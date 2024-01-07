https://crimea.ria.ru/20240107/v-khersonskoy-oblasti-ozhidaetsya-gololed-i-mokryy-sneg--prognoz-1134034873.html

В Херсонской области ожидается гололед и мокрый снег – прогноз

В Херсонской области ожидается гололед и мокрый снег – прогноз - РИА Новости Крым, 07.01.2024

В Херсонской области ожидается гололед и мокрый снег – прогноз

Сильный гололед и налипание мокрого снега на дорожное покрытие ожидается в Херсонской области. Об этом предупреждает региональный главк МВД. РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T16:10

2024-01-07T16:10

2024-01-07T16:10

погода

херсонская область

новые регионы россии

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

гибдд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Сильный гололед и налипание мокрого снега на дорожное покрытие ожидается в Херсонской области. Об этом предупреждает региональный главк МВД.В этой связи дорожные полицейские призывают водителей быть предельно внимательными и аккуратными на дороге. Соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, особенно при пересечении пешеходных переходов.Пешеходам рекомендуют переходить проезжую часть только на разрешающий сигнал светофора. На нерегулируемых переходах внимательно смотреть по сторонам и переходить дорогу, только убедившись в своей безопасности.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на полуостров также движется холодный фронт. 8, 9 и 10 января ожидается резкое похолодание и осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.

херсонская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, херсонская область, новые регионы россии, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), гибдд