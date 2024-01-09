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В Херсонской области восстановили электроснабжение - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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В Херсонской области восстановили электроснабжение
В Херсонской области восстановили электроснабжение - РИА Новости Крым, 09.01.2024
В Херсонской области восстановили электроснабжение
В ночь на вторник нарушенное непогодой электроснабжение Херсонской области восстановлено. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко. РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T06:46
2024-01-09T06:46
херсонская область
общество
новые регионы россии
погода
андрей алексеенко
жкх
электросети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В ночь на вторник нарушенное непогодой электроснабжение Херсонской области восстановлено. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко.В понедельник губернатор области Владимир Сальдо сообщал, что авария по линии 150 кВ со стороны Мелитополя оставила без света жителей Чаплынского, Новотроицкого, Генического, Ивановского и Каховского округов. О проблемах с энергоснабжением из-за непогоды сообщали также власти Запорожской области.В региональном главке МВД сообщили, что в регионе в ближайшие дни ожидается сильный гололед и ветер с порывами до 20 м/с. Резкое похолодание ожидается также в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря идет на Херсонщину: Сальдо призвал жителей к осторожностиВ Херсонской области ожидается гололед и мокрый снег – прогнозДождь со снегом и мороз идут в Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество, новые регионы россии, погода, андрей алексеенко, жкх, электросети, новости
В Херсонской области восстановили электроснабжение

В Херсонской области восстановили нарушенное аварией электроснабжение

06:46 09.01.2024
 
© Минэнерго РФПоследствия стихии
Последствия стихии
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В ночь на вторник нарушенное непогодой электроснабжение Херсонской области восстановлено. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко.
В понедельник губернатор области Владимир Сальдо сообщал, что авария по линии 150 кВ со стороны Мелитополя оставила без света жителей Чаплынского, Новотроицкого, Генического, Ивановского и Каховского округов. О проблемах с энергоснабжением из-за непогоды сообщали также власти Запорожской области.

"В течение нескольких часов бригады энергетиков работали над устранением повреждений в сетях Запорожской и Херсонской областей, которые были вызваны непогодой. Были отключены Генический, Новотроицкий, большая часть Ивановского и Каховского районов, а также Великолепетихский, Горностаевский и Нижнесерогозский районы области. На эту минуту работа на устранением аварии завершена", – написал Алексеенко в своем Telegram-канале.

В региональном главке МВД сообщили, что в регионе в ближайшие дни ожидается сильный гололед и ветер с порывами до 20 м/с. Резкое похолодание ожидается также в Крыму.
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Херсонская областьОбществоНовые регионы РоссииПогодаАндрей АлексеенкоЖКХЭлектросетиНовости
 
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