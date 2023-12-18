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В трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителей
В трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителей - РИА Новости Крым, 18.12.2023
В трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителей
Больше 250 тысяч человек на Кубани, а также в Луганской и Донецкой народных республиках остаются без электроэнергии в условиях непогоды. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T09:03
2023-12-18T09:03
2023-12-18T09:03
отключение электроэнергии
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
новости
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ростовская область
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Больше 250 тысяч человек на Кубани, а также в Луганской и Донецкой народных республиках остаются без электроэнергии в условиях непогоды. Об этом сообщает Минэнерго России.В ведомстве отметили, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.Накануне больше 274 тысяч человек оставались без электроснабжения из-за непогоды в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Ростовской области.Циклон "Ваня" принес на материковую часть России аномальные снегопады. Гололед, гололедно-изморозевые отложения и сильный ветер 15-18 м/с стали причиной массовых технологических нарушений электроснабжения на энергообъектах.В Крыму тем временем продолжают подсчитывать ущерб, причиненный региону штормом, который обрушился на полуостров 26-27 ноября. В полном объеме информацию планируется собрать до 20 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункты обогрева открыты в Ростовской области: как справляются с циклономЖдут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурствоПолный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделю
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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отключение электроэнергии, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости, россия, ростовская область, луганская народная республика (лнр), ск россии по днр, происшествия, погода
В трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителей
Минэнерго: без электроэнергии остаются 250 тысяч потребителей на Кубани, в ЛНР и ДНР