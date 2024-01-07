Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области ожидается гололед и мокрый снег – прогноз - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240107/v-khersonskoy-oblasti-ozhidaetsya-gololed-i-mokryy-sneg--prognoz-1134034873.html
В Херсонской области ожидается гололед и мокрый снег – прогноз
В Херсонской области ожидается гололед и мокрый снег – прогноз - РИА Новости Крым, 07.01.2024
В Херсонской области ожидается гололед и мокрый снег – прогноз
Сильный гололед и налипание мокрого снега на дорожное покрытие ожидается в Херсонской области. Об этом предупреждает региональный главк МВД. РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T16:10
2024-01-07T16:10
погода
херсонская область
новые регионы россии
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
гибдд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122075532_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9b04c684e03bb4ca30f5f1706e114be7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Сильный гололед и налипание мокрого снега на дорожное покрытие ожидается в Херсонской области. Об этом предупреждает региональный главк МВД.В этой связи дорожные полицейские призывают водителей быть предельно внимательными и аккуратными на дороге. Соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, особенно при пересечении пешеходных переходов.Пешеходам рекомендуют переходить проезжую часть только на разрешающий сигнал светофора. На нерегулируемых переходах внимательно смотреть по сторонам и переходить дорогу, только убедившись в своей безопасности.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на полуостров также движется холодный фронт. 8, 9 и 10 января ожидается резкое похолодание и осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122075532_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_723af6c4f57ab6e577fcc232bc1c5886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, херсонская область, новые регионы россии, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), гибдд
В Херсонской области ожидается гололед и мокрый снег – прогноз

Сильный гололед и мокрый снег ожидаются в Херсонской области

16:10 07.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Сильный гололед и налипание мокрого снега на дорожное покрытие ожидается в Херсонской области. Об этом предупреждает региональный главк МВД.
"Госавтоинспекция Херсонской области призывает к внимательности на дорогах в связи с предстоящим ухудшением погодных условий, – сказано в сообщении. – По прогнозам синоптиков 8 и 9 января в отдельных районах области ожидается сильный гололед, изморось, налипание на дорожное покрытие мокрого снега и сильный восточный ветер с порывами до 15-20 м/с".
В этой связи дорожные полицейские призывают водителей быть предельно внимательными и аккуратными на дороге. Соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, особенно при пересечении пешеходных переходов.

Пешеходам рекомендуют переходить проезжую часть только на разрешающий сигнал светофора. На нерегулируемых переходах внимательно смотреть по сторонам и переходить дорогу, только убедившись в своей безопасности.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на полуостров также движется холодный фронт. 8, 9 и 10 января ожидается резкое похолодание и осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.
 
ПогодаХерсонская областьНовые регионы РоссииМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ГИБДД
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:38В этом году в Крыму утонуло меньше людей, чем в прошлом
16:10В Херсонской области ожидается гололед и мокрый снег – прогноз
15:30Гладков обозначил состояние пострадавших в результате обстрелов ВСУ
15:05Время для чудесных книг: рождественские истории для всей семьи
14:25В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известно
14:14Более 520 боевиков и десятки единиц техники: потери ВСУ за минувшие сутки
13:59Станция РЭБ и склад боеприпасов ВСУ уничтожены на Херсонском направлении
13:32BMW Х5 вылетел с дороги и врезался в дерево: погиб подросток
13:30Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперации
13:06Как работает Керченская переправа в воскресенье – оперативная информация
13:01Как стать крымским моржом и не заболеть
12:25Более 90 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины
11:59Дождь со снегом и мороз идут в Крым
11:44ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненные
11:41Количество жертв землетрясения в Японии выросло
11:07Обстановка на Крымском мосту в воскресенье – сколько ждать проезда
11:05Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направлении
10:54В Керчи ночью загорелась "Украина" - что известно к этому часу
10:30Детей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и другие регионы
10:12Почти 70 пострадавших при теракте в Белгороде остаются в больницах
Лента новостейМолния