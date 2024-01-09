https://crimea.ria.ru/20240109/obstanovka-u-krymskogo-mosta-utrom-vo-vtornik-aktualnye-dannye-1134046582.html
Обстановка у Крымского моста утром во вторник: актуальные данные
Обстановка у Крымского моста утром во вторник: актуальные данные - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Обстановка у Крымского моста утром во вторник: актуальные данные
Утром во вторник проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T09:04
2024-01-09T09:04
2024-01-09T09:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Утром во вторник проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
Обстановка у Крымского моста утром во вторник: актуальные данные
Проезд по Крымскому мосту утром во вторник свободен с двух сторон