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Больше 100 тысяч жителей остаются без света и воды в Ростовской области
Больше 100 тысяч жителей остаются без света и воды в Ростовской области - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Больше 100 тысяч жителей остаются без света и воды в Ростовской области
Около 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без света, кроме того, целый город с населением 60 тысяч человек - без воды. Об этом сообщили губернатор... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T10:48
2023-12-13T10:48
2023-12-13T10:50
ростов-на-дону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Около 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без света, кроме того, целый город с населением 60 тысяч человек - без воды. Об этом сообщили губернатор региона Василий Голубев и министр ЖКХ Сергей Сизиков.По словам главы региона, за ночь энергетикам удалось восстановить электроснабжение более 80 тысяч жителей. Около полуночи была возобновлена работа высоковольтной линии, свет подключили для абонентов поселка Александровка в Ростове-на-Дону и части Аксая.Он отметил, что аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановление электроснабжения сейчас.В свою очередь министр ЖКХ региона Сергей Сизиков сообщил, что из-за аварийного отключения электроэнергии на насосной станции без водоснабжения остался город Гуково с населением около 60 тысяч человек.При этом возобновлено электроснабжение водопроводной насосной станции в районе Ростова-на-Дону. Благодаря этому запущена система водоснабжения на Аксайский район и Александровку. Полностью возобновить подачу воды коммунальщики планируют к 14 часам в среду.Накануне сообщалось, что из-за гололеда и порывистого ветра без света и воды остались более 150 тысяч жителей Ростовской области. В пострадавших муниципалитетах введен режим ЧС. По данным губернатора, света не было в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Аксае и Аксайском районе.В Крыму продолжают подсчитывать ущерб, причиненный гражданам прошедшим 26-27 ноября штормом и ураганным ветром. Вся информация должна быть собрана до 20 декабря.Без электричества после разгула стихии в Крыму и Севастополе оставалось более 50 тысяч человек, больше всего абонентов пострадали в Симферопольском районе.Полностью электроснабжение в Крыму было восстановлено спустя неделю, четвертого декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:В обесточенные после урагана села Херсонщины везут баллонный газВ Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанцийУраган в Крыму повредил кровли на 740 объектах
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ростов-на-дону, василий голубев, общество, жкх, погода, режим чс, происшествия, новости
Больше 100 тысяч жителей остаются без света и воды в Ростовской области
Больше 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без света из-за непогоды
10:48 13.12.2023 (обновлено: 10:50 13.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Около 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без света, кроме того, целый город с населением 60 тысяч человек - без воды. Об этом сообщили губернатор региона Василий Голубев и министр ЖКХ Сергей Сизиков.
По словам главы региона, за ночь энергетикам удалось восстановить электроснабжение более 80 тысяч жителей. Около полуночи была возобновлена работа высоковольтной линии, свет подключили для абонентов поселка Александровка в Ростове-на-Дону и части Аксая.
"На утро в Ростовской области пока остаются без электроснабжения около 100 тысяч человек", – написал в Telegram-канале Голубев.
Он отметил, что аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановление электроснабжения сейчас.
В свою очередь министр ЖКХ региона Сергей Сизиков сообщил, что из-за аварийного отключения электроэнергии на насосной станции без водоснабжения остался город Гуково с населением около 60 тысяч человек.
"В связи с аварийным отключением электроснабжения на насосной станции пятого подъема Гундорово-Гуковского водовода прекращено водоснабжение города. Аварийная бригада выехала на обследование объекта. Сроки восстановления уточняются", – сообщил Сизиков.
При этом возобновлено электроснабжение водопроводной насосной станции в районе Ростова-на-Дону. Благодаря этому запущена система водоснабжения на Аксайский район и Александровку. Полностью возобновить подачу воды коммунальщики планируют к 14 часам в среду.
Накануне сообщалось, что из-за гололеда и порывистого ветра без света и воды остались более 150 тысяч жителей Ростовской области. В пострадавших муниципалитетах введен режим ЧС
. По данным губернатора, света не было в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Аксае и Аксайском районе.
В Крыму продолжают подсчитывать ущерб
, причиненный гражданам прошедшим 26-27 ноября штормом и ураганным ветром. Вся информация должна быть собрана до 20 декабря.
Без электричества после разгула стихии в Крыму и Севастополе оставалось более 50 тысяч человек
, больше всего абонентов пострадали в Симферопольском районе.
Полностью электроснабжение в Крыму было восстановлено
спустя неделю, четвертого декабря.
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