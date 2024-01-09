https://crimea.ria.ru/20240109/v-khersonskoy-oblasti-vosstanovili-elektrosnabzhenie-1134045405.html

В Херсонской области восстановили электроснабжение

В Херсонской области восстановили электроснабжение - РИА Новости Крым, 09.01.2024

В Херсонской области восстановили электроснабжение

В ночь на вторник нарушенное непогодой электроснабжение Херсонской области восстановлено. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко. РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T06:46

2024-01-09T06:46

2024-01-09T06:46

херсонская область

общество

новые регионы россии

погода

андрей алексеенко

жкх

электросети

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В ночь на вторник нарушенное непогодой электроснабжение Херсонской области восстановлено. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко.В понедельник губернатор области Владимир Сальдо сообщал, что авария по линии 150 кВ со стороны Мелитополя оставила без света жителей Чаплынского, Новотроицкого, Генического, Ивановского и Каховского округов. О проблемах с энергоснабжением из-за непогоды сообщали также власти Запорожской области.В региональном главке МВД сообщили, что в регионе в ближайшие дни ожидается сильный гололед и ветер с порывами до 20 м/с. Резкое похолодание ожидается также в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря идет на Херсонщину: Сальдо призвал жителей к осторожностиВ Херсонской области ожидается гололед и мокрый снег – прогнозДождь со снегом и мороз идут в Крым

херсонская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, новые регионы россии, погода, андрей алексеенко, жкх, электросети, новости