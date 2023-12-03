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Каждый четвертый человек в мире умирает из-за изменения климата - ВОЗ - РИА Новости Крым, 03.12.2023
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Каждый четвертый человек в мире умирает из-за изменения климата - ВОЗ
Каждый четвертый человек в мире умирает из-за изменения климата - ВОЗ - РИА Новости Крым, 03.12.2023
Каждый четвертый человек в мире умирает из-за изменения климата - ВОЗ
Каждый четвертый человек в мире умирает из-за изменения климата, более трех миллиардов человек в настоящее время испытывают влияние последствий глобального... РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T15:22
2023-12-03T15:22
воз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Каждый четвертый человек в мире умирает из-за изменения климата, более трех миллиардов человек в настоящее время испытывают влияние последствий глобального потепления на их здоровье. Об этом заявила специальный посланник Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам изменения климата и здравоохранения Ванесса Керри.По ее словам, под воздействием климатических изменений в течение следующих десяти лет в мире ускорится смертность и вырастет заболеваемость миллионов людей, страдающих от неинфекционных, трансмиссивных (вызванных вирусами и бактериями и передаваемые переносчиками) заболеваний, а также "чрезвычайных ситуаций в области материнского и неонатального развития и проблем психического здоровья"."Каждое климатическое событие оставляет после себя опустошение, смерть и длинную историю осложнений для здоровья", - добавила она.В частности в Пакистане, где почти полностью была ликвидирована малярия, после наводнений 2022 года число случаев заболевания выросло в четыре раза. А в Малави из-за сильных штормов, вызванных изменением климата, произошла самая страшная вспышка холеры в истории страны.Во избежание дальнейшей угрозы коллективной безопасности специальный посланник призвала изменить статус-кво. Как отметила представитель ВОЗ, сокращение выбросов парниковых газов не должно больше являться выбором.Российский президент Владимир Путин в октябре утвердил климатическую доктрину страны. В основу документа положен анализ проводимых в России и в мире исследований изменения климата и влияния последствий на различные отрасли экономики, население и окружающую среду. Отмечается, что особую обеспокоенность вызывает беспрецедентно высокая скорость глобального потепления, происходящего в течение последних десятилетий. "Изменения климата – это один из наиболее серьезных вызовов ХХI века", говорится в документе.Читайте также на РИА Новости Крым:Анатомия урагана в Крыму: что это былоУраганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для КрымаВ Черном море мельчают хамса и шпроты – ученые назвали причинуКатастрофический рост численности медуз в Азовском море: в чем причина
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воз, в мире, климат, здоровье, экология, новости, общество
Каждый четвертый человек в мире умирает из-за изменения климата - ВОЗ

Более 3 миллиардов людей ощущают последствия глобального потепления - ВОЗ

15:22 03.12.2023
 
© NASA/ Scott KellyЗемля снятая с Международной космической станции
Земля снятая с Международной космической станции
© NASA/ Scott Kelly
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Каждый четвертый человек в мире умирает из-за изменения климата, более трех миллиардов человек в настоящее время испытывают влияние последствий глобального потепления на их здоровье. Об этом заявила специальный посланник Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам изменения климата и здравоохранения Ванесса Керри.
"Сейчас уже 3,3 миллиарда человек в нашем мире очень уязвимы к последствиям изменения климата. По оценкам ВОЗ, каждая четвертая смерть в мире происходит по предотвратимым экологическим причинам, а изменение климата еще больше усугубляет эти риски. Один человек умирает каждые четыре секунды из-за предотвратимых экологических причин – это больше, чем за всю пандемию COVID-19", - цитирует Керри РИА Новости.
По ее словам, под воздействием климатических изменений в течение следующих десяти лет в мире ускорится смертность и вырастет заболеваемость миллионов людей, страдающих от неинфекционных, трансмиссивных (вызванных вирусами и бактериями и передаваемые переносчиками) заболеваний, а также "чрезвычайных ситуаций в области материнского и неонатального развития и проблем психического здоровья".
"Каждое климатическое событие оставляет после себя опустошение, смерть и длинную историю осложнений для здоровья", - добавила она.
В частности в Пакистане, где почти полностью была ликвидирована малярия, после наводнений 2022 года число случаев заболевания выросло в четыре раза. А в Малави из-за сильных штормов, вызванных изменением климата, произошла самая страшная вспышка холеры в истории страны.
Во избежание дальнейшей угрозы коллективной безопасности специальный посланник призвала изменить статус-кво. Как отметила представитель ВОЗ, сокращение выбросов парниковых газов не должно больше являться выбором.
Российский президент Владимир Путин в октябре утвердил климатическую доктрину страны. В основу документа положен анализ проводимых в России и в мире исследований изменения климата и влияния последствий на различные отрасли экономики, население и окружающую среду. Отмечается, что особую обеспокоенность вызывает беспрецедентно высокая скорость глобального потепления, происходящего в течение последних десятилетий. "Изменения климата – это один из наиболее серьезных вызовов ХХI века", говорится в документе.
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