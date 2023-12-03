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В Крыму резко похолодает и пойдет снег

В Крыму резко похолодает и пойдет снег - РИА Новости Крым, 03.12.2023

В Крыму резко похолодает и пойдет снег

Резкое похолодание ожидается в Крыму в понедельник, 4 декабря. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС РФ. РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T11:05

2023-12-03T11:05

2023-12-03T11:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Резкое похолодание ожидается в Крыму в понедельник, 4 декабря. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС РФ.В ведомстве напоминают правила безопасности в условиях сильного ветра: следует держаться подальше от рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и линий электропередачи.При такой погоде высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах и горных перевалах. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, предупредили в МЧС. После шторма, обрушившегося на полуостров в ночь на 27 ноября в Крыму 238 абонентов (547 человек) в Черноморском, Симферопольском и Бахчисарайском районах остаются отключенными от электроэнергии. Также штормовым ветром повреждены 1082 кровли, восстановлены на сегодняшний день 535.В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации. По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли в результате шторма в Крыму – АксеновВ Евпатории уровень воды опустился до 15 сантиметров - МЧСКак пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплату

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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