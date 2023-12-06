https://crimea.ria.ru/20231206/kak-ne-kupit-mashinu-s-podmochennoy-reputatsiey--sovet-avtoeksperta-1133332124.html

Как не купить машину с "подмоченной" репутацией – совет автоэксперта

Как не купить машину с "подмоченной" репутацией – совет автоэксперта - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Как не купить машину с "подмоченной" репутацией – совет автоэксперта

На юге России во время шторма от нагонной морской волны и разлива рек пострадало большое количество машин, которые в ближайшее время могут поступить на... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T07:58

2023-12-06T07:58

2023-12-06T07:58

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

транспорт

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

общество

юрий артамонов

мнения

крымская погода

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. На юге России во время шторма от нагонной морской волны и разлива рек пострадало большое количество машин, которые в ближайшее время могут поступить на вторичный рынок. Как реанимировать автомобиль после подтопления и как отличить такое авто при покупке – РИА Новости Крым рассказал инженер Юрий Артамонов.Можно ли "реанимировать" машину"Самое страшное, когда вода попадает в салон. Современные машины оборудованы огромным количеством электроники. Все эти блоки в машинах размещаются либо на днище, либо под сиденьями, либо под коврами. Они не защищены от попадания воды". - отметил эксперт.Если электронные блоки подмокли, это не сразу становится заметно, но с течением времени машина начнет выдавать постоянные ошибки. "Это может быть похоже на цветомузыку", говорит Юрий Артамонов. Даже если пострадавшие схемы разобрать, прочистить и просушить, то где-то во внутреннем слое все равно может остаться вода.Такой ремонт может обойтись очень дорого, а для некоторых иномарок сегодня это в принципе невозможно. Электронные блоки надо программировать, это может делать только производитель, а многие из них на данный момент ушли из России.Как обезопасить себя при покупкеНедобросовестные автовладельцы после "плавания" снимают коврики, высушивают салон, электронные блоки либо совсем не трогают, либо просто слегка продувают – и выставляют авто на продажу. Отличить такой автомобиль очень сложно, особенно если его готовил специалист. В этом случае эксперт советует покупателям пользоваться услугами профессионалов по подбору автомобилей."Если человек сидел во многих машинах, то он сядет в салон, в котором была влага, и сразу это поймет по запаху. Далее, нужно обязательно машину подключать к компьютерной диагностике. То есть загонять на станцию техобслуживания и подключать, проверять ошибки. Если вода была в электронных блоках, то профессиональный ремонтник эти ошибки сотрет, конечно. Но если вода уже начала делать свое плохое дело, то эти ошибки будут во множестве, во всех электронных блоках". - рекомендовал Артамонов.После "заплыва" проверить двигательЕсли воды было очень много, она может попасть в двигатель, и это тоже приведет к целой серии проблем. Поэтому после того, как автомобиль побывал в таких экстренных ситуациях, двигатель лучше проверить."Неспециалисту посторонние шумы в двигателе могут ничего не сказать. Он может работать, но издавать посторонние шумы. Говорят – "двигатель работает как швейная машинка", может издавать такие цокающие звуки. Это означает, что появились задиры, это полосы на цилиндре и на поршне. Когда металл не скользит по металлу в смазке, а "задирает", - поясняет эксперт.В отличие от топливовоздушной смеси, вода не сжимается. И если хозяин попытается завести подмоченный двигатель, может случиться гидроудар. При незначительных повреждениях он какое-то время проработает, но потом все равно выйдет из строя. В этом случае лучше не рисковать и сразу обратиться на СТО.Ранее инженер Юрий Артамонов рассказал, как защитить автомобиль от контрафактного моторного масла. По его словам, количество подделок на рынке моторных масел в России достигло катастрофических размеров, между тем использование некачественных расходников может привести к трагедии на дороге.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплатуБезопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездокКак выбрать зимнюю резину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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