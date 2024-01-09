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Непогода остановила паром и катер в Севастополе
Непогода остановила паром и катер в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Непогода остановила паром и катер в Севастополе
В Севастополе из-за непогоды приостановлено пассажирское сообщение. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T07:02
2024-01-09T07:02
2024-01-09T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды приостановлено пассажирское сообщение. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. "Из-за неблагоприятных погодных условий паром и пассажирский катер на линии Артбухта - Северная не осуществляют движение". - сказано в сообщении ведомства.Ранее в Крыму было объявлено трехдневное штормовое предупреждение. С 8 января в регионе ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица и усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, а 9 января северо-восточного местами до 25 м/с. В Севастополе во вторник небольшой снег и северо-восточный ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+2 градуса.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Непогода остановила паром и катер в Севастополе
Паром и пассажирский катер прекратили движение из-за непогоды в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды приостановлено пассажирское сообщение. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Из-за неблагоприятных погодных условий паром и пассажирский катер на линии Артбухта - Северная не осуществляют движение". - сказано в сообщении ведомства.
Ранее в Крыму было объявлено трехдневное штормовое предупреждение. С 8 января в регионе ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица и усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, а 9 января северо-восточного местами до 25 м/с.
В Севастополе во вторник небольшой снег и северо-восточный ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+2 градуса.