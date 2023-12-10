https://crimea.ria.ru/20231210/dozhdi-sneg-i-temperaturnye-kacheli-nedelnyy-prognoz-pogody-dlya-kryma-1133409622.html

Дожди, снег и температурные "качели": недельный прогноз погоды для Крыма

Дожди, снег и температурные "качели": недельный прогноз погоды для Крыма - РИА Новости Крым, 10.12.2023

Дожди, снег и температурные "качели": недельный прогноз погоды для Крыма

Грядущая неделя в Крыму откроется дождливой, прохладной погодой, к пятнице воздух прогреется до +15 градусов, однако в выходные столбики термометров вновь... РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T19:14

2023-12-10T19:14

2023-12-10T19:14

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

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крым

крымская погода

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Недельный прогноз погоды для Крыма от ФОБОС Недельный прогноз погоды для Крыма от ФОБОС audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму откроется дождливой, прохладной погодой, к пятнице воздух прогреется до +15 градусов, однако в выходные столбики термометров вновь опустятся, а дожди перейдут в мокрый снег. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погода ФОБОС Евгений Тишковец."В понедельник ситуация в Крыму будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Он принесет кратковременные дожди, температура ночью +3…+8, днем +5…+10 градусов. Во вторник мозаичные небольшие осадки, температура воздуха не изменится, в среду также дожди, ночью +2…+7, днем +6…+11", – прогнозирует Тишковец.В четверг погоду определит рост атмосферного давления, дождей не ожидается, ночью посвежеет до +1…+6, днем +8…+13. В пятницу теплый фронт принесет за собой прогретые средиземноморские массы, благодаря чему ночью потеплеет до +5…+10, днем до +10…+15 градусов, но с облаками и небольшими дождями.В выходные дни температура вновь понизится. Ночью 0…+5, днем в субботу +3…+8, в воскресенье 0...+5, вторжение Арктики может вызвать переход осадков из дождей в мокрый снег и снег.Читайте также на РИА Новости КрымДорожники Симферополя рассказали о готовности к зимеКак выбрать зимнюю резинуКак не купить машину с "подмоченной" репутацией – совет автоэксперта

https://crimea.ria.ru/20231210/obval-proizoshel-na-vodopade-uchan-su--chto-izvestno-1133427944.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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