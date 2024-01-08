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Когда на Херсонщине полностью восстановят электроснабжение - РИА Новости Крым, 08.01.2024
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Когда на Херсонщине полностью восстановят электроснабжение
Когда на Херсонщине полностью восстановят электроснабжение - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Когда на Херсонщине полностью восстановят электроснабжение
Полностью восстановить электроснабжение, которое было нарушено в Херсонской области из-за аварии на сетях, планируется во вторник, 9 января. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T23:02
2024-01-08T23:02
херсонская область
владимир сальдо
электросети
отключение электроэнергии
погода
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Полностью восстановить электроснабжение, которое было нарушено в Херсонской области из-за аварии на сетях, планируется во вторник, 9 января. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, из-за прекращения подачи электроэнергии по линии 150 кВ со стороны Мелитополя, обесточенными оказались пять муниципальных округов области: Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский и Каховский. Здесь сейчас не работают телевидение и радио, отметил он.Сальдо подчеркнул, что специалисты Херсоноблэнерго и Россетей прилагают максимум усилий, чтобы поскорее восстановить энергоснабжение в области, однако "аварийные ремонтные работы осложняются сильным ветром и оледенением проводов".Ранее Сальдо сообщил об аварии на электросетях и перебоях в электроснабжении в значительной части региона. О проблемах с энергоснабжением из-за непогоды сообщали также власти Запорожской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря идет на Херсонщину: Сальдо призвал жителей к осторожности
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, электросети, отключение электроэнергии, погода, штормовое предупреждение
Когда на Херсонщине полностью восстановят электроснабжение

Сальдо: полностью восстановить электроснабжение в области планируется завтра, 9 января

23:02 08.01.2024
 
© OLEKSANDR GIMANOVРабочие ремонтируют высоковольтные линии электропередачи под Одессой
Рабочие ремонтируют высоковольтные линии электропередачи под Одессой
© OLEKSANDR GIMANOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Полностью восстановить электроснабжение, которое было нарушено в Херсонской области из-за аварии на сетях, планируется во вторник, 9 января. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, из-за прекращения подачи электроэнергии по линии 150 кВ со стороны Мелитополя, обесточенными оказались пять муниципальных округов области: Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский и Каховский. Здесь сейчас не работают телевидение и радио, отметил он.
"Ожидаем, что часть потребителей получит свет до окончания текущих суток. Полностью электроснабжение области планируется восстановить завтра", – сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Сальдо подчеркнул, что специалисты Херсоноблэнерго и Россетей прилагают максимум усилий, чтобы поскорее восстановить энергоснабжение в области, однако "аварийные ремонтные работы осложняются сильным ветром и оледенением проводов".
Ранее Сальдо сообщил об аварии на электросетях и перебоях в электроснабжении в значительной части региона. О проблемах с энергоснабжением из-за непогоды сообщали также власти Запорожской области.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Снежная буря идет на Херсонщину: Сальдо призвал жителей к осторожности
 
Херсонская областьВладимир СальдоЭлектросетиОтключение электроэнергииПогодаШтормовое предупреждение
 
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Заголовок открываемого материала
23:02Когда на Херсонщине полностью восстановят электроснабжение
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