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Штормовое предупреждение: как работает Керченская паромная переправа

Штормовое предупреждение: как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Штормовое предупреждение: как работает Керченская паромная переправа

Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2024-01-09T09:41

2024-01-09T09:41

2024-01-09T10:07

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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Кроме того, по данным Росморречфлота, высота волн может достигать 70 – 120 см. Не исключено медленное обледенение судов. Температура воздуха прогнозируется от 0 до -2, температура воды в море +6-7 градусов.С начала работы Керченской переправы паромы перевезли 420 519 пассажиров и 242 279 грузовиков. Выполнено 7 075 рейсов, девять из которых за последние сутки."В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами", - уточняют в Росморречфлоте.Во вторник утром из-за непогоды было приостановлено пассажирское сообщение в Севастополе. Паром и пассажирский катер на линии Артбухта - Северная не осуществляют движение.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка у Крымского моста утром во вторник: актуальные данныеДождь со снегом и гололедица: погода в Крыму во вторникЗакрыты сады, отменены рейсы: на Черноморский район обрушилась непогода

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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