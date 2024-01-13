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Без света в городе Саки остаются 200 абонентов

Без света в городе Саки остаются 200 абонентов - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Без света в городе Саки остаются 200 абонентов

Электроснабжение в городе Саки на западе Крыма практически восстановлено. В ближайшее время подключат свет оставшимся абонентам. Об этом сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T10:43

2024-01-13T10:43

2024-01-13T10:43

саки

александр овдиенко

крым

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отключение электроэнергии

происшествия

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Электроснабжение в городе Саки на западе Крыма практически восстановлено. В ближайшее время подключат свет оставшимся абонентам. Об этом сообщил мэр города Александр Овдиенко.По информации Александра Овиденко, на период проведения ремонтно-восстановительных работ подключен мобильный генератор.С субботу утром мэр города сообщил об аварийных ситуациях на высоковольтных линиях, в результате чего часть улиц города остались ночью без электроснабжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Заснеженный Крым: что происходит на перевалах и дорогахТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

саки

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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