Режим ЧС ввели еще в одном районе Крыма
В Раздольненском районе Крыма ввели режим ЧС после шторма
© ГУП РК "Крымэнерго"Последствия ураганного ветра в Крыму
© ГУП РК "Крымэнерго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В связи с ликвидацией последствий шторма в Крыму принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации еще в одном муниципальном образовании республики - Раздольненском районе. Об этом сообщил глава райадминистрации Денис Олейник.
"Принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с нарушением условий жизнедеятельности населения в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Раздольненского района в период с 26 по 27 ноября", - написал Олейник в своем Telegram-канале.
По его словам, уже сейчас районные власти подали все необходимые документы для включения Раздольненского района в республиканский режим ЧС. Это позволит рассчитывать на компенсации тем жителям, кто из-за непогоды оставался без света более суток.
"Факт отсутствия электроэнергии обязательно должен быть подтвержден ГУП РК "Крымэнерго". Кроме того, в каждом сельском поселении района будут работать комиссии по установлению нанесенного ущерба жилым помещениям", - добавил глава района.
Ранее режим ЧС был введен в 17 муниципальных образованиях республики: Джанкой, Евпатория, Алушта, Ялта, Саки, Симферополь, Судак, Красногвардейский, Бахчисарайский, Красноперекопский, Сакский, Симферопольский, Белогорский, Советский, Нижнегорский, Черноморский, Джанкойский районы. Таким образом, на данный момент режим ЧС действует в 18 регионах республики. Кроме того, на территории Первомайского района объявлен режим угрозы ЧС.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали.
По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба в Крыму составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.
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