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Заснеженный Крым: что происходит на перевалах и дорогах - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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Заснеженный Крым: что происходит на перевалах и дорогах
Заснеженный Крым: что происходит на перевалах и дорогах - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Заснеженный Крым: что происходит на перевалах и дорогах
Проезд по Ангарскому и Грушевскому перевалам в Крыму осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики. РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T10:26
2024-01-13T10:40
ситуация на дорогах крыма
минтранс крыма
новости крыма
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
дороги крыма
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Проезд по Ангарскому и Грушевскому перевалам в Крыму осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.В ведомстве уточнили, что за минувшие сутки очищено 8347 км дорог, посыпано антигололедными смесями 8126 км дорог. Ночью на трассах дежурили около 90 единиц спецтехники.Замглавы администрации Черноморского района Крыма Юлия Бесфамильная уточнила, что ночью в работах по расчистке дорог на территории региона были задействованы семь единиц техники Крымавтодора, а также дежурил наряд ДПС. "Обработано 370 км дорог, израсходовано 370 тонн противогололедной смеси. Все ресурсоснабжающие организации продолжают работать в режиме повышенной готовности", - написала она в своем Telegram-канале.В МЧС Крыма ранее объявили в регионе штормовое предупреждение из-за сильного снега, гололеда и похолодания до -11…-16 градусов.Спасатели предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария на сетях обесточила часть города Саки на западе КрымаКак правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистамМосковские морозы, северный ветер и снегопад: погода в Крыму на выходных
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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минтранс крыма, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, дороги крыма, логистика
Заснеженный Крым: что происходит на перевалах и дорогах

Проезд по всем региональным дорогам Крыма обеспечен - минтранс

10:26 13.01.2024 (обновлено: 10:40 13.01.2024)
 
© КрымавтодорЯлтинская трасса зимой
Ялтинская трасса зимой
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Проезд по Ангарскому и Грушевскому перевалам в Крыму осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.
"Ангарский и Грушевский перевал работают в штатном режиме, проезд обеспечен по всем региональным дорогам", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что за минувшие сутки очищено 8347 км дорог, посыпано антигололедными смесями 8126 км дорог. Ночью на трассах дежурили около 90 единиц спецтехники.
Замглавы администрации Черноморского района Крыма Юлия Бесфамильная уточнила, что ночью в работах по расчистке дорог на территории региона были задействованы семь единиц техники Крымавтодора, а также дежурил наряд ДПС.
"Обработано 370 км дорог, израсходовано 370 тонн противогололедной смеси. Все ресурсоснабжающие организации продолжают работать в режиме повышенной готовности", - написала она в своем Telegram-канале.
В МЧС Крыма ранее объявили в регионе штормовое предупреждение из-за сильного снега, гололеда и похолодания до -11…-16 градусов.
Спасатели предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
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