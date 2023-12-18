Рейтинг@Mail.ru
В трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителей - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231218/v-trekh-regionakh-rossii-bez-sveta-ostayutsya-bolee-250-tysyach-potrebiteley-1133620271.html
В трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителей
В трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителей - РИА Новости Крым, 18.12.2023
В трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителей
Больше 250 тысяч человек на Кубани, а также в Луганской и Донецкой народных республиках остаются без электроэнергии в условиях непогоды. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T09:03
2023-12-18T09:03
отключение электроэнергии
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
новости
россия
ростовская область
луганская народная республика (лнр)
ск россии по днр
происшествия
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/12/1133620158_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2ddc34e588c4d098f85452c4e7c547f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Больше 250 тысяч человек на Кубани, а также в Луганской и Донецкой народных республиках остаются без электроэнергии в условиях непогоды. Об этом сообщает Минэнерго России.В ведомстве отметили, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.Накануне больше 274 тысяч человек оставались без электроснабжения из-за непогоды в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Ростовской области.Циклон "Ваня" принес на материковую часть России аномальные снегопады. Гололед, гололедно-изморозевые отложения и сильный ветер 15-18 м/с стали причиной массовых технологических нарушений электроснабжения на энергообъектах.В Крыму тем временем продолжают подсчитывать ущерб, причиненный региону штормом, который обрушился на полуостров 26-27 ноября. В полном объеме информацию планируется собрать до 20 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункты обогрева открыты в Ростовской области: как справляются с циклономЖдут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурствоПолный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделю
россия
ростовская область
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/12/1133620158_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9cc7eb41a8cfed06c0f27631ac20e114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости, россия, ростовская область, луганская народная республика (лнр), ск россии по днр, происшествия, погода
В трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителей

Минэнерго: без электроэнергии остаются 250 тысяч потребителей на Кубани, в ЛНР и ДНР

09:03 18.12.2023
 
© Россети ЮгЭнергетики восстанавливают электроснабжение в Ростовской области
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ростовской области
© Россети Юг
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Больше 250 тысяч человек на Кубани, а также в Луганской и Донецкой народных республиках остаются без электроэнергии в условиях непогоды. Об этом сообщает Минэнерго России.
"По данным на 06:00 (мск) обесточенными остаются потребители Ростовской области – 790 человек, ДНР – 138 тысяч человек, ЛНР – 116 тысяч человек", - говорится в Telegram-сообщении.
В ведомстве отметили, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.
Накануне больше 274 тысяч человек оставались без электроснабжения из-за непогоды в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Ростовской области.
Циклон "Ваня" принес на материковую часть России аномальные снегопады. Гололед, гололедно-изморозевые отложения и сильный ветер 15-18 м/с стали причиной массовых технологических нарушений электроснабжения на энергообъектах.
В Крыму тем временем продолжают подсчитывать ущерб, причиненный региону штормом, который обрушился на полуостров 26-27 ноября. В полном объеме информацию планируется собрать до 20 декабря.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пункты обогрева открыты в Ростовской области: как справляются с циклоном
Ждут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурство
Полный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделю
 
Отключение электроэнергииМинистерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)НовостиРоссияРостовская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)СК России по ДНРПроисшествияПогода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:32Обстрел левобережья Херсонщины: ВСУ выпустили 75 снарядов из артиллерии
10:15Готовившего теракт украинского агента задержали в Ижевске
10:00В Севастополе на "зебре" сбили женщину
09:47"Белый бал" в Ливадийском дворце собрал любителей классического танца
09:33Работа Керченской паромной переправы - обстановка в понедельник
09:22Симферополь сковали 8-балльные пробки
09:03В трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителей
08:58Как экономить на воде, не меняя привычек
08:26Можно ли восстановить Каховскую плотину – ответ властей
08:07Партия Вучича лидирует на выборах после подсчета половины голосов
07:55Новогодние соблазны: как не купить лишнего и можно ли вернуть покупки
07:39В Севастополе остановили паром
07:24Российская экономика преподнесла сюрприз странам Запада
06:38Как в Крыму будет работать скорая помощь на новогодние праздники
06:02"Он не был великим клоуном": ко дню рождения Юрия Никулина
00:01Дождь, снег и потепление: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 18 декабря
22:02Главное за день: 17 декабря
21:31СК возбудил дело после смертельного ДТП с участием полицейского на Кубани
21:22Как выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года
Лента новостейМолния