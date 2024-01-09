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В Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентов - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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В Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентов
В Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентов - РИА Новости Крым, 09.01.2024
В Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентов
Специалисты предприятия "Крымавтодор" за минувшую ночь израсходовали 1600 тонн противогололедных материалов и 220 кубометров соляных растворов для обработки... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Специалисты предприятия "Крымавтодор" за минувшую ночь израсходовали 1600 тонн противогололедных материалов и 220 кубометров соляных растворов для обработки дорожного покрытия в связи с резким похолоданием и осадками. Об этом сообщил директор предприятия Максим Демин в эфире радио "Спутник в Крыму".По состоянию на утро 9 января в Крыму специалисты обработали порядка 2,5 тысячи километров дорог, а также очистили от снега более 430 км дорожного покрытия.По словам Демина, службы "Крымавтодора" находятся в полной готовности, мониторинг за состоянием дорог в регионе ведется круглосуточно."Материалов у нас в достатке, хватит на весь зимний сезон. Техника полностью подготовлена. В случае более сильных снежных осадков мы задействуем более тяжелую технику – тракторы, самосвалы, автогрейдеры", – добавил руководитель предприятия.МЧС Крыма ранее объявило штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В ночь на 9 января в Крыму произошло резкое похолодание, столбики термометров местами опустились ниже -7…8 градусов, прошли дожди, которые перешли в мокрый снег.Наиболее сложная ситуация сложилась в Черноморском районе. Там из-за погодных условий отсутствует электроснабжение, закрыты некоторые школы и детские сады, отменены восемь автобусных маршрутов.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое предупреждение: как работает Керченская паромная переправаНепогода остановила паром и катер в СевастополеВ Херсонской области восстановили электроснабжение
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В Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентов

На дороги Крыма за ночь нанесли 1600 тонн противогололедных материалов - Крымавтодор

10:58 09.01.2024 (обновлено: 11:00 09.01.2024)
 
© КрымавтодорДорожники обрабатывают дороги Крыма от гололеда
Дорожники обрабатывают дороги Крыма от гололеда
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Специалисты предприятия "Крымавтодор" за минувшую ночь израсходовали 1600 тонн противогололедных материалов и 220 кубометров соляных растворов для обработки дорожного покрытия в связи с резким похолоданием и осадками. Об этом сообщил директор предприятия Максим Демин в эфире радио "Спутник в Крыму".
"С 19:30 8 января с целью недопущения образования гололеда мы начали обработку дорожного покрытия соляными растворами, противогололедными материалами, пескосоляной смесью. В эту ночь мы задействовали 114 человек и 98 единиц техники. В общей сложности израсходовано 1600 тонн противогололедных материалов и 220 "кубов" соляных растворов", - сказал Демин.
По состоянию на утро 9 января в Крыму специалисты обработали порядка 2,5 тысячи километров дорог, а также очистили от снега более 430 км дорожного покрытия.
По словам Демина, службы "Крымавтодора" находятся в полной готовности, мониторинг за состоянием дорог в регионе ведется круглосуточно.
"Материалов у нас в достатке, хватит на весь зимний сезон. Техника полностью подготовлена. В случае более сильных снежных осадков мы задействуем более тяжелую технику – тракторы, самосвалы, автогрейдеры", – добавил руководитель предприятия.
МЧС Крыма ранее объявило штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В ночь на 9 января в Крыму произошло резкое похолодание, столбики термометров местами опустились ниже -7…8 градусов, прошли дожди, которые перешли в мокрый снег.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Черноморском районе. Там из-за погодных условий отсутствует электроснабжение, закрыты некоторые школы и детские сады, отменены восемь автобусных маршрутов.
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