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В Евпатории уровень воды опустился до 15 сантиметров - МЧС
В Евпатории уровень воды опустился до 15 сантиметров - МЧС - РИА Новости Крым, 02.12.2023
В Евпатории уровень воды опустился до 15 сантиметров - МЧС
В Евпатории и Саках в субботу значительно снизился уровень воды, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев. РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T14:19
2023-12-02T14:19
2023-12-02T14:44
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории и Саках в субботу значительно снизился уровень воды, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.Он добавил, что на сегодняшний день по Крыму подтопленными остаются 85 частных домов, 22 дачи и 110 приусадебных участков. Продолжают функционировать пункты временного размещения в Евпатории, в селе Прибрежное на данный момент такой необходимости уже нет.Во всех пострадавших регионах продолжаются работы по устранению последствий ЧС. Специалисты уже полностью восстановило тепло- и газоснабжение, работы по восстановлению электричества продолжаются. На сегодняшний день без света остаются 648 абонентов, из них 248 – это новые заявки по аварийным ситуациям, отметил Садаклиев.При этом на всех 13 автодорогах открыто движение.По его данным, увеличилось количество обращений по поводу поврежденных кровель – их насчитывается уже 1083. Восстановлено к субботе 440.Сумма ущерба, причиненного стихией, должна быть подчитана до 8 декабря. В этот срок следует подать все документы, подчеркнул Сергей Садаклиев.Ранее сообщалось, что в Евпатории благодаря прорытым каналам в сторону моря, а также расчистке дренажных каналов вдоль железнодорожных путей уровень воды снизился на сорок сантиметров.Кроме того, ход восстановительных работ по электроснабжению взяла на контроль прокуратура Республики Крым. В ведомстве пообещали дать оценку действиям органов по соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства.В субботу мэр города Саки Александр Овдиенко сообщил о полном восстановлении подачи электричества, воды, газа и тепла в дома пострадавших от удара стихии горожан.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.К субботе МЧС России освободили от воды 60 домовладений, два многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли в результате шторма в Крыму – АксеновНа что могут рассчитывать пострадавшие во время ЧС крымчане - инфографикаВ Крыму восстановили треть поврежденных ураганом кровель – МЧС
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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, евпатория, саки, мчс крыма, сергей садаклиев, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
В Евпатории уровень воды опустился до 15 сантиметров - МЧС
До 15 сантиметров снизился уровень воды на двух подтопленных улицах Евпатории - МЧС
14:19 02.12.2023 (обновлено: 14:44 02.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории и Саках в субботу значительно снизился уровень воды, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
"Зафиксировано снижение уровня воды в Евпатории. Благодаря работе МЧС, на улицах Симферопольская и Лиманная остается порядка 10-15 сантиметров воды. В Прибрежном Сакского района также вчера были предприняты меры по рытью траншей в сторону озера Сасык-Сиваш, за ночь отмечается падение общего уровня воды на 15 сантиметров", - отметил он.
Он добавил, что на сегодняшний день по Крыму подтопленными остаются 85 частных домов, 22 дачи и 110 приусадебных участков. Продолжают функционировать пункты временного размещения в Евпатории, в селе Прибрежное на данный момент такой необходимости уже нет.
Во всех пострадавших регионах продолжаются работы по устранению последствий ЧС. Специалисты уже полностью восстановило тепло- и газоснабжение, работы по восстановлению электричества продолжаются. На сегодняшний день без света остаются 648 абонентов, из них 248 – это новые заявки по аварийным ситуациям, отметил Садаклиев.
"Для ликвидации последствий по отключению электроэнергии задействовано 130 бригад, нарастим до 180. Работы продолжаются, к исходу сегодняшнего дня планируется восстановить электроэнергию в полном объеме", - подчеркнул глава крымского МЧС.
При этом на всех 13 автодорогах открыто движение.
"На данный момент продолжается работа по восстановлению дорожного полотна в селе Морское, движение там проходит в реверсном режиме", - уточнил глава МЧС.
По его данным, увеличилось количество обращений по поводу поврежденных кровель – их насчитывается
уже 1083. Восстановлено к субботе 440.
Сумма ущерба, причиненного стихией, должна быть подчитана до 8 декабря. В этот срок следует подать все документы, подчеркнул Сергей Садаклиев.
Ранее сообщалось, что в Евпатории благодаря прорытым каналам в сторону моря, а также расчистке дренажных каналов вдоль железнодорожных путей уровень воды снизился
на сорок сантиметров.
Кроме того, ход восстановительных работ по электроснабжению взяла на контроль
прокуратура Республики Крым. В ведомстве пообещали дать оценку действиям органов по соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства.
В субботу мэр города Саки Александр Овдиенко сообщил о полном восстановлении подачи
электричества, воды, газа и тепла в дома пострадавших от удара стихии горожан.
Сильнейший шторм
обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч
. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек
, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим
чрезвычайной ситуации.
К субботе МЧС России освободили от воды
60 домовладений, два многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка.
По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба
составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.
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