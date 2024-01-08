https://crimea.ria.ru/20240108/kogda-na-khersonschine-polnostyu-vosstanovyat-elektrosnabzhenie-1134044761.html
Когда на Херсонщине полностью восстановят электроснабжение
Когда на Херсонщине полностью восстановят электроснабжение - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Когда на Херсонщине полностью восстановят электроснабжение
Полностью восстановить электроснабжение, которое было нарушено в Херсонской области из-за аварии на сетях, планируется во вторник, 9 января. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T23:02
2024-01-08T23:02
2024-01-08T23:02
херсонская область
владимир сальдо
электросети
отключение электроэнергии
погода
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126781801_0:12:1024:588_1920x0_80_0_0_414b6e5f1e7ec4519988a01c1e0be6e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Полностью восстановить электроснабжение, которое было нарушено в Херсонской области из-за аварии на сетях, планируется во вторник, 9 января. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, из-за прекращения подачи электроэнергии по линии 150 кВ со стороны Мелитополя, обесточенными оказались пять муниципальных округов области: Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский и Каховский. Здесь сейчас не работают телевидение и радио, отметил он.Сальдо подчеркнул, что специалисты Херсоноблэнерго и Россетей прилагают максимум усилий, чтобы поскорее восстановить энергоснабжение в области, однако "аварийные ремонтные работы осложняются сильным ветром и оледенением проводов".Ранее Сальдо сообщил об аварии на электросетях и перебоях в электроснабжении в значительной части региона. О проблемах с энергоснабжением из-за непогоды сообщали также власти Запорожской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря идет на Херсонщину: Сальдо призвал жителей к осторожности
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126781801_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_0019293b92c2fe9b79ea6da78fbe7fe4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, владимир сальдо, электросети, отключение электроэнергии, погода, штормовое предупреждение
Когда на Херсонщине полностью восстановят электроснабжение
Сальдо: полностью восстановить электроснабжение в области планируется завтра, 9 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Полностью восстановить электроснабжение, которое было нарушено в Херсонской области из-за аварии на сетях, планируется во вторник, 9 января. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, из-за прекращения подачи электроэнергии по линии 150 кВ со стороны Мелитополя, обесточенными оказались пять муниципальных округов области: Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский и Каховский. Здесь сейчас не работают телевидение и радио, отметил он.
"Ожидаем, что часть потребителей получит свет до окончания текущих суток. Полностью электроснабжение области планируется восстановить завтра", – сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Сальдо подчеркнул, что специалисты Херсоноблэнерго и Россетей прилагают максимум усилий, чтобы поскорее восстановить энергоснабжение в области, однако "аварийные ремонтные работы осложняются сильным ветром и оледенением проводов".
Ранее Сальдо сообщил
об аварии на электросетях и перебоях в электроснабжении в значительной части региона. О проблемах с энергоснабжением из-за непогоды сообщали также
власти Запорожской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря идет на Херсонщину: Сальдо призвал жителей к осторожности