https://crimea.ria.ru/20240109/dozhd-so-snegom-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1133994104.html

Дождь со снегом и гололедица: погода в Крыму во вторник

Дождь со снегом и гололедица: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Дождь со снегом и гололедица: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололедица. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T00:01

2024-01-09T00:01

2024-01-09T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с. Во второй половине суток 8 января и в течение суток 9 января на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0.5–1.5 м без достижения опасных отметок. В Симферополе облачно. Дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами сильные осадки. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха от о до -2.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем небольшой снег. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+2°В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха в ночные часы от -1 до +1, днем от +1 до +3 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240107/dozhd-so-snegom-i-moroz-idut-v-krym-1134032580.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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