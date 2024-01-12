https://crimea.ria.ru/20240112/moskovskie-morozy-severnyy-veter-i-snegopad-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1134144831.html
Московские морозы, северный ветер и снегопад: погода в Крыму на выходных
Московские морозы, северный ветер и снегопад: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Московские морозы, северный ветер и снегопад: погода в Крыму на выходных
К вечеру пятницы в Крыму температура воздуха понизилась до -7 градусов, а в ночь на субботу столбики термометров опустятся до -8…-13. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T20:28
2024-01-12T20:28
2024-01-12T20:28
радио "спутник в крыму"
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евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы в Крыму температура воздуха понизилась до -7 градусов, а в ночь на субботу столбики термометров опустятся до -8…-13. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, погоду на полуострове определяет мощный холодный атмосферный фронт, который пересекает Крымский полуостров. Он принесет скоротечные и очень мощные снегопады с ухудшением видимости, а также промозглый северный ветер 5-10 м/с, с порывами до 13-18 м/с.Днем в субботу местами пройдет небольшой снег, температура воздуха на полуострове составит от -1 до -6 градусов.В МЧС Крыма ранее объявили в регионе штормовое предупреждение. По данным ведомства, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 12 января на полуострове ожидаются снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, а также отложения мокрого снега, гололед, гололедица. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с. Ночью 13 января температура воздуха понизится до -11…-16 градусов, на Южном берегу Крыма до -8…-10.Спасатели предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаУраганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", крым, погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, новости крыма
Московские морозы, северный ветер и снегопад: погода в Крыму на выходных
В Крыму 13-градусные морозы ожидаются в ночь на субботу – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым
. К вечеру пятницы в Крыму температура воздуха понизилась до -7 градусов, а в ночь на субботу столбики термометров опустятся до -8…-13. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, погоду на полуострове определяет мощный холодный атмосферный фронт, который пересекает Крымский полуостров. Он принесет скоротечные и очень мощные снегопады с ухудшением видимости, а также промозглый северный ветер 5-10 м/с, с порывами до 13-18 м/с.
"В ночь на субботу в большинстве районов Крыма осадки прекратятся, чуть распогодится, облака поредеют, но мороз продолжит крепчать. Это будут уже настоящие московские морозы: -11…-13 градусов в Симферополе и от -8 до -13 по Крыму", – сообщил Тишковец.
Днем в субботу местами пройдет небольшой снег, температура воздуха на полуострове составит от -1 до -6 градусов.
"В воскресенье произойдет некоторое смягчение холодов за счет теплой фронтальной системы, связанной с атлантическим циклоном, местами будет идти небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -5…-7 градусов в Симферополе и от -3 до -8 по Крыму. В дневные часы столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки", – добавил специалист.
В МЧС Крыма ранее объявили в регионе штормовое предупреждение. По данным ведомства, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 12 января на полуострове ожидаются снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, а также отложения мокрого снега, гололед, гололедица. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с. Ночью 13 января температура воздуха понизится до -11…-16 градусов, на Южном берегу Крыма до -8…-10.
Спасатели предупредили
о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
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