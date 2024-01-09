https://crimea.ria.ru/20240109/dozhd-so-snegom-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1133994104.html
Дождь со снегом и гололедица: погода в Крыму во вторник
Дождь со снегом и гололедица: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Дождь со снегом и гололедица: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололедица. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T00:01
2024-01-09T00:01
2024-01-09T00:01
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севастополь
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с. Во второй половине суток 8 января и в течение суток 9 января на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0.5–1.5 м без достижения опасных отметок. В Симферополе облачно. Дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами сильные осадки. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха от о до -2.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем небольшой снег. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+2°В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха в ночные часы от -1 до +1, днем от +1 до +3 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240107/dozhd-so-snegom-i-moroz-idut-v-krym-1134032580.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дождь со снегом и гололедица: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник дождь со снегом и гололедица
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с. Во второй половине суток 8 января и в течение суток 9 января на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0.5–1.5 м без достижения опасных отметок.
"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…-5, с понижением к вечеру до -2…-7 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно. Дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами сильные осадки. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха от о до -2.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем небольшой снег. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+2°
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха в ночные часы от -1 до +1, днем от +1 до +3 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.