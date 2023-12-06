Работа по ликвидации ЧС - прокуратура озвучила претензии к "Крымэнерго"
Прокуратура внесла представление "Крымэнерго" из-за ненадлежащей работы по ликвидации ЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛиния электропередач
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Прокуратура внесла представление в адрес "Крымэнерго" в связи с ненадлежащей работой по ликвидации последствий урагана, также представление вынесено в адрес властей Черноморского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В связи с длительным проведением работ по восстановлению электроснабжения в нескольких селах Симферопольского и Сакского районов, а также непринятию надлежащих мер по оперативному восстановлению подачи коммунальной услуги, прокуратура Симферопольского района, а также Сакская межрайонная прокуратура внесли в адрес государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" представления", - сказано в сообщении.
Кроме того, в Черноморском районе для людей, оставшихся без света, не были организованы пункты временного размещения.
"По фактам выявленных нарушений в адрес администрации Черноморского района прокурор внес представление, которое находится на рассмотрении",- сообщили в пресс-службе.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении начальника районных электрических сетей (РЭС) Черноморского района из-за длительного восстановления электроснабжения потребителей, нарушенного в результате шторма, и о планах по увольнению начальника РЭС в Сакском районе. По словам главы республики, кадровая "чистка" в "Крымэнерго" продолжится, в ближайшее время планируется смена еще ряда руководителей РЭС.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 18 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.
Стихия оставила без света порядка 500 тысяч человек. Полностью восстановить электроснабжение всех отключенных потребителей удалось только к 4 декабря.
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