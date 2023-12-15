https://crimea.ria.ru/20231215/rostovskaya-oblast-pod-ledyanoy-korkoy---bez-sveta-bolee-185-tysyach-chelovek-1133588595.html
Ростовская область под ледяной коркой - без света более 185 тысяч человек
Ростовская область под ледяной коркой - без света более 185 тысяч человек - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Ростовская область под ледяной коркой - без света более 185 тысяч человек
В Ростовской области из-за серьезного ухудшения погодной обстановки - сильный ветер, минусовые температуры и обмерзание проводов - без электричества остались... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T21:41
2023-12-15T21:41
2023-12-15T21:41
ростовская область
погода
отключение электроэнергии
владимир голубев
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Ростовской области из-за серьезного ухудшения погодной обстановки - сильный ветер, минусовые температуры и обмерзание проводов - без электричества остались 185,5 тысяч человек, сообщили в Минэнерго РФ.Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.По данным губернатора области Василия Голубева, отключены от питания 126 линий электропередачи. Толщина льда на проводах в эпицентре стихии – Аксайский район – достигает диаметра от пяти до семи сантиметров, сообщили в предприятии "Россети Юг"."Гололед, гололедно-изморозевые отложения и сильный ветер 15-18 м/с стали причиной новых технологических нарушений электроснабжения на энергообъектах. Наибольшее количество повреждений снова зафиксированы в Аксайском районе, пригороде Ростова-на-Дону", - сообщили в пресс-службе предприятия.Работу аварийных бригад усложняет гололед – к местам повреждения линий в сельской местности приходится добираться на внедорожниках и квадроциклах. Спасатели МЧС помогают бороться с последствиями непогоды и призывают граждан не выходить из дому без крайней необходимости.Снежный циклон "Ваня", который принес аномальные снегопады на материковую часть России, приближается к Крыму. Согласно прогнозам, ночью температура упадет до -4 градусов. Дорожные службы полуострова переведены в режим повышенной готовности. В выходные, 16 и 17 декабря, в Крыму ожидаются заморозки, на дорогах возможна гололедица, местами вероятны дожди и мокрый снег.Читайте также на РИА Новости КрымГололед и выход рек из берегов: ухудшение погоды ожидается на КубаниАномальные холода идут в РоссиюДожди, снег и температурные "качели": недельный прогноз погоды для Крыма
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, погода, отключение электроэнергии, владимир голубев, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости, происшествия
Ростовская область под ледяной коркой - без света более 185 тысяч человек
В Ростовской области стихия оставила без электричества более 185 тысяч человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Ростовской области из-за серьезного ухудшения погодной обстановки - сильный ветер, минусовые температуры и обмерзание проводов - без электричества остались 185,5 тысяч человек, сообщили в Минэнерго РФ.
Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.
По данным губернатора области Василия Голубева, отключены от питания 126 линий электропередачи.
"По состоянию на 18:00 в области зафиксировано отключение 126 линий электропередачи. В устранении аварий участвуют 152 бригады энергетиков в составе 519 человек и 189 единиц спецтехники. Работы продолжатся до полного восстановления электроснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.
Толщина льда на проводах в эпицентре стихии – Аксайский район – достигает диаметра от пяти до семи сантиметров, сообщили в предприятии "Россети Юг".
"Гололед, гололедно-изморозевые отложения и сильный ветер 15-18 м/с стали причиной новых технологических нарушений электроснабжения на энергообъектах. Наибольшее количество повреждений снова зафиксированы в Аксайском районе, пригороде Ростова-на-Дону", - сообщили в пресс-службе предприятия.
Работу аварийных бригад усложняет гололед – к местам повреждения линий в сельской местности приходится добираться на внедорожниках и квадроциклах. Спасатели МЧС помогают бороться с последствиями непогоды и призывают граждан не выходить из дому без крайней необходимости.
Снежный циклон "Ваня", который принес аномальные снегопады на материковую часть России, приближается к Крыму
. Согласно прогнозам, ночью температура упадет до -4 градусов. Дорожные службы полуострова переведены
в режим повышенной готовности. В выходные, 16 и 17 декабря, в Крыму ожидаются заморозки
, на дорогах возможна гололедица, местами вероятны дожди и мокрый снег.
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