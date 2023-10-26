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Путин утвердил климатическую доктрину России - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Путин утвердил климатическую доктрину России
Путин утвердил климатическую доктрину России - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Путин утвердил климатическую доктрину России
Российский президент Владимир Путин утвердил климатическую доктрину страны. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-26T19:56
2023-10-27T09:48
владимир путин (политик)
россия
климат
закон и право
общество
новости
безопасность
глобальное потепление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Российский президент Владимир Путин утвердил климатическую доктрину страны. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов."Утвердить прилагаемую климатическую доктрину Российской Федерации", - сказано в тексте.Принятая доктрина включает положения Стратегии социально-экономического развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, а также учитывает положения Стратегии Нацбезопасности России, концепции внешней политики и стратегии экономической безопасности на период до 2025 года. Учитывает документ и энергетическую стратегию РФ на период до 2035 года, и другие документы стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности.В основу принятой доктрины положен анализ проводимых в России и других государствах и регионах мира исследований изменения климата и влияния последствий на различные отрасли экономики, население и окружающую среду с учетом результатов работ, связанных с практическим использованием климатических данных органами государственной власти.Отмечается, что особую обеспокоенность вызывает беспрецедентно высокая скорость глобального потепления, происходящего в течение последних десятилетий. "Изменения климата – это один из наиболее серьезных вызовов ХХI века", говорится в документе.Документ вступает в силу с момента его подписания.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, что проблема глобального потепления действительно существует, но истинные причины этого процесса могут быть не связаны с антропогенным фактором, а его темпы не настолько велики, чтобы говорить об апокалиптических сценариях.Вместе с тем, потепление климата и рост солености воды уже повлияли на запасы рыбы в Азовском и Черном морях рассказал РИА Новости Крым заведующий лабораторией водных биологических ресурсов отдела "Керченский" Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владислав Шляхов.Читайте также на РИА Новости Крым:Такого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекордХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потеплениеНе только углекислый газ: из-за чего еще меняется климат в мире
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владимир путин (политик), россия, климат, закон и право, общество, новости, безопасность, глобальное потепление
Путин утвердил климатическую доктрину России

Путин подписал указ об утверждении климатической доктрины Российской Федерации

19:56 26.10.2023 (обновлено: 09:48 27.10.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Российский президент Владимир Путин утвердил климатическую доктрину страны. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
"Утвердить прилагаемую климатическую доктрину Российской Федерации", - сказано в тексте.
Принятая доктрина включает положения Стратегии социально-экономического развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, а также учитывает положения Стратегии Нацбезопасности России, концепции внешней политики и стратегии экономической безопасности на период до 2025 года. Учитывает документ и энергетическую стратегию РФ на период до 2035 года, и другие документы стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности.
В основу принятой доктрины положен анализ проводимых в России и других государствах и регионах мира исследований изменения климата и влияния последствий на различные отрасли экономики, население и окружающую среду с учетом результатов работ, связанных с практическим использованием климатических данных органами государственной власти.
Отмечается, что особую обеспокоенность вызывает беспрецедентно высокая скорость глобального потепления, происходящего в течение последних десятилетий. "Изменения климата – это один из наиболее серьезных вызовов ХХI века", говорится в документе.
Документ вступает в силу с момента его подписания.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, что проблема глобального потепления действительно существует, но истинные причины этого процесса могут быть не связаны с антропогенным фактором, а его темпы не настолько велики, чтобы говорить об апокалиптических сценариях.
Вместе с тем, потепление климата и рост солености воды уже повлияли на запасы рыбы в Азовском и Черном морях рассказал РИА Новости Крым заведующий лабораторией водных биологических ресурсов отдела "Керченский" Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владислав Шляхов.
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