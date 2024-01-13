https://crimea.ria.ru/20240113/zasnezhennyy-krym-chto-proiskhodit-na-perevalakh-i-dorogakh-1134169052.html

Заснеженный Крым: что происходит на перевалах и дорогах

Заснеженный Крым: что происходит на перевалах и дорогах - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Заснеженный Крым: что происходит на перевалах и дорогах

Проезд по Ангарскому и Грушевскому перевалам в Крыму осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики. РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T10:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Проезд по Ангарскому и Грушевскому перевалам в Крыму осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.В ведомстве уточнили, что за минувшие сутки очищено 8347 км дорог, посыпано антигололедными смесями 8126 км дорог. Ночью на трассах дежурили около 90 единиц спецтехники.Замглавы администрации Черноморского района Крыма Юлия Бесфамильная уточнила, что ночью в работах по расчистке дорог на территории региона были задействованы семь единиц техники Крымавтодора, а также дежурил наряд ДПС. "Обработано 370 км дорог, израсходовано 370 тонн противогололедной смеси. Все ресурсоснабжающие организации продолжают работать в режиме повышенной готовности", - написала она в своем Telegram-канале.В МЧС Крыма ранее объявили в регионе штормовое предупреждение из-за сильного снега, гололеда и похолодания до -11…-16 градусов.Спасатели предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария на сетях обесточила часть города Саки на западе КрымаКак правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистамМосковские морозы, северный ветер и снегопад: погода в Крыму на выходных

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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