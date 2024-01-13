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Без света в городе Саки остаются 200 абонентов
Без света в городе Саки остаются 200 абонентов - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Без света в городе Саки остаются 200 абонентов
Электроснабжение в городе Саки на западе Крыма практически восстановлено. В ближайшее время подключат свет оставшимся абонентам. Об этом сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T10:43
2024-01-13T10:43
2024-01-13T10:43
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отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
происшествия
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Электроснабжение в городе Саки на западе Крыма практически восстановлено. В ближайшее время подключат свет оставшимся абонентам. Об этом сообщил мэр города Александр Овдиенко.По информации Александра Овиденко, на период проведения ремонтно-восстановительных работ подключен мобильный генератор.С субботу утром мэр города сообщил об аварийных ситуациях на высоковольтных линиях, в результате чего часть улиц города остались ночью без электроснабжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Заснеженный Крым: что происходит на перевалах и дорогахТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
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Без света в городе Саки остаются 200 абонентов
Электроснабжение в городе Саки в Крыму в ближайшее время восстановят в полном объеме