https://crimea.ria.ru/20231213/v-simferopolskom-rayone-zamenyat-25-transformatornykh-podstantsiy-1133502667.html
В Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанций
В Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 13.12.2023
В Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанций
В частном секторе Симферопольского района установят 25 новых трансформаторных подстанций до конца месяца. Об этом в среду сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T08:16
2023-12-13T08:16
2023-12-13T08:30
крым
сергей аксенов
гуп рк "крымэкоресурсы"
электросети
электросети крыма
симферопольский район
жкх
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В частном секторе Симферопольского района установят 25 новых трансформаторных подстанций до конца месяца. Об этом в среду сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что работа проводится в рамках ревизии сетей энергоснабжения, а также замене оборудования. В частности, до 25 декабря будет сформирован перечень трансформаторных подстанций, которые необходимо заменить в срочном порядке. В первую очередь речь идет об оборудовании, расположенном в частном секторе.В следующем году замена изношенных сетей и трансформаторов продолжится.Проблема электроснабжения в республике обострилась после удара стихии 19 и 20 ноября. Наибольшее число отключений пришлось на Черноморский, Первомайский, Симферопольский, Красногвардейский и Сакский районы. 19 ноября непогода единовременно обесточила 38 линий электропередачи 6-10 кВ, 683 трансформаторные подстанции. Обесточенными оказались почти 1,2 млн крымчан (500 тыс. абонентов).После восстановления электроснабжения Аксенов заявил, что во многих муниципальных образованиях критически необходима замена трансформаторных подстанций. В первую очередь – в Симферопольском районе.6 декабря Аксенов уволил первого заместителя директора "Крымэнерго" за несвоевременное устранение последствий урагана и плохо налаженную связь.Ранее претензии к работе предприятия озвучили в прокуратуре. В адрес предприятия были внесены представления в связи с длительным проведением работ в нескольких селах Симферопольского и Сакского районов.О предстоящих кадровых решениях в "Крымэнерго" в связи со сроками восстановительных работ глава республики заявил 5 декабря, спустя больше недели после стихии.Читайте также на РИА Новости Крым:Полный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделюВ "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линиюРабота по ликвидации ЧС - прокуратура озвучила претензии к "Крымэнерго"
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, гуп рк "крымэкоресурсы", электросети, электросети крыма, симферопольский район, жкх, жкх крыма и севастополя
В Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанций
В Симферопольском районе Крыма заменят 25 трансформаторных подстанций до конца года
08:16 13.12.2023 (обновлено: 08:30 13.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В частном секторе Симферопольского района установят 25 новых трансформаторных подстанций до конца месяца. Об этом в среду сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он отметил, что работа проводится в рамках ревизии сетей энергоснабжения, а также замене оборудования. В частности, до 25 декабря будет сформирован перечень трансформаторных подстанций, которые необходимо заменить в срочном порядке. В первую очередь речь идет об оборудовании, расположенном в частном секторе.
"До конца текущего года в Симферопольском районе, откуда поступает наибольшее количество жалоб, будет проведена замена 25 подстанций. Средства на эти работы будут выделены из доходной части бюджета предприятия. Первоочередные 50 млн рублей направят на замену трансформаторов. В среднем стоимость одной модульной установки составляет 1,5–2 млн рублей", – отметил Аксенов.
В следующем году замена изношенных сетей и трансформаторов продолжится.
"В следующем году для проведения аналогичных работ в республике планируется направить около 500 млн рублей, на ремонт и модернизацию сетей – до одного миллиарда рублей в рамках инвестиционной программы", – добавил Аксенов.
Проблема электроснабжения в республике обострилась после удара стихии 19 и 20 ноября. Наибольшее число отключений пришлось на Черноморский, Первомайский, Симферопольский, Красногвардейский и Сакский районы. 19 ноября непогода единовременно обесточила 38 линий
электропередачи 6-10 кВ, 683 трансформаторные подстанции. Обесточенными оказались почти 1,2 млн крымчан (500 тыс. абонентов).
После восстановления электроснабжения Аксенов заявил, что во многих муниципальных образованиях критически необходима замена трансформаторных подстанций. В первую очередь – в Симферопольском районе.
6 декабря Аксенов уволил
первого заместителя директора "Крымэнерго" за несвоевременное устранение последствий урагана и плохо налаженную связь.
Ранее претензии к работе предприятия озвучили в прокуратуре
. В адрес предприятия были внесены представления в связи с длительным проведением работ в нескольких селах Симферопольского и Сакского районов.
О предстоящих кадровых решениях в "Крымэнерго" в связи со сроками восстановительных работ глава республики заявил
5 декабря, спустя больше недели после стихии.
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