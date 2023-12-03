https://crimea.ria.ru/20231203/anomalnye-kholoda-idut-v-rossiyu-1133281381.html
Аномальные холода идут в Россию
Аномальные холода идут в Россию - РИА Новости Крым, 03.12.2023
Аномальные холода идут в Россию
Со следующей недели во многие регионы России придут аномальные холода. Также в ряде регионов прогнозируют сход лавин. Об этом сообщает Гидрометцентр России. РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T17:38
2023-12-03T17:38
2023-12-03T17:38
гидрометцентр россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Со следующей недели во многие регионы России придут аномальные холода. Также в ряде регионов прогнозируют сход лавин. Об этом сообщает Гидрометцентр России.По информации синоптиков, до конца воскресенья в Тульской, Калужской, Рязанской областях ожидается сильный снег, местами очень сильный, по югу области мокрый снег, гололед.Аналогичную погоду с 3 на 4 декабря прогнозируют в Томской области и Республике Алтай. Кроме того, в Республике Алтай ожидаются метели, снежные заносы, усиление ветра до 18-23 м/с, с порывами до 25-27 м/с, по высокогорью до 37 м/с ожидается. Здесь похолодание будет резким, на дорогах возможна сильная гололедица.Опасное явление - очень сильный ветер порывами 25 м/с прогнозируют синоптики до конца воскресенья с сохранением ночью 4 декабря местами по Омской области. Ожидаются осадки, местами сильные (снег, мокрый снег), метель, отложение мокрого снега, гололедные явления.Сильная изморозь 3 декабря возможна в Ямало-Ненецком автономном округе.Вечером 3 декабря и в течение суток 4 декабря в Республике Хакасия, днем 4 декабря и ночью 5 декабря в центральных и южных районах Красноярского края прогнозируют очень сильный западный ветер порывами 25 м/с и более, метель. Ночью 4 декабря в горах республики Хакасия сильный снег, местами очень сильный, гололедно-изморозевые явления.Во вторник, 5 декабря в центральных и южных районах Красноярского края резкое понижение температуры воздуха на 10градусов и более.Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более ожидается 10 декабря в Вологодской и Архангельской областях.Опасность схода лавин прогнозируют в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии выше 2500 м, а также в горах Северобайкальского района Республики Бурятия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму резко похолодает и пойдет снегКаждый четвертый человек в мире умирает из-за изменения климата - ВОЗ
https://crimea.ria.ru/20231129/proshedshiy-v-krymu-uragan-sravnim-s-burey-v-balaklave-1854-goda-1133137422.html
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гидрометцентр россии, россия, погода, новости, крым, погода в крыму
Аномальные холода идут в Россию
Гидрометцентр России прогнозирует аномальные холода на большей части страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Со следующей недели во многие регионы России придут аномальные холода. Также в ряде регионов прогнозируют сход лавин. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
"В понедельник интенсивность снега уменьшится, а во вторник температура заметно понизится - придут морозы. Специалисты отмечают, что таких морозов в начале декабря не было почти сто лет", - говорится на сайте Гидрометцентра.
По информации синоптиков, до конца воскресенья в Тульской, Калужской, Рязанской областях ожидается сильный снег, местами очень сильный, по югу области мокрый снег, гололед.
Аналогичную погоду с 3 на 4 декабря прогнозируют в Томской области и Республике Алтай. Кроме того, в Республике Алтай ожидаются метели, снежные заносы, усиление ветра до 18-23 м/с, с порывами до 25-27 м/с, по высокогорью до 37 м/с ожидается. Здесь похолодание будет резким, на дорогах возможна сильная гололедица.
Опасное явление - очень сильный ветер порывами 25 м/с прогнозируют синоптики до конца воскресенья с сохранением ночью 4 декабря местами по Омской области. Ожидаются осадки, местами сильные (снег, мокрый снег), метель, отложение мокрого снега, гололедные явления.
Сильная изморозь 3 декабря возможна в Ямало-Ненецком автономном округе.
"4 декабря в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, в южных районах и в горах сильные осадки, ветер 15-20 м/с. Понижение температуры воздуха на 10-12 градусов", - дают прогноз в Гидрометцентре.
Вечером 3 декабря и в течение суток 4 декабря в Республике Хакасия, днем 4 декабря и ночью 5 декабря в центральных и южных районах Красноярского края прогнозируют очень сильный западный ветер порывами 25 м/с и более, метель. Ночью 4 декабря в горах республики Хакасия сильный снег, местами очень сильный, гололедно-изморозевые явления.
Во вторник, 5 декабря в центральных и южных районах Красноярского края резкое понижение температуры воздуха на 10градусов и более.
Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более ожидается 10 декабря в Вологодской и Архангельской областях.
Опасность схода лавин прогнозируют в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии выше 2500 м, а также в горах Северобайкальского района Республики Бурятия.
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