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В Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентов

В Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентов - РИА Новости Крым, 09.01.2024

В Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентов

Специалисты предприятия "Крымавтодор" за минувшую ночь израсходовали 1600 тонн противогололедных материалов и 220 кубометров соляных растворов для обработки... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T10:58

2024-01-09T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Специалисты предприятия "Крымавтодор" за минувшую ночь израсходовали 1600 тонн противогололедных материалов и 220 кубометров соляных растворов для обработки дорожного покрытия в связи с резким похолоданием и осадками. Об этом сообщил директор предприятия Максим Демин в эфире радио "Спутник в Крыму".По состоянию на утро 9 января в Крыму специалисты обработали порядка 2,5 тысячи километров дорог, а также очистили от снега более 430 км дорожного покрытия.По словам Демина, службы "Крымавтодора" находятся в полной готовности, мониторинг за состоянием дорог в регионе ведется круглосуточно."Материалов у нас в достатке, хватит на весь зимний сезон. Техника полностью подготовлена. В случае более сильных снежных осадков мы задействуем более тяжелую технику – тракторы, самосвалы, автогрейдеры", – добавил руководитель предприятия.МЧС Крыма ранее объявило штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В ночь на 9 января в Крыму произошло резкое похолодание, столбики термометров местами опустились ниже -7…8 градусов, прошли дожди, которые перешли в мокрый снег.Наиболее сложная ситуация сложилась в Черноморском районе. Там из-за погодных условий отсутствует электроснабжение, закрыты некоторые школы и детские сады, отменены восемь автобусных маршрутов.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое предупреждение: как работает Керченская паромная переправаНепогода остановила паром и катер в СевастополеВ Херсонской области восстановили электроснабжение

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