https://crimea.ria.ru/20231210/dozhdi-sneg-i-temperaturnye-kacheli-nedelnyy-prognoz-pogody-dlya-kryma-1133409622.html
Дожди, снег и температурные "качели": недельный прогноз погоды для Крыма
Дожди, снег и температурные "качели": недельный прогноз погоды для Крыма - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Дожди, снег и температурные "качели": недельный прогноз погоды для Крыма
Грядущая неделя в Крыму откроется дождливой, прохладной погодой, к пятнице воздух прогреется до +15 градусов, однако в выходные столбики термометров вновь... РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T19:14
2023-12-10T19:14
2023-12-10T19:14
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода в крыму
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крымская погода
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Недельный прогноз погоды для Крыма от ФОБОС
Недельный прогноз погоды для Крыма от ФОБОС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму откроется дождливой, прохладной погодой, к пятнице воздух прогреется до +15 градусов, однако в выходные столбики термометров вновь опустятся, а дожди перейдут в мокрый снег. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погода ФОБОС Евгений Тишковец."В понедельник ситуация в Крыму будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Он принесет кратковременные дожди, температура ночью +3…+8, днем +5…+10 градусов. Во вторник мозаичные небольшие осадки, температура воздуха не изменится, в среду также дожди, ночью +2…+7, днем +6…+11", – прогнозирует Тишковец.В четверг погоду определит рост атмосферного давления, дождей не ожидается, ночью посвежеет до +1…+6, днем +8…+13. В пятницу теплый фронт принесет за собой прогретые средиземноморские массы, благодаря чему ночью потеплеет до +5…+10, днем до +10…+15 градусов, но с облаками и небольшими дождями.В выходные дни температура вновь понизится. Ночью 0…+5, днем в субботу +3…+8, в воскресенье 0...+5, вторжение Арктики может вызвать переход осадков из дождей в мокрый снег и снег.Читайте также на РИА Новости КрымДорожники Симферополя рассказали о готовности к зимеКак выбрать зимнюю резинуКак не купить машину с "подмоченной" репутацией – совет автоэксперта
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РИА Новости Крым
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, новости крыма, крым, крымская погода
Дожди, снег и температурные "качели": недельный прогноз погоды для Крыма
На неделе в Крыму пройдут дожди, в воскресенье ожидается снег – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым.
Грядущая неделя в Крыму откроется дождливой, прохладной погодой, к пятнице воздух прогреется до +15 градусов, однако в выходные столбики термометров вновь опустятся, а дожди перейдут в мокрый снег. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"
дал ведущий специалист центра погода ФОБОС Евгений Тишковец.
"В понедельник ситуация в Крыму будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Он принесет кратковременные дожди, температура ночью +3…+8, днем +5…+10 градусов. Во вторник мозаичные небольшие осадки, температура воздуха не изменится, в среду также дожди, ночью +2…+7, днем +6…+11", – прогнозирует Тишковец.
В четверг погоду определит рост атмосферного давления, дождей не ожидается, ночью посвежеет до +1…+6, днем +8…+13. В пятницу теплый фронт принесет за собой прогретые средиземноморские массы, благодаря чему ночью потеплеет до +5…+10, днем до +10…+15 градусов, но с облаками и небольшими дождями.
В выходные дни температура вновь понизится. Ночью 0…+5, днем в субботу +3…+8, в воскресенье 0...+5, вторжение Арктики может вызвать переход осадков из дождей в мокрый снег и снег.
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