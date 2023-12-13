https://crimea.ria.ru/20231213/v-simferopolskom-rayone-zamenyat-25-transformatornykh-podstantsiy-1133502667.html

В Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанций

В Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 13.12.2023

В Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанций

В частном секторе Симферопольского района установят 25 новых трансформаторных подстанций до конца месяца. Об этом в среду сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T08:16

2023-12-13T08:16

2023-12-13T08:30

крым

сергей аксенов

гуп рк "крымэкоресурсы"

электросети

электросети крыма

симферопольский район

жкх

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В частном секторе Симферопольского района установят 25 новых трансформаторных подстанций до конца месяца. Об этом в среду сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что работа проводится в рамках ревизии сетей энергоснабжения, а также замене оборудования. В частности, до 25 декабря будет сформирован перечень трансформаторных подстанций, которые необходимо заменить в срочном порядке. В первую очередь речь идет об оборудовании, расположенном в частном секторе.В следующем году замена изношенных сетей и трансформаторов продолжится.Проблема электроснабжения в республике обострилась после удара стихии 19 и 20 ноября. Наибольшее число отключений пришлось на Черноморский, Первомайский, Симферопольский, Красногвардейский и Сакский районы. 19 ноября непогода единовременно обесточила 38 линий электропередачи 6-10 кВ, 683 трансформаторные подстанции. Обесточенными оказались почти 1,2 млн крымчан (500 тыс. абонентов).После восстановления электроснабжения Аксенов заявил, что во многих муниципальных образованиях критически необходима замена трансформаторных подстанций. В первую очередь – в Симферопольском районе.6 декабря Аксенов уволил первого заместителя директора "Крымэнерго" за несвоевременное устранение последствий урагана и плохо налаженную связь.Ранее претензии к работе предприятия озвучили в прокуратуре. В адрес предприятия были внесены представления в связи с длительным проведением работ в нескольких селах Симферопольского и Сакского районов.О предстоящих кадровых решениях в "Крымэнерго" в связи со сроками восстановительных работ глава республики заявил 5 декабря, спустя больше недели после стихии.Читайте также на РИА Новости Крым:Полный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделюВ "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линиюРабота по ликвидации ЧС - прокуратура озвучила претензии к "Крымэнерго"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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