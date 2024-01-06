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Снежная буря идет на Херсонщину: Сальдо призвал жителей к осторожности
Снежная буря идет на Херсонщину: Сальдо призвал жителей к осторожности - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Снежная буря идет на Херсонщину: Сальдо призвал жителей к осторожности
Сильный ветер с мокрым снегом и гололед ожидаются в ближайшие дни в Херсонской области. Губернатор региона обратился в жителям с просьбой по возможности... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T18:13
2024-01-06T18:13
2024-01-06T18:13
херсонская область
штормовое предупреждение
рождество христово
погода
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Сильный ветер с мокрым снегом и гололед ожидаются в ближайшие дни в Херсонской области. Губернатор региона обратился в жителям с просьбой по возможности оставаться дома в первые дни Рождества.По данным главного управления МЧС России по области, вечером и до конца суток 8 января, ночью и в первой половине дня 9 января в регионе ожидается сильный гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что специалисты МЧС, "Херсоноблэнерго" и других оперативных служб находятся в готовности, чтобы в случае необходимости оказать гражданам помощь и устранить возможные последствия непогоды.
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херсонская область, штормовое предупреждение, рождество христово, погода, новые регионы россии, безопасность, владимир сальдо, общество
Снежная буря идет на Херсонщину: Сальдо призвал жителей к осторожности
Жителей Херсонской области призвали оставаться дома на Рождество из-за надвигающейся бури
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Сильный ветер с мокрым снегом и гололед ожидаются в ближайшие дни в Херсонской области. Губернатор региона обратился в жителям с просьбой по возможности оставаться дома в первые дни Рождества.
По данным главного управления МЧС России по области, вечером и до конца суток 8 января, ночью и в первой половине дня 9 января в регионе ожидается сильный гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
"Также последует комплекс метеорологических явлений, среди которых гололедно-изморозевые отложения в сочетании с сильным восточным ветром порывами 15–20 м/с", - предупредили в ведомстве.
Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что специалисты МЧС, "Херсоноблэнерго" и других оперативных служб находятся в готовности, чтобы в случае необходимости оказать гражданам помощь и устранить возможные последствия непогоды.
"Дорогие друзья, хочу вас предупредить, что в ночь перед Рождеством погода приготовила херсонцам сюрприз. Поэтому прошу вас провести Сочельник и первый день Рождества со своими семьями, друзьями и близкими, по возможности перенести поездки на следующие дни", - обратился Сальдо к жителям.