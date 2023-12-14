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Гололед и выход рек из берегов: ухудшение погоды ожидается на Кубани - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Гололед и выход рек из берегов: ухудшение погоды ожидается на Кубани
Гололед и выход рек из берегов: ухудшение погоды ожидается на Кубани - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Гололед и выход рек из берегов: ухудшение погоды ожидается на Кубани
Сильные снего-дождевые осадки, налипание снега на провода и гололед на дорогах ожидается на Кубани. Об этом предупреждает МЧС Краснодарского края. РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T18:43
2023-12-14T19:53
кубань
краснодарский край
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Сильные снего-дождевые осадки, налипание снега на провода и гололед на дорогах ожидается на Кубани. Об этом предупреждает МЧС Краснодарского края.Кроме того, из-за сильных осадков 15 и 16 декабря на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.В краевом МЧС призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности и следить за погодой.В Ростовской области из-за обильных осадков, гололеда и порывистого ветра без света и воды оставались более 150 тысяч жителей. В регионе был введен режим ЧС. В Крыму продолжают подсчитывать ущерб, причиненный гражданам прошедшим 26-27 ноября штормом и ураганным ветром. Вся информация должна быть собрана до 20 декабря. Без электричества после разгула стихии в Крыму и Севастополе оставалось более 50 тысяч человек, больше всего абонентов пострадали в Симферопольском районе. Полностью электроснабжение в Крыму было восстановлено спустя неделю, четвертого декабря.
https://crimea.ria.ru/20231214/kogda-v-krymu-vypadet-sneg-1133553521.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), погода
Гололед и выход рек из берегов: ухудшение погоды ожидается на Кубани

На Кубани ожидаются снегопад с дождем, гололед и выход рек из берегов – МЧС

18:43 14.12.2023 (обновлено: 19:53 14.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГололед
Гололед - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Сильные снего-дождевые осадки, налипание снега на провода и гололед на дорогах ожидается на Кубани. Об этом предупреждает МЧС Краснодарского края.
"На территории Краснодарского края местами с 15 по 17 декабря ожидаются очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также сильные гололедно-изморозевые отложения", – говорится в сообщении.
Кроме того, из-за сильных осадков 15 и 16 декабря на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.
В краевом МЧС призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности и следить за погодой.
В Ростовской области из-за обильных осадков, гололеда и порывистого ветра без света и воды оставались более 150 тысяч жителей. В регионе был введен режим ЧС. В Крыму продолжают подсчитывать ущерб, причиненный гражданам прошедшим 26-27 ноября штормом и ураганным ветром. Вся информация должна быть собрана до 20 декабря. Без электричества после разгула стихии в Крыму и Севастополе оставалось более 50 тысяч человек, больше всего абонентов пострадали в Симферопольском районе. Полностью электроснабжение в Крыму было восстановлено спустя неделю, четвертого декабря.
Снег в СИмферополе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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