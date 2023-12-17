https://crimea.ria.ru/20231217/274-tysyachi-chelovek-ostayutsya-bez-sveta-na-yuge-rossii-iz-za-tsiklona-vanya-1133617474.html

274 тысячи человек остаются без света на юге России из-за циклона "Ваня"

274 тысячи человек остаются без света на юге России из-за циклона "Ваня" - РИА Новости Крым, 17.12.2023

274 тысячи человек остаются без света на юге России из-за циклона "Ваня"

– 117,5 тыс. чел.Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении. РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T20:45

2023-12-17T20:45

2023-12-17T20:45

ростовская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

отключение электроэнергии

погода

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Более 274 тысяч человек остаются без электроснабжения из-за непогоды в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Ростовской области. Об этом сообщает Минэнерго России."Энергетики завершили основные восстановительные работы по массовым отключениям в Псковской области. По данным на 18:00 (мск) обесточенными остаются потребители:Ростовской области – 7,4 тыс. чел.ДНР – 148,5 тыс. чел.ЛНР – 117,5 тыс. чел.Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении.Циклон "Ваня" принес на материковую часть России аномальные снегопады. Гололед, гололедно-изморозевые отложения и сильный ветер 15-18 м/с стали причиной массовых технологических нарушений электроснабжения на энергообъектах.В Крыму тем временем продолжают подсчитывать ущерб, причиненный гражданам прошедшим 26-27 ноября штормом и ураганным ветром. Вся информация должна быть собрана до 20 декабря.Без электричества после разгула стихии в Крыму и Севастополе оставалось более 50 тысяч человек, больше всего абонентов пострадали в Симферопольском районе.Полностью электроснабжение в Крыму было восстановлено спустя неделю, четвертого декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростовская область под ледяной коркой - без света более 185 тысяч человек Ураган в Крыму повредил кровли на 740 объектахПять человек погибли в результате шторма в Крыму – Аксенов

ростовская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), отключение электроэнергии, погода, общество