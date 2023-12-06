Рейтинг@Mail.ru
Работа по ликвидации ЧС - прокуратура озвучила претензии к "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231206/rabota-po-likvidatsii-chs---prokuratura-ozvuchila-pretenzii-k-krymenergo--1133337238.html
Работа по ликвидации ЧС - прокуратура озвучила претензии к "Крымэнерго"
Работа по ликвидации ЧС - прокуратура озвучила претензии к "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Работа по ликвидации ЧС - прокуратура озвучила претензии к "Крымэнерго"
Прокуратура внесла представление в адрес "Крымэнерго" в связи с ненадлежащей работой по ликвидации последствий урагана, также представление вынесено в адрес... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T10:21
2023-12-06T10:21
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
прокуратура республики крым
новости крыма
черноморский район
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
крым
симферопольский район
сакский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/58/1118485845_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_be6bf0ee3f52fa26eacb1aff0e63422e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Прокуратура внесла представление в адрес "Крымэнерго" в связи с ненадлежащей работой по ликвидации последствий урагана, также представление вынесено в адрес властей Черноморского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Кроме того, в Черноморском районе для людей, оставшихся без света, не были организованы пункты временного размещения."По фактам выявленных нарушений в адрес администрации Черноморского района прокурор внес представление, которое находится на рассмотрении",- сообщили в пресс-службе.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении начальника районных электрических сетей (РЭС) Черноморского района из-за длительного восстановления электроснабжения потребителей, нарушенного в результате шторма, и о планах по увольнению начальника РЭС в Сакском районе. По словам главы республики, кадровая "чистка" в "Крымэнерго" продолжится, в ближайшее время планируется смена еще ряда руководителей РЭС. Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 18 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.Стихия оставила без света порядка 500 тысяч человек. Полностью восстановить электроснабжение всех отключенных потребителей удалось только к 4 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейРежим ЧС введут еще в одном районе КрымаВсе поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две недели
черноморский район
крым
симферопольский район
сакский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/58/1118485845_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_cbb1401bbd6693a5707654501a591865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, прокуратура республики крым, новости крыма, черноморский район, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, крым, симферопольский район, сакский район
Работа по ликвидации ЧС - прокуратура озвучила претензии к "Крымэнерго"

Прокуратура внесла представление "Крымэнерго" из-за ненадлежащей работы по ликвидации ЧС

10:21 06.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Прокуратура внесла представление в адрес "Крымэнерго" в связи с ненадлежащей работой по ликвидации последствий урагана, также представление вынесено в адрес властей Черноморского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В связи с длительным проведением работ по восстановлению электроснабжения в нескольких селах Симферопольского и Сакского районов, а также непринятию надлежащих мер по оперативному восстановлению подачи коммунальной услуги, прокуратура Симферопольского района, а также Сакская межрайонная прокуратура внесли в адрес государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" представления", - сказано в сообщении.
Кроме того, в Черноморском районе для людей, оставшихся без света, не были организованы пункты временного размещения.
"По фактам выявленных нарушений в адрес администрации Черноморского района прокурор внес представление, которое находится на рассмотрении",- сообщили в пресс-службе.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении начальника районных электрических сетей (РЭС) Черноморского района из-за длительного восстановления электроснабжения потребителей, нарушенного в результате шторма, и о планах по увольнению начальника РЭС в Сакском районе. По словам главы республики, кадровая "чистка" в "Крымэнерго" продолжится, в ближайшее время планируется смена еще ряда руководителей РЭС.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 18 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.
Стихия оставила без света порядка 500 тысяч человек. Полностью восстановить электроснабжение всех отключенных потребителей удалось только к 4 декабря.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей
Режим ЧС введут еще в одном районе Крыма
Все поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две недели
 
Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаПрокуратура Республики КрымНовости КрымаЧерноморский районГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуКрымСимферопольский районСакский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16Восстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн
10:58Златослава и Илай: какие редкие имена дают новорожденным в Крыму
10:24В Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 2 млрд рублей
10:21Работа по ликвидации ЧС - прокуратура озвучила претензии к "Крымэнерго"
10:01Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа
09:33Люди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и мире
08:59Украина проигрывает не только на поле боя - аналитики
08:27Почему Украина не вернет Крым – ответ конгрессмена США
08:11Крымский мост: обстановка на утро среды
07:58Как не купить машину с "подмоченной" репутацией – совет автоэксперта
07:40В каком случае переданные Украине F-16 могут стать проблемой - мнение
07:02В Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинам
06:36Как долго США будут помогать Украине
06:03В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
00:01Туман, гололедица и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 6 декабря
23:20Главное за день: 5 декабря
23:09Ситуация у Крымского моста во вторник вечером
23:02Зеленский в последний момент передумал выступать перед сенатом США
22:51Главные новости Крыма: 5 декабря
Лента новостейМолния