https://crimea.ria.ru/20231219/pochti-200-tysyach-abonentov-ostayutsya-bez-sveta-v-dnr-i-lnr-1133640809.html

Почти 200 тысяч абонентов остаются без света в ДНР и ЛНР

Почти 200 тысяч абонентов остаются без света в ДНР и ЛНР - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Почти 200 тысяч абонентов остаются без света в ДНР и ЛНР

Еще почти 200 тысяч абонентов в Луганской и Донецкой народных республиках остаются без света в результате неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T08:43

2023-12-19T08:43

2023-12-19T08:43

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

новости

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

электросети

циклон "ваня"

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Еще почти 200 тысяч абонентов в Луганской и Донецкой народных республиках остаются без света в результате неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России.Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.Днем ранее возобновления энергоснабжения ждали более 250 тысяч человек на Кубани, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.Циклон "Ваня" принес на материковую часть России аномальные снегопады. Гололед, гололедно-изморозевые отложения и сильный ветер 15-18 м/с стали причиной массовых технологических нарушений на энергообъектах.В Крыму тем временем продолжают подсчитывать ущерб, причиненный региону штормом, который обрушился на полуостров 26-27 ноября. В полном объеме информацию планируется собрать до 20 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункты обогрева открыты в Ростовской области: как справляются с циклономЖдут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурствоПолный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделю

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), электросети, циклон "ваня", отключение электроэнергии