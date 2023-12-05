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Режим ЧС ввели еще в одном районе Крыма - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Режим ЧС ввели еще в одном районе Крыма
Режим ЧС ввели еще в одном районе Крыма - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Режим ЧС ввели еще в одном районе Крыма
В связи с ликвидацией последствий шторма в Крыму принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации еще в одном муниципальном образовании республики -... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T18:50
2023-12-05T18:50
режим чс
крым
новости крыма
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
денис олейник
раздольненский район крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В связи с ликвидацией последствий шторма в Крыму принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации еще в одном муниципальном образовании республики - Раздольненском районе. Об этом сообщил глава райадминистрации Денис Олейник."Принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с нарушением условий жизнедеятельности населения в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Раздольненского района в период с 26 по 27 ноября", - написал Олейник в своем Telegram-канале."Факт отсутствия электроэнергии обязательно должен быть подтвержден ГУП РК "Крымэнерго". Кроме того, в каждом сельском поселении района будут работать комиссии по установлению нанесенного ущерба жилым помещениям", - добавил глава района.Ранее режим ЧС был введен в 17 муниципальных образованиях республики: Джанкой, Евпатория, Алушта, Ялта, Саки, Симферополь, Судак, Красногвардейский, Бахчисарайский, Красноперекопский, Сакский, Симферопольский, Белогорский, Советский, Нижнегорский, Черноморский, Джанкойский районы. Таким образом, на данный момент режим ЧС действует в 18 регионах республики. Кроме того, на территории Первомайского района объявлен режим угрозы ЧС. Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба в Крыму составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережныеУщерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейВсе поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две недели
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режим чс, крым, новости крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, денис олейник, раздольненский район крыма
Режим ЧС ввели еще в одном районе Крыма

В Раздольненском районе Крыма ввели режим ЧС после шторма

18:50 05.12.2023
 
© ГУП РК "Крымэнерго"Последствия ураганного ветра в Крыму
Последствия ураганного ветра в Крыму
© ГУП РК "Крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В связи с ликвидацией последствий шторма в Крыму принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации еще в одном муниципальном образовании республики - Раздольненском районе. Об этом сообщил глава райадминистрации Денис Олейник.
"Принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с нарушением условий жизнедеятельности населения в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Раздольненского района в период с 26 по 27 ноября", - написал Олейник в своем Telegram-канале.
По его словам, уже сейчас районные власти подали все необходимые документы для включения Раздольненского района в республиканский режим ЧС. Это позволит рассчитывать на компенсации тем жителям, кто из-за непогоды оставался без света более суток.
"Факт отсутствия электроэнергии обязательно должен быть подтвержден ГУП РК "Крымэнерго". Кроме того, в каждом сельском поселении района будут работать комиссии по установлению нанесенного ущерба жилым помещениям", - добавил глава района.
Ранее режим ЧС был введен в 17 муниципальных образованиях республики: Джанкой, Евпатория, Алушта, Ялта, Саки, Симферополь, Судак, Красногвардейский, Бахчисарайский, Красноперекопский, Сакский, Симферопольский, Белогорский, Советский, Нижнегорский, Черноморский, Джанкойский районы. Таким образом, на данный момент режим ЧС действует в 18 регионах республики. Кроме того, на территории Первомайского района объявлен режим угрозы ЧС.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали.
По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба в Крыму составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.
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Режим ЧСКрымНовости КрымаУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаДенис ОлейникРаздольненский район Крыма
 
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