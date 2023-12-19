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Почти 200 тысяч абонентов остаются без света в ДНР и ЛНР
Почти 200 тысяч абонентов остаются без света в ДНР и ЛНР - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Почти 200 тысяч абонентов остаются без света в ДНР и ЛНР
Еще почти 200 тысяч абонентов в Луганской и Донецкой народных республиках остаются без света в результате неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T08:43
2023-12-19T08:43
2023-12-19T08:43
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
новости
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
электросети
циклон "ваня"
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Еще почти 200 тысяч абонентов в Луганской и Донецкой народных республиках остаются без света в результате неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России.Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.Днем ранее возобновления энергоснабжения ждали более 250 тысяч человек на Кубани, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.Циклон "Ваня" принес на материковую часть России аномальные снегопады. Гололед, гололедно-изморозевые отложения и сильный ветер 15-18 м/с стали причиной массовых технологических нарушений на энергообъектах.В Крыму тем временем продолжают подсчитывать ущерб, причиненный региону штормом, который обрушился на полуостров 26-27 ноября. В полном объеме информацию планируется собрать до 20 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункты обогрева открыты в Ростовской области: как справляются с циклономЖдут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурствоПолный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделю
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), электросети, циклон "ваня", отключение электроэнергии
Почти 200 тысяч абонентов остаются без света в ДНР и ЛНР
Без электроэнергии остаются почти 200 тысяч человек в ЛНР и ДНР – Минэнерго