https://crimea.ria.ru/20231218/v-trekh-regionakh-rossii-bez-sveta-ostayutsya-bolee-250-tysyach-potrebiteley-1133620271.html

В трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителей

В трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителей - РИА Новости Крым, 18.12.2023

В трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителей

Больше 250 тысяч человек на Кубани, а также в Луганской и Донецкой народных республиках остаются без электроэнергии в условиях непогоды. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T09:03

2023-12-18T09:03

2023-12-18T09:03

отключение электроэнергии

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

новости

россия

ростовская область

луганская народная республика (лнр)

ск россии по днр

происшествия

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Больше 250 тысяч человек на Кубани, а также в Луганской и Донецкой народных республиках остаются без электроэнергии в условиях непогоды. Об этом сообщает Минэнерго России.В ведомстве отметили, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.Накануне больше 274 тысяч человек оставались без электроснабжения из-за непогоды в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Ростовской области.Циклон "Ваня" принес на материковую часть России аномальные снегопады. Гололед, гололедно-изморозевые отложения и сильный ветер 15-18 м/с стали причиной массовых технологических нарушений электроснабжения на энергообъектах.В Крыму тем временем продолжают подсчитывать ущерб, причиненный региону штормом, который обрушился на полуостров 26-27 ноября. В полном объеме информацию планируется собрать до 20 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункты обогрева открыты в Ростовской области: как справляются с циклономЖдут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурствоПолный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделю

россия

ростовская область

луганская народная республика (лнр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости, россия, ростовская область, луганская народная республика (лнр), ск россии по днр, происшествия, погода