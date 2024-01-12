https://crimea.ria.ru/20240112/moskovskie-morozy-severnyy-veter-i-snegopad-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1134144831.html

Московские морозы, северный ветер и снегопад: погода в Крыму на выходных

Московские морозы, северный ветер и снегопад: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Московские морозы, северный ветер и снегопад: погода в Крыму на выходных

К вечеру пятницы в Крыму температура воздуха понизилась до -7 градусов, а в ночь на субботу столбики термометров опустятся до -8…-13. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T20:28

2024-01-12T20:28

2024-01-12T20:28

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

крым

погода в крыму

крымская погода

евгений тишковец

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134137202_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0321b7339bc1b92dbc08b36aad94f90e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы в Крыму температура воздуха понизилась до -7 градусов, а в ночь на субботу столбики термометров опустятся до -8…-13. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, погоду на полуострове определяет мощный холодный атмосферный фронт, который пересекает Крымский полуостров. Он принесет скоротечные и очень мощные снегопады с ухудшением видимости, а также промозглый северный ветер 5-10 м/с, с порывами до 13-18 м/с.Днем в субботу местами пройдет небольшой снег, температура воздуха на полуострове составит от -1 до -6 градусов.В МЧС Крыма ранее объявили в регионе штормовое предупреждение. По данным ведомства, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 12 января на полуострове ожидаются снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, а также отложения мокрого снега, гололед, гололедица. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с. Ночью 13 января температура воздуха понизится до -11…-16 градусов, на Южном берегу Крыма до -8…-10.Спасатели предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаУраганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", крым, погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, новости крыма