https://crimea.ria.ru/20240108/kogda-na-khersonschine-polnostyu-vosstanovyat-elektrosnabzhenie-1134044761.html

Когда на Херсонщине полностью восстановят электроснабжение

Когда на Херсонщине полностью восстановят электроснабжение - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Когда на Херсонщине полностью восстановят электроснабжение

Полностью восстановить электроснабжение, которое было нарушено в Херсонской области из-за аварии на сетях, планируется во вторник, 9 января. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T23:02

2024-01-08T23:02

2024-01-08T23:02

херсонская область

владимир сальдо

электросети

отключение электроэнергии

погода

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Полностью восстановить электроснабжение, которое было нарушено в Херсонской области из-за аварии на сетях, планируется во вторник, 9 января. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, из-за прекращения подачи электроэнергии по линии 150 кВ со стороны Мелитополя, обесточенными оказались пять муниципальных округов области: Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский и Каховский. Здесь сейчас не работают телевидение и радио, отметил он.Сальдо подчеркнул, что специалисты Херсоноблэнерго и Россетей прилагают максимум усилий, чтобы поскорее восстановить энергоснабжение в области, однако "аварийные ремонтные работы осложняются сильным ветром и оледенением проводов".Ранее Сальдо сообщил об аварии на электросетях и перебоях в электроснабжении в значительной части региона. О проблемах с энергоснабжением из-за непогоды сообщали также власти Запорожской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря идет на Херсонщину: Сальдо призвал жителей к осторожности

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, электросети, отключение электроэнергии, погода, штормовое предупреждение