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Штормовое предупреждение: как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Штормовое предупреждение: как работает Керченская паромная переправа
Штормовое предупреждение: как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Штормовое предупреждение: как работает Керченская паромная переправа
Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2024-01-09T09:41
2024-01-09T10:07
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
керченский пролив
штормовое предупреждение
порт кавказ
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логистика
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Кроме того, по данным Росморречфлота, высота волн может достигать 70 – 120 см. Не исключено медленное обледенение судов. Температура воздуха прогнозируется от 0 до -2, температура воды в море +6-7 градусов.С начала работы Керченской переправы паромы перевезли 420 519 пассажиров и 242 279 грузовиков. Выполнено 7 075 рейсов, девять из которых за последние сутки."В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами", - уточняют в Росморречфлоте.Во вторник утром из-за непогоды было приостановлено пассажирское сообщение в Севастополе. Паром и пассажирский катер на линии Артбухта - Северная не осуществляют движение.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка у Крымского моста утром во вторник: актуальные данныеДождь со снегом и гололедица: погода в Крыму во вторникЗакрыты сады, отменены рейсы: на Черноморский район обрушилась непогода
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, керченский пролив, штормовое предупреждение, порт кавказ, порт крым, логистика, крым, инфографика
Штормовое предупреждение: как работает Керченская паромная переправа

В Керченском проливе во вторник действует штормовое предупреждение

09:41 09.01.2024 (обновлено: 10:07 09.01.2024)
 
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Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Керченская переправа, 9 января 2024 года
"Действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Согласно прогнозу Росгидромета, 9 января ветер северный, северо-восточный 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с. Осадки, налипание мокрого снега, гололед, снег, метель. Видимость 2-4 км, временами в явлениях 0,5 – 1 км", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Росморречфлота, высота волн может достигать 70 – 120 см. Не исключено медленное обледенение судов. Температура воздуха прогнозируется от 0 до -2, температура воды в море +6-7 градусов.
С начала работы Керченской переправы паромы перевезли 420 519 пассажиров и 242 279 грузовиков. Выполнено 7 075 рейсов, девять из которых за последние сутки.
"В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами", - уточняют в Росморречфлоте.
Во вторник утром из-за непогоды было приостановлено пассажирское сообщение в Севастополе. Паром и пассажирский катер на линии Артбухта - Северная не осуществляют движение.
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Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеМорской транспортКерченский проливШтормовое предупреждениеПорт КавказПорт КрымЛогистикаКрым
 
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