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Как не купить машину с "подмоченной" репутацией – совет автоэксперта
Как не купить машину с "подмоченной" репутацией – совет автоэксперта - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Как не купить машину с "подмоченной" репутацией – совет автоэксперта
На юге России во время шторма от нагонной морской волны и разлива рек пострадало большое количество машин, которые в ближайшее время могут поступить на... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T07:58
2023-12-06T07:58
2023-12-06T07:58
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
транспорт
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
общество
юрий артамонов
мнения
крымская погода
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. На юге России во время шторма от нагонной морской волны и разлива рек пострадало большое количество машин, которые в ближайшее время могут поступить на вторичный рынок. Как реанимировать автомобиль после подтопления и как отличить такое авто при покупке – РИА Новости Крым рассказал инженер Юрий Артамонов.Можно ли "реанимировать" машину"Самое страшное, когда вода попадает в салон. Современные машины оборудованы огромным количеством электроники. Все эти блоки в машинах размещаются либо на днище, либо под сиденьями, либо под коврами. Они не защищены от попадания воды". - отметил эксперт.Если электронные блоки подмокли, это не сразу становится заметно, но с течением времени машина начнет выдавать постоянные ошибки. "Это может быть похоже на цветомузыку", говорит Юрий Артамонов. Даже если пострадавшие схемы разобрать, прочистить и просушить, то где-то во внутреннем слое все равно может остаться вода.Такой ремонт может обойтись очень дорого, а для некоторых иномарок сегодня это в принципе невозможно. Электронные блоки надо программировать, это может делать только производитель, а многие из них на данный момент ушли из России.Как обезопасить себя при покупкеНедобросовестные автовладельцы после "плавания" снимают коврики, высушивают салон, электронные блоки либо совсем не трогают, либо просто слегка продувают – и выставляют авто на продажу. Отличить такой автомобиль очень сложно, особенно если его готовил специалист. В этом случае эксперт советует покупателям пользоваться услугами профессионалов по подбору автомобилей."Если человек сидел во многих машинах, то он сядет в салон, в котором была влага, и сразу это поймет по запаху. Далее, нужно обязательно машину подключать к компьютерной диагностике. То есть загонять на станцию техобслуживания и подключать, проверять ошибки. Если вода была в электронных блоках, то профессиональный ремонтник эти ошибки сотрет, конечно. Но если вода уже начала делать свое плохое дело, то эти ошибки будут во множестве, во всех электронных блоках". - рекомендовал Артамонов.После "заплыва" проверить двигательЕсли воды было очень много, она может попасть в двигатель, и это тоже приведет к целой серии проблем. Поэтому после того, как автомобиль побывал в таких экстренных ситуациях, двигатель лучше проверить."Неспециалисту посторонние шумы в двигателе могут ничего не сказать. Он может работать, но издавать посторонние шумы. Говорят – "двигатель работает как швейная машинка", может издавать такие цокающие звуки. Это означает, что появились задиры, это полосы на цилиндре и на поршне. Когда металл не скользит по металлу в смазке, а "задирает", - поясняет эксперт.В отличие от топливовоздушной смеси, вода не сжимается. И если хозяин попытается завести подмоченный двигатель, может случиться гидроудар. При незначительных повреждениях он какое-то время проработает, но потом все равно выйдет из строя. В этом случае лучше не рисковать и сразу обратиться на СТО.Ранее инженер Юрий Артамонов рассказал, как защитить автомобиль от контрафактного моторного масла. По его словам, количество подделок на рынке моторных масел в России достигло катастрофических размеров, между тем использование некачественных расходников может привести к трагедии на дороге.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплатуБезопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездокКак выбрать зимнюю резину
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совет эксперта, транспорт, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, общество, юрий артамонов, мнения, крымская погода, погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым.
На юге России во время шторма от нагонной морской волны и разлива рек пострадало большое количество машин, которые в ближайшее время могут поступить на вторичный рынок. Как реанимировать автомобиль после подтопления и как отличить такое авто при покупке – РИА Новости Крым
рассказал инженер Юрий Артамонов.
Можно ли "реанимировать" машину
"Самое страшное, когда вода попадает в салон. Современные машины оборудованы огромным количеством электроники. Все эти блоки в машинах размещаются либо на днище, либо под сиденьями, либо под коврами. Они не защищены от попадания воды". - отметил эксперт.
Если электронные блоки подмокли, это не сразу становится заметно, но с течением времени машина начнет выдавать постоянные ошибки. "Это может быть похоже на цветомузыку", говорит Юрий Артамонов. Даже если пострадавшие схемы разобрать, прочистить и просушить, то где-то во внутреннем слое все равно может остаться вода.
"Там везде медные дорожки, медные переходные отверстия, очень все тонко, очень маленькие микросхемы. Под воздействием напряжения вода начнет дорожки разъедать. И потом машина начнет – то там ошибку выдаст, то там откажет, то там какая-то лампочка загорится. Полностью избавиться от этого можно, только заменив все электронные блоки", - отметил он.
Такой ремонт может обойтись очень дорого, а для некоторых иномарок сегодня это в принципе невозможно. Электронные блоки надо программировать, это может делать только производитель, а многие из них на данный момент ушли из России.
Как обезопасить себя при покупке
Недобросовестные автовладельцы после "плавания" снимают коврики, высушивают салон, электронные блоки либо совсем не трогают, либо просто слегка продувают – и выставляют авто на продажу. Отличить такой автомобиль очень сложно, особенно если его готовил специалист. В этом случае эксперт советует покупателям пользоваться услугами профессионалов по подбору автомобилей.
"Если человек сидел во многих машинах, то он сядет в салон, в котором была влага, и сразу это поймет по запаху. Далее, нужно обязательно машину подключать к компьютерной диагностике. То есть загонять на станцию техобслуживания и подключать, проверять ошибки. Если вода была в электронных блоках, то профессиональный ремонтник эти ошибки сотрет, конечно. Но если вода уже начала делать свое плохое дело, то эти ошибки будут во множестве, во всех электронных блоках". - рекомендовал Артамонов.
После "заплыва" проверить двигатель
Если воды было очень много, она может попасть в двигатель, и это тоже приведет к целой серии проблем. Поэтому после того, как автомобиль побывал в таких экстренных ситуациях, двигатель лучше проверить.
"Неспециалисту посторонние шумы в двигателе могут ничего не сказать. Он может работать, но издавать посторонние шумы. Говорят – "двигатель работает как швейная машинка", может издавать такие цокающие звуки. Это означает, что появились задиры, это полосы на цилиндре и на поршне. Когда металл не скользит по металлу в смазке, а "задирает", - поясняет эксперт.
В отличие от топливовоздушной смеси, вода не сжимается. И если хозяин попытается завести подмоченный двигатель, может случиться гидроудар. При незначительных повреждениях он какое-то время проработает, но потом все равно выйдет из строя. В этом случае лучше не рисковать и сразу обратиться на СТО.
Ранее инженер Юрий Артамонов рассказал, как защитить автомобиль
от контрафактного моторного масла. По его словам, количество подделок на рынке моторных масел в России достигло катастрофических размеров, между тем использование некачественных расходников может привести к трагедии на дороге.
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