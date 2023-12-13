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Больше 100 тысяч жителей остаются без света и воды в Ростовской области

Больше 100 тысяч жителей остаются без света и воды в Ростовской области - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Больше 100 тысяч жителей остаются без света и воды в Ростовской области

Около 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без света, кроме того, целый город с населением 60 тысяч человек - без воды. Об этом сообщили губернатор... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T10:48

2023-12-13T10:48

2023-12-13T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Около 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без света, кроме того, целый город с населением 60 тысяч человек - без воды. Об этом сообщили губернатор региона Василий Голубев и министр ЖКХ Сергей Сизиков.По словам главы региона, за ночь энергетикам удалось восстановить электроснабжение более 80 тысяч жителей. Около полуночи была возобновлена работа высоковольтной линии, свет подключили для абонентов поселка Александровка в Ростове-на-Дону и части Аксая.Он отметил, что аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановление электроснабжения сейчас.В свою очередь министр ЖКХ региона Сергей Сизиков сообщил, что из-за аварийного отключения электроэнергии на насосной станции без водоснабжения остался город Гуково с населением около 60 тысяч человек.При этом возобновлено электроснабжение водопроводной насосной станции в районе Ростова-на-Дону. Благодаря этому запущена система водоснабжения на Аксайский район и Александровку. Полностью возобновить подачу воды коммунальщики планируют к 14 часам в среду.Накануне сообщалось, что из-за гололеда и порывистого ветра без света и воды остались более 150 тысяч жителей Ростовской области. В пострадавших муниципалитетах введен режим ЧС. По данным губернатора, света не было в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Аксае и Аксайском районе.В Крыму продолжают подсчитывать ущерб, причиненный гражданам прошедшим 26-27 ноября штормом и ураганным ветром. Вся информация должна быть собрана до 20 декабря.Без электричества после разгула стихии в Крыму и Севастополе оставалось более 50 тысяч человек, больше всего абонентов пострадали в Симферопольском районе.Полностью электроснабжение в Крыму было восстановлено спустя неделю, четвертого декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:В обесточенные после урагана села Херсонщины везут баллонный газВ Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанцийУраган в Крыму повредил кровли на 740 объектах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, василий голубев, общество, жкх, погода, режим чс, происшествия, новости