В Херсонской области ожидается гололед и мокрый снег – прогноз
Сильный гололед и мокрый снег ожидаются в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Сильный гололед и налипание мокрого снега на дорожное покрытие ожидается в Херсонской области. Об этом предупреждает региональный главк МВД.
"Госавтоинспекция Херсонской области призывает к внимательности на дорогах в связи с предстоящим ухудшением погодных условий, – сказано в сообщении. – По прогнозам синоптиков 8 и 9 января в отдельных районах области ожидается сильный гололед, изморось, налипание на дорожное покрытие мокрого снега и сильный восточный ветер с порывами до 15-20 м/с".
В этой связи дорожные полицейские призывают водителей быть предельно внимательными и аккуратными на дороге. Соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, особенно при пересечении пешеходных переходов.
Пешеходам рекомендуют переходить проезжую часть только на разрешающий сигнал светофора. На нерегулируемых переходах внимательно смотреть по сторонам и переходить дорогу, только убедившись в своей безопасности.
Пешеходам рекомендуют переходить проезжую часть только на разрешающий сигнал светофора. На нерегулируемых переходах внимательно смотреть по сторонам и переходить дорогу, только убедившись в своей безопасности.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на полуостров также движется холодный фронт. 8, 9 и 10 января ожидается резкое похолодание и осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.