать гражданам помощь и устранить возможные последствия непогоды.

https://crimea.ria.ru/20240103/samye-razrushitelnye-kataklizmy-2023-goda--v-podborke-ria-novosti-krym-1133337968.html

херсонская область

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херсонская область, штормовое предупреждение, рождество христово, погода, новые регионы россии, безопасность, владимир сальдо, общество