https://crimea.ria.ru/20231206/rabota-po-likvidatsii-chs---prokuratura-ozvuchila-pretenzii-k-krymenergo--1133337238.html

Работа по ликвидации ЧС - прокуратура озвучила претензии к "Крымэнерго"

Работа по ликвидации ЧС - прокуратура озвучила претензии к "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Работа по ликвидации ЧС - прокуратура озвучила претензии к "Крымэнерго"

Прокуратура внесла представление в адрес "Крымэнерго" в связи с ненадлежащей работой по ликвидации последствий урагана, также представление вынесено в адрес... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T10:21

2023-12-06T10:21

2023-12-06T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Прокуратура внесла представление в адрес "Крымэнерго" в связи с ненадлежащей работой по ликвидации последствий урагана, также представление вынесено в адрес властей Черноморского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Кроме того, в Черноморском районе для людей, оставшихся без света, не были организованы пункты временного размещения."По фактам выявленных нарушений в адрес администрации Черноморского района прокурор внес представление, которое находится на рассмотрении",- сообщили в пресс-службе.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении начальника районных электрических сетей (РЭС) Черноморского района из-за длительного восстановления электроснабжения потребителей, нарушенного в результате шторма, и о планах по увольнению начальника РЭС в Сакском районе. По словам главы республики, кадровая "чистка" в "Крымэнерго" продолжится, в ближайшее время планируется смена еще ряда руководителей РЭС. Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 18 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.Стихия оставила без света порядка 500 тысяч человек. Полностью восстановить электроснабжение всех отключенных потребителей удалось только к 4 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейРежим ЧС введут еще в одном районе КрымаВсе поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две недели

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